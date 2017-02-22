Андрей Макаревич объявил, что не собирается сдавать более 200 тысяч на выпускной своей дочери, а потратит их на благотворительность. Стоит отметить, что дочь Макаревича, судя по всему, учится в частной школе, так что вопросы стоит задавать не государству, а родителям, которых никто не заставляет платить сотни тысяч за выпускной. Или можно обвинить самого Макаревича в том, что он отдал ребенка в такую школу.

Но сама идея не просто отказаться в знак протеста от взносов, но отдать деньги на благотворительность, заслуживает уважения. В любом случае, потратить деньги на хоспис, а не на демонстративное потребление — хорошее начинание.