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21 февраля 2017, 16:50
акции протеста Владимир Путин журналисты Санкт-Петербург
Ольга Зайцева

«Очень стыдно, когда в прямом эфире взрослый человек врет»

Журналистка интернет-издания Znak.com Екатерина Винокурова.
Журналистка интернет-издания Znak.com Екатерина Винокурова.

Один из активистов Национально-освободительного движения (НОД) добивается возбуждения уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания Znak.com Екатерины Винокуровой. Поводом для обращения активиста в правоохранительные органы стал вопрос, который Винокурова задала президенту Владимиру Путину на пресс-конференции 23 декабря 2016 года.

Об обращении активиста в правоохранительные органы сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Евгений Федоров, который является координатором движения НОД, организации, позиционирующей себя как сторонников президента Путина,. По его словам, активист НОД обвиняет Винокурову в клевете.

Напомним, Винокурова рассказала президенту о нападении активиста НОД на внештатного фотокорра газеты «Коммерсантъ» Давида Френкеля в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге. Это случилось во время уличной акции НОД, и полиция не вмешалась, а после задержала не нападавшего из НОД, а фотографа. СМИ сообщали, что полицейские угрожали задержанному и издевались над ним. 

На это Путин сказал, что пресекать должны любые нарушения закона, кто бы их ни допустил. После его ответа, кстати говоря, прокуратура Санкт-Петербурга отменила решение об отказе Френкелю в возбуждении дела.

Тем не менее, по мнению депутата Федорова, обращение журналиста к президенту было клеветническим, а на деле ничего подобного тому, что рассказала Винокурова, не происходило. Когда же Полина Немировская, менеджер правозащитного направления «Открытая Россия», вместе с Федоровым участвовавшая в передаче на радио «Говорит Москва», сказала, что существует видеозапись инцидента (ее сделал свидетель происшествия, корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» Арсений Веснин, и она достаточно широко распространена в интернете), Федоров отказался признать факт существования видео.

 
Депутат Госдумы Евгений Федоров /svobodomislie.com

Федоров заявил, что Екатерина Винокурова «наврала на всю страну», в связи с чем и было подано заявление, по которому, по его словам, уже идет проверка. В ходе передачи на радио «Говорит Москва» координатор НОД также дал понять, кто именно обратился с заявлением о возбуждении дела о клевете. Отвечая на вопрос Немировской, он сказал: «Кого оклеветали, тот и написал».

Происшедшее стало предметом обсуждения в социальных сетях, многие пользователи которых и ранее более чем критически подходили к громким высказываниям Федорова, награждая его нелестными эпитетами и подвергая сомнению его интеллектуальный уровень.

Сама Екатерина Винокурова также отреагировала на заявление депутата о том, что она может стать фигурантом дела, так как ее слова не соответствовали действительности. На своей странице в Facebook она написала:

«Очень стыдно, когда в прямом эфире взрослый человек, к тому же депутат Госдумы, врет. Напропалую, прямо и визгливо. К сожалению, это случай депутата Евгения Федорова.

Помните, после пресс-конференции Путина прокуратура отменила отказ в возбуждении дела по нападению НОДовца на фотокорра "Коммерса" Френкеля? Ну теперь НОД решил заявить, что инцидент, о котором написали десятки СМИ и который зафиксирован на видео, вообще выдуман.

Мы, конечно, обалдели от наглости, я даже прислала на радио "Говорит Москва" видео. Понимаете, видео инцидента.
НОД ничего не смущает.

Уважаемая "Единая Россия", напоминаю, это – ваше сокровище.»

«А уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о преступлении НОДу вообще-вообще не страшна ведь?», – поинтересовался в ответ пользователь Андрей Володин из Екатеринбурга.  «Отчего же Вам стыдно за чиновника? У вас заниженная самооценка? Зато они себя комфортно чувствуют. А враньё в политике – это и есть способ достижения результата», – так откликнулся на слова Винокуровой  пользователь Дмитрий Васюта, уроженец Днепропетровска, ныне проживающий в Москве.

«Депутат Евгений Федоров – очень одиозный депутат, если вы еще не сталкивались вдруг. Феерический буквально», – отметил пользователь Илья Мамонтов из немецкого города Карбен. «Ну, что поделаешь. Дураков везде хватает. В "ЕдРо" их чутка больше, потому что отбирают не за ум, а за показную верность», – сделал вывод пользователь Иван Тарасов из Москвы.

«Кстати, вот публикация "Коммерса" с описанием инцидента с НОД, – добавила Винокурова позже. – И в ней, согласно картине мира Евгения Федорова, представитель НОД клевещет на НОД. "Активист «Национально-освободительного движения» в Санкт-Петербурге Тимур Исаев заявил “Ъ”, что Давид Френкель«провоцировал активистов, тыкая камеру им в лицо, и получил по заслугам»."

Публикацию Znak.com о попытке активиста НОД добиться возбуждения уголовного дела в отношении журналиста Znak.com воспроизвели в группе «Профсоюз журналистов и работников СМИ» в Facebook, ранее требовавший извинений от полиции и «освидетельствовавших» его в отделении полиции врачей за издевательство над фотографом. Там она не вызывала удивления.

«Маразм крепчал», – так отозвалась, например, на сообщение Наталья Вахонина, главный редактор Агентства новостей «Между строк» из Нижнего Тагила.

 
Активисты движения НОД. / Фото: Twitter/ars_ves

Полина Немировская, участница эфира с Федоровым на радио «Говорит Москва», также упомянула в своем блоге о сказанном координатором НОД. Она рассказала о глубоко поразивших ее взглядах, которые выразил депутат в ходе подготовки к эфиру и во время самой передачи, и добавила:

«Это могло бы быть смешно, если бы активисты НОД не закидывали людей зелёнкой, не кошмарили своим рэкетом благотворительные, просветительские и экологические НКО и не избивали бы людей. И неудивительно, что это происходит, с учётом того, что депутат Фёдоров мне прямо в эфире признал, что считает российский народ народом предателей — поэтому и занимается тем, что на корню душит любые зачатки гражданского общества под флагом борьбы с врагами во власти.

С врагами во власти борются как раз те, кого Фёдоров «идеологически зачищает». И этот человек заседает в Госдуме за наши деньги. Стыдно».

«Это было великолепно. НОД – это, безусловно, цирк.:) В контактах с ними мне нравится подавать им конструкцию: "Россия находится под внешним управлением, ок. Управление это, сложилось в период руководства Путиным. Так что, Славься Путин, или как?" Они так смешно ворочают глазами и сыпят междометиями каждый раз», – так оценил выступление Немировской в споре с Федоровым пользователь Николай Кладовой из Ростова-на-Дону.

В целом иронический тон в отношении как НОД, так и его координатора в связи с этой ситуацией в блогах преобладает.

«Киселев назвал его малохольным, Немировская просто высекла. Враги со всех сторон дразнят и щипают. А ведь он просто хотел чтобы его любили. Ну, ещё и денег немного. Куда теперь пойдут активисты-нодисты, снова в подворотни пиво пить и к прохожим приставать?», – саркастически интересуется, в частности, пользователь Михаил Бреслер, редактор интернет-издания Rufa.ru. 

Добавим, что в середине февраля полиция уже опросила Винокурову по поводу ее заявления. Тогда же стало известно, что петербургская прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела по нападению на фотографа.

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