Президент России Владимир Путин во вторник встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, они обсудили итоги 2016 года для столицы и задачи на 2017 год. Беседа получилась насыщенной, как и прошлый год для Москвы. Кстати, Собянин охарактеризовал его как «тревожный год», объяснив это неопределенностью в дальнейшем развитии экономики.

Помимо такой больной для Москвы темы, как транспортная система, обсуждалась и другая, не менее грустная тема — реновация жилого фонда и снос старого и ветхого жилья. Градоначальник отчитался, что программа реновации жилого фонда и снос «хрущевок» сносимых серий подходит к концу и будет завершена в ближайшие пару лет. Однако для многих москвичей проблема ветхого жилья все равно не решится. Если за годы действия программы расселили 160 тысяч семей и реновировали 6 миллионов квадратных метров жилья, то до сих пор в старом и плохом жилье продолжают проживать еще 1,6 миллиона москвичей. Почти 25 миллионов квадратных метров жилья в Москве в таком же плачевном состоянии, в каком было снесенное жилье, и при этом проживающие там люди продолжают платить за капремонт.

Объявление о продаже квартиры в пятиэтаэжке. Москва, 2015 Фото Москвы / Moscow-Live

В беседе с президентом Сергей Собянин озвучил внушительный список недостатков такого жилья: от вмонтированного в стены центрального отопления до провисающих балконов и разрушенных фасадов. На все это Владимир Путин ответил очень просто: «Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — сказал он, добавив, что в данном случае вопрос в возможностях бюджета столицы и перспективах привлечения инвесторов.

Владимир Путин обсуждает с Сергеем Собяниным (справа) программу обновления жилого фонда Москвы kremlin.ru

Вежливое замечание про бюджет можно считать едва ли не риторическим: несмотря на кризис в экономике страны, Москва продолжает жить на широкую ногу, тратить бюджетные миллиарды на уличные украшения и мероприятия, обновлять функционирующие турникеты в метро, сносить торговые павильоны и закупать то, о чем градоначальнику, видимо, неловко отчитываться. О последнем, кстати, свидетельствует то, что месяц назад Сергей Собянин просил правительство разрешить регионам не публиковать данные о госзакупках на общем федеральном портале. Об этом писали «Ведомости».

Демонтаж торговых павильонов у станции метро «Улица 1905 года» в августе 2016 Андрей Любимоа / АГН "Москва"

Возвращаясь к ветхому жилью, ситуация с ним в расширяющейся Москве действительно удручающая. Полуразрушенные пятиэтажки в близком к аварийному состоянии встречаются по всему городу, и с каждым годом целесообразность проведения в них капитального ремонта снижается. В ходе вторничной встречи Владимир Путин это подтвердил и подтолкнул мэра Москвы к решительным действиям — снести все хрущевки и закрыть этот вопрос. «Давайте сделаем это, но исходим из того, и я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь», — сказал он, добавив, что вопросы с расселением и районами будущего места жительства должны быть решены так, чтобы «это все людей устраивало». Он объяснил Собянину, что помимо непосредственного сноса и строительства нового жилья, должна быть проведена серьезная работа с населением, ему следует показать, как будет изменены их условия жизни и что они получат со временем. Путин особенно подчеркнул, что все это должно быть прозрачно.

Пятиэтажные дома в Пресненском районе Москвы. Октябрь 2016 Полит.ру

Градоначальник в свою очередь пообещал, что все это будет выполнено. Вскоре после беседы с президентом он опубликовал в твиттере запись, напоминающую девиз из советского времени: «Дома, построенные на месте 5-этажек, прослужат не 50, а 100 лет. Обеспечим новым жильем 1,6 млн москвичей и улучшим внешний вид Москвы». Не хватает только добавить «За работу, товарищи!».

Как рассказал Федеральному агентству новостей вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, заслуженный строитель РФ Азарий Лапидус, решить эту проблему можно было, когда она еще не достигла таких масштабов: «Программу можно было реализовать еще семь лет назад, но тогда, пожалуй, не хватило воли. Там было прописано участие всех до единой пятиэтажек. А так она предельно простая и линейная: волновое переселение. Я участвовал в начале программы. Выделяется участок, на нем строится первый дом, туда переселяются жильцы первой пятиэтажки. Проблема, понятное дело, не только московская, но не все города такие богатые как наша столица и не все готовы выделять для своих инвесторов интересные программы», — сказал эксперт.

Реконструкция квартала пятиэтажек на проспекте Вернадского, январь 2017 stroi.mos.ru

Согласно первым подсчетам, на реализацию заявленных планов по сносу, строительству нового жилья и переселению потребуется 2,5-3 триллиона рублей, такие цифры озвучил директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов, передает РБК. Другие эксперты рынка тоже предполагают, что это обойдется не менее чем в 2,5 триллиона рублей, также они полагают, что Москва будет привлекать инвесторов к реализации этой программы.

При этом важно помнить, что осенью следующего года в Москве состоятся выборы мэра, и любые огрехи в программе расселения ветхого жилья могут внести корректировки в планы действующего градоначальника, который намерен баллотироваться на следующий срок. Поэтому, возможно, что в ближайший год-полтора планы по сносу пятиэтажек останутся только планами, чтобы не создавать лишние риски.

П ятиэтажка на бульваре Матроса Железняка, п одлежащая реконструкции с увеличением этажности. Октябрь 2016 АГН "Москва"

К тому же, у наметившейся программы есть и еще одна сложность. Дело в том, что москвичи, как и жители всех остальных регионов России, уже больше полутора лет платят взносы за капитальный ремонт по ставке 15 рублей за квадратный метр жилья, и теперь неясно, что будет с деньгами, внесенными в Фонд капитального ремонта жителями хрущевок, которых ожидает снос. По идее законодателей, ответственных за эту новую графу в квитанциях, жителям домов, которые будут включены в программу сноса, деньги за капремонт должны вернуть. Однако механизм этой процедуры не описан, и нет понимания, как они будут возвращаться.

Судя по всему, московским властям вскоре предстоит большая работа с населением, со сносом и переселением, с привлечением инвесторов и решением множества сопутствующих задач, в том числе и законодательного характера.