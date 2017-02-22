Высший земельный суд Вены вынес окончательное решение по делу обвиняемого в коррупции украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Судья позволил экстрадировать бизнесмена в Соединенные Штаты, теперь его судьба находится в руках федерального министра юстиции Австрии. В Соединенных Штатах Фирташ может не только сесть в тюрьму на много лет, но и лишиться своего состояния.

Интересно, что после оглашения вердикта Фирташ собирался спокойно покинуть здание суда, но его взяли под стражу, на этот раз из-за того, что власти Испании подозревают его в отмывании денег.

Официально обвинения против Фирташа были сформированы в Соединенных Штатах еще в 2013 году, но опубликованы в апреле 2014, через несколько дней после присоединения Крыма к России. По данным следствия, начиная с 2006 года «преступная группа» во главе с Фирташем заплатила не менее $18,5 млн взяток для получения лицензий на добычу титанового сырья в индийском штате Андхра-Прадеш. Хотя взятки, как предполагается, давал украинский гражданин индийским чиновникам, американские следователи использовали Закон о противодействии коррупционным практикам за рубежом (FCPA), который имеет экстерриториальное действие. Для его применения американским властям достаточно, чтобы была хоть какая-то связь с юрисдикцией Соединенных Штатов — а индийский титан Фирташ планировал продавать компании Boeing, сделка, правда, так и не состоялась.

Украинцы на митинге против Фирташа у здания Лондонской биржи. Январь 2014 duncan c / Flickr

Сразу после задержания Фирташа в Австрии в 2014 в прессе появились предположения, что его фигура используется для давления на Москву. Дело в том, что швейцарский трейдер RosUkrEnergo, которым совместно владели Фирташ и «Газпром», несколько лет был посредником при продаже российского газа на Украину — предполагалось, что Фирташ имел доступ к неким секретам Кремля или "Газпрома".

В специальном расследовании агентства Reuters подсчитано, что 2011–2014 годах «Газпром» продал компаниям Фирташа более 20 млрд кубометров газа по заниженным ценам, а Газпромбанк после прихода к власти на Украине Януковича, которого поддерживал в том числе и Фирташ, открыл компаниям олигарха кредитную линию на 11 млрд долларов. По оценке Reuters, «Газпром» мог бы заработать на 2 млрд долларов больше, если бы продавал компаниям Фирташа газ по той же цене, что его получал «Нафтогаз Украины».

Впрочем, задержан сейчас Фирташ был по другому делу. В ноябре 2016 года суд Барселоны выдал общеевропейский ордер на арест олигарха, по данным газеты El Pais, его обвиняют в «тесных связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн предположительно криминального происхождения».

Интересно, что на Украине против Фирташа также возбуждены уголовные дела. Национальная полиция расследует два дела, которые касаются нанесения убытков государству на 5,7 млрд гривен (10,6 млрд рублей). В нарушениях подозреваются группа компаний ОЅТСНЕМ, а также «Нафтогаз Украины», который списал в пользу «Росукрэнерго» 12,1 млрд куб. м газа. По заявлению Национального банка расследуется дело о невозврате кредита. На родине Фирташу грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Дмитрий Фирташ перед заседанием суда. Вена, 21 февраля 2017 THEINSIDER.COM.UA

Но самое занимательное произойдет, если Фирташ все-таки будет выдан в Соединенные Штаты и там или даст показания в суде, или заключит сделку со следствием — безусловно, информация о механизмах продажи газа Украине при прошлом президенте не совсем то, о чем хотелось бы делиться многим в Киеве и Москве.