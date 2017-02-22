В Москве начинает действовать большая программа сноса пятиэтажек-«хрущевок» так называемых несносимых серий. По данным СМИ, она может затронуть десятую часть всего жилого фонда столицы.

Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», подсчитали, что реализация столь масштабной программы может стоит городу около 6 триллионов рублей, что составит примерно четыре годовых бюджета Москвы. Откуда возьмутся эти средства, пока неясно. Напомним, ранее городские власти подвергались критике за очень существенные траты на декорирование города, однако в данном случае речь идет о куда более значительных цифрах.

Между тем многие москвичи в связи с обновлением облика Москвы негативно оценивали мэра столицы как управленца и выражали мнение, что надо было сначала о людях подумать, а потом уже тратить деньги на украшательство, причем зачастую неудачное. Высказывались претензии и по поводу ситуации с капительным строительством, и по поводу «хрущевок». По мнению недовольных горожан, власти сделали все, чтобы ситуация зашла в тупик, и потом стали «забрасывать» ее деньгами, как то происходило в Петербурге со строительством стадиона «Зенит-Арена».

Результат работ по благоустройству Пушкинской площади в Москве. 2016 Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Новая программа, связанная со сносом пятиэтажек, вызывает серьезную озабоченность. По сообщению СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин дал понять, что жителей сносимых домов постараются расселять в пределах тех же районов. Однако москвичи, обсуждая новость в социальных сетях, не скрывают серьезных сомнений в том, что это осуществится, напоминая, что при сносе ветхих домов на Тверской и Арбате практически никто из их жителей не получил квартиры не только в том же районе, но и даже в пределах Центрального административного округа Москвы. Отмечалось также, что подобный снос будет неоправданно дорогим и что уже достаточно долгое время назад были разработаны более эффективные способы решения проблемы пятиэтажек.

Отказ от идеи ремонта пятиэтажек является непродуманным шагом, а сама программа сноса – крайне затратной, причем пока нет ясности в вопросе, где взять на нее деньги. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Александр Закондырин, председатель «Альянс зеленых», член Бюро Центрального Совета партии, депутат муниципального образования «Войковский».

«Разговор о новой программе сноса пятиэтажек нужно поделить на три части. Первая связана с тем, что принято такое решение. Оно политическое. Вот первая проблема: сейчас эти дома есть. Одномоментно все их снести, а жителей переселить, мы не в состоянии. Все-таки это будет какой процесс: будет принято соответствующее решение, программа – то есть сначала под снос пойдут одни дома, потом – вторые, потом – третьи. С моей точки зрения, это программа – минимум лет на 10-15, и это в лучшем случае. Так вот, мы за это время, эти 15 лет, пятиэтажные дома не будем ремонтировать вообще?

То есть если в таком доме прохудится или будет обваливаться крыша, мы ее ремонтировать не станем? Или если перестанет работать система канализации, мы что, чинить ее не будем? Это первый логичный вопрос. Очевидно же, что будем! Что будем этим заниматься, будет аварийный ремонт, и так далее. Будут проводиться какие-то плановые работы по системам, которые пришли в непригодное состояние, это неизбежно.

Итак, это была первая проблема. Вторая такова: у этих домов есть собственники, и они являются участниками программы Фонда капитального ремонта города Москва. Они платят туда взносы. Вот скажите, пожалуйста, они что, сейчас должны прекратить платить эти взносы, если предполагается, что капремонта не будет, а будет снос? То есть пока программа еще не принята, но даже когда она будет принята, как узнать, до какого момента они должны платить взносы? Учитывая, что они вроде как ремонта больше не ждут. Те сроки, которые были указаны в программе – а программа прописана до 2045 года, и там указаны сроки ремонта по каждого дома, – мы что, отменяем? И больше средства на это не резервируем, люди эти взносы больше не платят?

И еще вопрос: скажите, пожалуйста, а эти деньги, которые люди платили те два года, которые они к настоящему моменту уже находились в программе капремонта, не будем возвращать? А если будем, то каков будет механизм возврата – непосредственно собственнику, на счет дома, как-то еще? А если у дома нет спецсчета (а его наверняка нет, если дом в спецфонде находится), то мы его будем принудительно открывать? По законодательству тут надо проводить общее собрание – а если граждане не хотят его проводить?

Очевидно, что, используя здравый смысл, все эти вопросы можно решить. И очевидно, что не надо сразу все дома выводить из программы капремонта, не надо резко возвращать каким-то собственникам какие-то деньги, а если вдруг возникнет ситуация, в которой надо возвращать, то можно найти юридические возможности открыть счет , на который эти деньги можно будет положить. То есть все решаемо. Но суть в том, что эти вопросы есть, они существуют. Просто принято политическое решение, и по нему возникают эти вопросы.

Вторая часть разговора – непосредственно про то, надо ли пятиэтажки сносить, и как их сносить, и что вообще с этим делать. Тут, напомню, все должно идти от экономических возможностей. Конечно, всем бы хотелось жить в комфортных условиях, в нормальном человеческом жилье, желательно – хорошо жить, и чтоб квартиры были побольше по площади. Это нормальное желание любого человека. Но давайте исходить из реального положения дел: есть ли такие возможности у города?

Сергей Собянин и Марат Хуснуллин с жителями расселяемых пятиэтаэжек в Северном Медведково. 2015 mos.ru

До вчерашнего дня город, чиновники, тот же [заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства] Марат Хуснуллин, которого можно, как говорится, обвинять в чем угодно, но он все-таки является в достаточной степени профессионалом и немножко понимает в вопросах строительства, в московском стройкомплексе, в том, какие у нас там есть возможности, финансы и так далее… Ну, то есть он в достаточной мере компетентен, и даже если к нему могут быть претензии по коррупционной составляющей, претензий по профпригодности быть не может, он компетентный специалист. Так вот, Марат Хуснуллин говорил, что денег на это нет. А сегодня уже принято такое решение, и чиновники говорят, что «денег нет, но они изыщут». [Мэр Москвы] Сергей Семенович [Собянин] ведь сказал, что у города найдутся такие возможности.

Ну, не знаю, какие у города могут найтись возможности, если учесть, что город у нас в дефиците бюджета находится. Ну, предположим, источники покрытия дефицита и даже дополнительных средств найдутся. Плюс Москва в прошлом году рекордными темпами гасила внешний долг. Это всех удивляло, люди не могли понять, почему так. Ну, видно, мы решили сейчас взять серьезно в долг, чтобы решить вопросы с программой. Потому что только механизмы либо внутренних, либо внешних заимствований позволят городу такие программы проводить.

Итак, предположим, у нас есть на это деньги. Давайте теперь посмотрим на ситуацию всех этих домов. Когда мы на них смотрим, мы видим, что они очень разные, в разном техническом состоянии и, самое главное, они обладают разной инвестиционной привлекательностью. То есть дома, которые стоят группой, находятся в рамках одного квартала (допустим, 20 пятиэтажек стоят), и рядом есть какая-то промзона, явно инвестиционно привлекательны. Потому что можно на их месте построить много-много многоэтажных домов. А если эти одна пятиэтажка, а вокруг все застроено другими домами, она не является инвестиционно привлекательной. Потому что стоимость покупки квартир для всех этих граждан на рынке такова, что смысла в этом нет, а большой дом строить негде.

Это что касается экономики вопроса. И последний момент: юридическая ситуация с точки зрения нашего законодательства. У нас законодательство позволяет, если я не захочу выезжать из этой пятиэтажки, я могу не выезжать из нее.

Допустим, я отремонтировал как следует квартиру в пятиэтажке, которая досталась мне от бабушки, а мне приходят и говорят: «Давай ты поедешь куда-нибудь в Новую Москву». А это вполне реально: найти метры не то что в районе, даже хотя в округе проживания выселяемым крайне сложно, в очень немногих местах со старой застройкой есть место для строительства стартовых домов, и в итоге там просто нет новых квартир того же класса, которые можно было бы купить вместо старых. И вот, допустим, я – такой нерадивый собственник, который не понимает политической целесообразности переезда, и я говорю: «А я переезжать не буду! Весь дом переехал, а я не буду!» Так вот, со мной можно судиться годами.

А для инвестора судиться годами – это значит убыток, проект ведь не реализуется, а деньги-то заемные! Это создает такую ситуацию для инвестора, что ему проще отказаться от такого проекта вообще, не заниматься им, чем так судиться. Ну, то есть потребуются изменения в законодательстве: будут приняты меры наподобие тех, что вводились в Сочи при строительстве олимпийских объектов – будет упрощенный порядок, все будет в ускоренном порядке рассматриваться в судах, и по принципу государственной необходимости это все будет решаться. Если это будет вот так – а я уверен, что именно так, – тогда примерно понятно, зачем и кому это нужно. То есть будет большая программа; в нее государство вкачает большие деньги; инвесторы, московские девелоперы, при помощи государства и крупных госбанков придут и достаточно быстро начнут решать сразу конкретные задачи. Будут искать территорию, где есть какая-то экономика, и, никого ни о чем не спрашивая, быстро строить.

Митинг против сноса пятиэтажек в Зюзино, 2014 Марина Ведяшкина / АГН "Москва"

Я к чему веду? Дело хорошее – решить проблему москвичей, проживающих в ветхом жилье. Но вот вопрос: а в других частях страны у нас нет ветхого жилья? У нас в бараках люди не живут до сих пор? У нас уже у всех россиян – благоустроенное жилье с санузлом в доме, а не на улице? Ну, как так? Мы объявляем по Первому каналу, что решим проблему пятиэтажек, а люди в регионах мечтают жить в таких пятиэтажках, потому что живут в нечеловеческих условиях. Мы об этих людях не подумали? Или они не россияне? Или у нас разные страны – Московия и все, что за МКАДом? Я утрирую, конечно, но все же: что, те проблемы решать не надо?

Ну, и еще одно. Если эта программа будет реализовываться, то с практической стороной реализации есть много вопросов. Как будет с правами граждан, как именно станут переселять, что будет при этом происходить? Это большие вопросы, и законодательство придется менять, и что-то с капремонтом урегулировать. Все это в целом решаемо, вопрос в другом. Вопрос в том, нужно ли вообще все эти пятиэтажки сносить. Где-то – нужно, да. Но все? И цена вопроса? Сейчас экономическая ситуация позволяет это сделать? Вчера еще не позволяла. Не представляю, почему она сегодня у Сергея Семеновича позволила – может, он знает о каких-то экономических реалиях, о которых не знаем мы? Ну, он наверняка человек более информированный, чем я. Но я пока не наблюдаю нужного экономического роста и дополнительных денег.

То есть раньше у города были деньги только на благоустройство и на украшение Тверской. А сейчас еще на жилье? Ну, здорово, если это так», – сказал Александр Закондырин.