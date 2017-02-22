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22 февраля 2017, среда, 14:40
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22 февраля 2017, 08:45
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Илья Карпюк

Заголовки утра. 22 февраля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Лаборатория Каспийского» пишет о том, что Минкавказа разработало стратегию развития портов Дагестана и Астрахани за счет Ирана и Индии.

«От старых премий отпочтовалось новое дело»: Прокуратура нашла новый повод для уголовного преследования Дмитрия Страшнова.

«Недвусмысленный мессенджер»: россияне отказываются от SMS в пользу бесплатных сервисов.

РБК в статье «ЦБ отмывает рынок» пишет, что Регулятор будет следить за репутацией и сомнительных, и добропорядочных банкиров.

В статье «Шесть вопросов об экстрадиции Дмитрия Фирташа» написано, что означает решение суда и какое значение оно имеет для России.

О том, почему президент Азербайджана назначил жену вице-президентом, можно узнать из статьи «Страна парного правления».

Заместитель министра экономики Николай Подгузов рассказал «Известиям» об упрощении процедуры банкротства, проблемах кадастровой оценки и привлечении инвестиций в реальный сектор. Интервью вышло под заголовком «Процедурой банкротства смогут воспользоваться 100 тысяч россиян».

«Приднестровье впервые готово обсуждать свой статус с Кишиневом»: в Тирасполе считают, что Молдавия должна организовать референдум.

«Сердечная недостаточность»: российская кардиология может остаться без жизненно необходимых расходных материалов.

В статье «Достали они меня!» депутат Рады Надежда Савченко рассказала «Газете.Ru», почему решила избавиться от неприкосновенности.

«Украинский олигарх ждет экстрадиции»: экстрадиции Дмитрия Фирташа добиваются США и Испания.

«За пост президента России поборется женщина»: Эсеры рассматривают возможность выдвижения в 2018 году кандидата-женщины.

The Economist: «Новый раунд саги про Grexit. Кредиторы Греции — главное препятствие к решению ее проблем» (Another round in the Grexit saga: Greece’s creditors are the main impediment to solving its woes). Спор между кредиторами Греции, может быть, будет не так драматичен, как в 2015 г., когда Греция едва не вышла из еврозоны, но он указывает на отсутствие рабочего механизма для решения проблем с долгами.

«Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности» (Donald Trump appoints another national security adviser). Вторая попытка американского президента Дональда Трампа представляется автору материала намного более удачной, чем первая.

Bloomberg: «Фийон взлетел во французском рейтенге, Макрон расплачивается за ошибку в кампании» (Fillon Jumps in French Poll as Macron Pays for Campaign Gaffe). Республиканский кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон снова реабилитировался в рейтинге после временного спада популярности.

«Внутри смертоносного нелегального коридора, по которому мигранты бегут в Европу» (Inside the Deadly Pirate Corridor Where Migrants Escape to Europe). Европейская политика буксует, а пути нелегальной миграции множатся.

The Wall Street Journal: «Австрия одобрила экстрадицию украинца США» (Austria Approves Ukrainian’s Extradition to U.S.). Австрийский суд удовлетворил запрос США на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, который долгое время выступал за укрепление связей между Украиной и Россией.

«Несмотря на расхождения, Трамп доверяет Мэттису» (Despite Differences, Mattis Has Trump’s Trust). Министр обороны США Джим Мэттис расходится с президентом США Дональдом Трампом по ряду ключевых вопросов, однако за счет этого Белый дом склоняется к более конвенциональной политике.

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