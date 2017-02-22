Комиссия РАН по борьбе с лженаукой рассматривает новые темы для меморандума, в том числе антивакцинаторство, ГМО-фобия, отрицание теории эволюции и другие. Такая информация появилась 22 февраля в российских СМИ.

Окончательно тема пока не выбрана. «Комиссия сообщит о выбранной для следующего меморандума теме дополнительно», – приводит интернет-издание Znak.com комментарий пресс-службе. По ее сведениям, помимо идеи отказа от прививок, ГМО-фобии и антиэволюционизма в число вероятных тем вхожят ВИЧ-диссидентство, биологическая трансмутация ядер и другие.

Напомним, большое внимание к меморандумам комиссии РАН по борьбе с лженаукой было приковано после того, как комиссия обнародовала свой второй меморандум, посвященной теме гомеопатии. На него отреагировали как рядовые сторонники гемеопатии, так и чиновники Минздрава и представители Всемирной организации здравоохранения. Поэтому вопрос о том, какая тема станет предметом разбирательства комиссии в следующий раз, интересует аудиторию.

Между тем пока нельзя сказать, насколько комиссия РАН по лженауке заинтересована в рассмотрении именно темы отрицания теории эволюции. Александр Сергеев, представитель комиссии, на своей странице в Facebook действительно упоминал об отрицании теории эволюции как одной из возможных тем для следующего меморандума, однако он называет ее в числе прочих, никак не выделяя.

Инструменты работы гомеопата.

«Коллеги, в СМИ сегодня прошла информация (со ссылкой на председателя Комиссии Е.Б. Александрова) о том, что следующий меморандум (№3) будет про ГМО. Это недоразумение, связанное с некоторой внутренней несогласованностью в работе Комиссии. У нас еще не вполне отлажена работа с прессой, и при такой интенсивности внимания как сейчас, возникают сбои.

Короче, работа над меморандумом №3 пока не начиналась, а его тема не выбрана. ГМО-фобия лишь одна из обсуждаемых тем. Рассматриваются также ВИЧ-диссидентство, антивакцинаторство, биологическая трансмутация элементов, отрицание теории эволюции и др. Мы пока не спешим с выбором. Если есть еще идеи, как раз здесь их можно предложить и обсудить», – объясняет он.

«По-моему, ГМО – сейчас наиболее актуально. А то дождёмся, что все специалисты выедут за рубеж, тогда будет поздно что-то восстанавливать», – реагирует на это читатель его блога Дмитрий Дворцовой, ведущий инженер-программист отдела сетевых и суперкомпьютерных технологий Белорусского госуниверситета.

«Я считаю наиболее актуальным вопросом антивакцинаторство. Ведь именно отказ от вакцинации наносит наиболшеий вред в кратчайшие сроки. А в сочетании с распространением факторов устойчивсоти к антибиотикам это еще опаснее», – не соглашается с ним Антон Стежкин, сотрудник биологического факультета БГУ. «Наимее опасными явлениями мне кажутся отрицание теории эволюции и "биологическая трансмутация элементов". ИМХО, группы маргиналов не могут нанести существенного вреда развитию науки. Они всегда были и всегда будут», – добавляет он.

«Как член Комиссии подтверждаю, что идея подготовки меморандума о фобиях относительно ГМО в текущей рассылке КБЛ практически не обсуждалась и не обсуждается. Течь шла о темах, упомянутых Александром Сергеевым», – уточняет член комиссии Валерий Кувакин.

Но и противники теории эволюции действительно существуют и они достаточно активны, в том числе и в соцсетях.

«В наши дни многие люди озабочены отрицательным воздействием теории эволюции на жизнь общества. Кто-то видит его последствия в моральном и духовном хаосе – и в миру, и в церкви. Кто-то указывает также на вред, который наносит «промывание мозгов» эволюционной философией в учебных заведениях и в научных кругах.

Представители власти. / Александр Петросян /КоммерсантЪ

Противники теории эволюции справедливо возражают, что неодарвинизм (как и любая связанная с ним теория – например, «теория прерывистого равновесия») – не только и не столько наука, сколько философский материализм, маскирующийся под научную теорию. Многие критики дарвинизма принадлежат к движению «Разумный замысел», а многие также являются участниками движения «Креационисты за молодую Землю»», – писали, например, 20 февраля в сообществе проповедников Библии Facebook.

Новость о том, что именно отрицание теории эволюции может стать темой следующего меморандума, привлекла внимание и не связанных с работой комиссии пользователей соцсетей.

«Ну, наконец-то проснулись… а то мы уже стали забывать о существовании ученых, одни попы вокруг бородами трясут…», – комментирует публикацию пользователь Андрей Воронин из Москвы. «Так оне только ПРИСМАТРИВАЮТСЯ. Я вот тоже к загородным коттеджам присматриваюсь, но и только))))», – отвечает ему корреспондент издания «Русская планета» Рина Вулих.

«Реально, что ни тема, то праздник какой-то. Болею за этих десперадо», – откликается на новость Андрей Гришко, региональный представитель Hilding Anders, директор по продажам в Мебельмолл СБС в Краснодаре. «Да ладно, не верю, что они на такое отважатся: ведь попы так взъерепенятся!», – пишет Егор Савин, директор правового департамента ЗАО «Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"».

Некоторые пользователи в шутку рассуждают о том, что следовало бы сделать вместо того, чтоб исследовать на ненаучность такие чувствительные для некоторых верующих темы.

«Закрыть институты, вместо организовать семинарии. Проводить всемирные сходы пение молебнов, отдать все земельные участки в управление РПЦ, отказаться от СНИЛС и др. благ мирской жизни. Отпуск проводить на строительстве храмов и выращивании агропродукции, сбор дикоросов. А лечение болезней доверить молитвам и причастию», – иронизирует пользователь Павел Поленов из Екатеринбурга.

Другие просто вышучивают антиэволюционистов.

«Предки обезьян недовольны отказом людей считать себя частью эволюции по Дарвину», – шутит пользователь Кристина Кичман из Москвы. «Читаем новости:

"Комиссия по борьбе с лженаукой присматривается к противникам теории эволюции"

Поиграем в Нострадамуса.

1. Посадки учёных за оскорбление чувств верующих;

2. Набросы на вентилятор по всему интернету;

3. Рост траффика у СМИ – профит», – саракастически замечает Павел Малышев, управляющий продажами компании «VIPRO» из Москвы.