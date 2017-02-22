В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что новым советником по национальной безопасности в его администрации станет генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Предыдущий советник Майк Флинн ушел в отставку, пробыв в должности 24 дня. Причиной тому послужил скандал, связанный с телефонными переговорами об антироссийских санкциях между Флинном и российским послом.

Politico пишет, что Трамп в качестве нового советника по национальной безопасности выбрал человека, который считается одним из главных интеллектуалов армии. Показательно, что Макмастер занимает гораздо более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник. Также Макмастер постоянно подчеркивает, что борьба с терроризмом не должна превращаться в войну против ислама.

Что касается России, отмечает Politico, Макмастер считает ее потенциальной угрозой мировой стабильности. В этом пункте он может вступить в конфронтацию с Трампом, который хочет улучшить отношения с Россией и мало беспокоится о российской политике в отношении Восточной Европы (многие его оппоненты считают, что Россия ведет себя агрессивно). Бонус для Трампа в том, что Макмастер может стать удачным связующим звеном между ним и республиканцами-«ястребами» в конгрессе, которые неустанно критикуют Трампа за проявления дружелюбия в адрес России.

Эсминец ВМФ США «Грейвли» (Gravely)

Politico оговаривает, что новый советник по нацбезопасности будет вынужден будет разбираться с хаотичной ситуацией, которую оставил ему в наследство Флинн. Сначала Трамп предложил эту должность другому человеку, который отказался – как объясняется со ссылкой на осведомленный источник, отчасти потому что ему не дали гарантий, что у него будет достаточно автономии от Стивена Бэннона, который теперь уполномочен присутствовать на любых заседаниях Совета по национальной безопасности.

NY Times пишет, что Макмастер – уважаемый военный стратег, известный склонностью бросать вызов конвенциональным взглядам, а также отличившийся стратегической находчивостью во время иракской войны. В отличие от Флинна, который участвовал в кампании Трампа в качестве советника, Макмастер раньше не был связан с Трампом и поэтому считается менее идеологически предвзятым.

В то же время, отмечают авторы, выбор Макмастера последовательно вписывается подход Трампа к вопросам национальной безопасности: он считает, что в этой сфере должны принимать решения высокоранговые военные. Таковым был Флинн, к их же числу относятся министр обороны Джим Мэттис и министр внутренней безопасности Джон Келли.

Министр обороны США Джим Маттис.

Британская Financial Times пишет, что назначение Макмастера стало завершением беспорядочной недели в Белом доме, которая началась с отставки Флинна и вопросов о связях президентской администрации с Россией. Также FT отмечает, что в 2014 г. Макмастер был упомянут журналом Time в числе ста самых влиятельных людей в мире. Планы Макмастера по деятельности в новой должности пока неизвестны. Непонятно даже, останутся ли в качестве его заместителей заместители Флинна или он сможет собрать команду по своему усмотрению.