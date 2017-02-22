Верховный суд России отменил приговор Ильдару Дадину, который был осужден по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Теперь Дадин должен выйти из колонии. «Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию», — говорится в решении президиума Верховного суда.

Интересно, что на заседании отменить приговор потребовала прокуратура. Представитель обвинения признал, что на момент возбуждения уголовного дела в отношении Дадина последнее решение суда о привлечении его к административной ответственности в законную силу не вступило. Таким образом возбуждать уголовное дело было нельзя. То есть прокурор пересказал позицию КС.

Во ФСИН готовы освободить Дадина как только в ведомство поступят официальные бумаги из Верховного суда. Обычно на это требуются сутки.

По словам адвоката Дадина Алексея Липцера, чьи слова приводит РБК, его клиент выйдет на свободу 23 февраля, в четверг. «В суде мне сообщили, что сегодня в колонию курьерской службой отправят заверенное постановление с печатью и уже завтра оно поступит к ним, следовательно, завтра Дадин будет на свободе. Жена сейчас собирается вылететь к нему», — рассказал он.

Анастасия Зотова - жена Ильдара Дадина. / Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Решение Верховного суда было, конечно, предсказуемым. 10 февраля Конституционный суд, рассмотрев жалобу Дадина на статью 212.1, по которой он был осужден, постановил пересмотреть вынесенные в его отношении решения судов. КС посчитал, что ответственность по статье не может наступать за участие пусть и не в согласованной, но мирной акции. При этом КС признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции, но рекомендовал законодателям ее доработать.

Несмотря на победу, жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова сообщила РБК о планах переехать за границу. «Сегодня я собираюсь ехать к нему. Сказали, то завтра должны его освободить. Я бы, конечно, хотела бы вместе с Ильдаром уехать из России, я буду его убеждать, но решение будет принимать он. Я опасаюсь, что его могут опять посадить. Есть желание продолжить правозащитную деятельность, но не в России, чтобы не сесть за решетку и не подвергаться пыткам», — сообщила Анастасия Зотова.

При этом в Кремле уже посоветовали всем относиться с уважением к решению Верховного суда — об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это решение Верховного суда, и нужно уважать любые решения суда, тем более — Верховного», — сказал он.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым и единственным осужденным по статье 212.1, которая была введена в Уголовный кодекс только в 2014 году. Ответственность по статье наступает в случае, если человек в течение полугода три раза привлекался к административной ответственности за нарушения при проведении массовых мероприятий (20.2 КоАП РФ). Наказание по этой норме закона предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Дадин получил 2,5 года лишения свободы.

Митинг на Болотной площади.

Осенью 2016 года Дадин написал пиьсмо из карельской колонии №7. В нем он пожаловался на пытки и угрозы со стороны администрации колонии. Во ФСИН инициировали проверку, по итогам которой служба заявила, что независимые врачи не нашли на теле Дадина следов побоев. При этом Дадин был переведен на Алтай, причем этапирование шло боле месяца.