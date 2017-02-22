Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 февраля 2017, среда, 19:23
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
22 февраля 2017, 17:02
лженаука Российская академия наук эволюция
Ольга Зайцева

Борьба с лженаукой и игра в Нострадамуса

Предмет для гадания.
Предмет для гадания.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой рассматривает новые темы для меморандума, в том числе антивакцинаторство, ГМО-фобия, отрицание теории эволюции и другие. Такая информация появилась 22 февраля в российских СМИ.

Окончательно тема пока не выбрана. «Комиссия сообщит о выбранной для следующего меморандума теме дополнительно», – приводит интернет-издание Znak.com комментарий пресс-службе. По ее сведениям, помимо идеи отказа от прививок, ГМО-фобии и антиэволюционизма в число вероятных тем вхожят ВИЧ-диссидентство, биологическая трансмутация ядер и другие.

Напомним, большое внимание к меморандумам комиссии РАН по борьбе с лженаукой было приковано после того, как комиссия обнародовала свой второй меморандум, посвященной теме гомеопатии. На него отреагировали как рядовые сторонники гемеопатии, так и чиновники Минздрава и представители Всемирной организации здравоохранения. Поэтому вопрос о том, какая тема станет предметом разбирательства комиссии в следующий раз, интересует аудиторию.

Между тем пока нельзя сказать, насколько комиссия РАН по лженауке заинтересована в рассмотрении именно темы отрицания теории эволюции. Александр Сергеев, представитель комиссии, на своей странице в Facebook действительно упоминал об отрицании теории эволюции как одной из возможных тем для следующего меморандума, однако он называет ее в числе прочих, никак не выделяя.

 
Инструменты работы гомеопата.

«Коллеги, в СМИ сегодня прошла информация (со ссылкой на председателя Комиссии Е.Б. Александрова) о том, что следующий меморандум (№3) будет про ГМО. Это недоразумение, связанное с некоторой внутренней несогласованностью в работе Комиссии. У нас еще не вполне отлажена работа с прессой, и при такой интенсивности внимания как сейчас, возникают сбои.

Короче, работа над меморандумом №3 пока не начиналась, а его тема не выбрана. ГМО-фобия лишь одна из обсуждаемых тем. Рассматриваются также ВИЧ-диссидентство, антивакцинаторство, биологическая трансмутация элементов, отрицание теории эволюции и др. Мы пока не спешим с выбором. Если есть еще идеи, как раз здесь их можно предложить и обсудить», – объясняет он.

«По-моему, ГМО – сейчас наиболее актуально. А то дождёмся, что все специалисты выедут за рубеж, тогда будет поздно что-то восстанавливать», – реагирует на это читатель его блога Дмитрий Дворцовой, ведущий инженер-программист отдела сетевых и суперкомпьютерных технологий Белорусского госуниверситета.

«Я считаю наиболее актуальным вопросом антивакцинаторство. Ведь именно отказ от вакцинации наносит наиболшеий вред в кратчайшие сроки. А в сочетании с распространением факторов устойчивсоти к антибиотикам это еще опаснее», – не соглашается с ним Антон Стежкин, сотрудник биологического факультета БГУ. «Наимее опасными явлениями мне кажутся отрицание теории эволюции и "биологическая трансмутация элементов". ИМХО, группы маргиналов не могут нанести существенного вреда развитию науки. Они всегда были и всегда будут», – добавляет он.

«Как член Комиссии подтверждаю, что идея подготовки меморандума о фобиях относительно ГМО в текущей рассылке КБЛ практически не обсуждалась и не обсуждается. Течь шла о темах, упомянутых Александром Сергеевым», – уточняет член комиссии Валерий Кувакин.

Но и противники теории эволюции действительно существуют и они достаточно активны, в том числе и в соцсетях.

«В наши дни многие люди озабочены отрицательным воздействием теории эволюции на жизнь общества. Кто-то видит его последствия в моральном и духовном хаосе – и в миру, и в церкви. Кто-то указывает также на вред, который наносит «промывание мозгов» эволюционной философией в учебных заведениях и в научных кругах.

 
Представители власти. / Александр Петросян /КоммерсантЪ

Противники теории эволюции справедливо возражают, что неодарвинизм (как и любая связанная с ним теория – например, «теория прерывистого равновесия») – не только и не столько наука, сколько философский материализм, маскирующийся под научную теорию. Многие критики дарвинизма принадлежат к движению «Разумный замысел», а многие также являются участниками движения «Креационисты за молодую Землю»», – писали, например, 20 февраля в сообществе проповедников Библии Facebook.

Новость о том, что именно отрицание теории эволюции может стать темой следующего меморандума, привлекла внимание и не связанных с работой комиссии пользователей соцсетей.

«Ну, наконец-то проснулись… а то мы уже стали забывать о существовании ученых, одни попы вокруг бородами трясут…», – комментирует публикацию пользователь Андрей Воронин из Москвы. «Так оне только ПРИСМАТРИВАЮТСЯ. Я вот тоже к загородным коттеджам присматриваюсь, но и только))))», – отвечает ему корреспондент издания «Русская планета» Рина Вулих.

«Реально, что ни тема, то праздник какой-то. Болею за этих десперадо», – откликается на новость Андрей Гришко, региональный представитель Hilding Anders, директор по продажам в Мебельмолл СБС в Краснодаре. «Да ладно, не верю, что они на такое отважатся: ведь попы так взъерепенятся!», – пишет Егор Савин, директор правового департамента ЗАО «Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"».

Некоторые пользователи в шутку рассуждают о том, что следовало бы сделать вместо того, чтоб исследовать на ненаучность такие чувствительные для некоторых верующих темы.

«Закрыть институты, вместо организовать семинарии. Проводить всемирные сходы пение молебнов, отдать все земельные участки в управление РПЦ, отказаться от СНИЛС и др. благ мирской жизни. Отпуск проводить на строительстве храмов и выращивании агропродукции, сбор дикоросов. А лечение болезней доверить молитвам и причастию», – иронизирует пользователь Павел Поленов из Екатеринбурга.

Другие просто вышучивают антиэволюционистов.

«Предки обезьян недовольны отказом людей считать себя частью эволюции по Дарвину», – шутит пользователь Кристина Кичман из Москвы. «Читаем новости:
"Комиссия по борьбе с лженаукой присматривается к противникам теории эволюции"

Поиграем в Нострадамуса.

1. Посадки учёных за оскорбление чувств верующих;
2. Набросы на вентилятор по всему интернету;
3. Рост траффика у СМИ – профит», – саракастически замечает Павел Малышев, управляющий продажами компании «VIPRO» из Москвы.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Президент ОАО "Ростелеком" Сергей Калугин.
Глава «Ростелекома» отправлен в отставку
Виктор Янукович
RT опубликовал тексты писем Януковича мировым лидерам
Герман Клименко
Советник Путина по интернету заявил о переходе «ВКонтакте» из-за блокировки в Facebook
Фото: eurasianet.org
В России созданы войска информационных операций
Кошелек.
Минтруду не понравилась налоговая реформа МЭР
19:06 Экс-главред РИА Новости ушла из Сбербанка
18:44 В Саратове катафалк вновь приехал раньше скорой
18:24 Советник Путина по интернету заявил о переходе «ВКонтакте» из-за блокировки в Facebook
18:15 Глава «Ростелекома» отправлен в отставку
18:02 Депутаты одобрили перевод бюджетников на карты «Мир»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эдуард Лимонов
Эдуард Вениаминович Лимонов
22 февраля 1943 года родился Эдуард Лимонов, писатель.
17:47 Вооруженный мужчина ворвался в салон Ксении Бородиной в центре Москвы
17:37 Московские врачи лишились обязательных доплат за ученые степени
17:23 Кобзон отрекся от гражданства ДНР
17:20 В ДНР и ЛНР решили закупать коксующийся уголь напрямую в России
17:16 Минтруду не понравилась налоговая реформа МЭР
17:01 Путин поедет на саммит G20 в Гамбурге
16:58 В Минобороны объяснили назначение информационных войск
16:42 В Донецке заявили о кратном росте заявок на паспорта ДНР
16:29 Захарченко отверг идею Януковича о референдуме по статусу Донбасса
16:27 В древней культуре анасази наследование шло по материнской линии
16:15 В России начал работу реестр новостных агрегаторов
16:00 RT опубликовал тексты писем Януковича мировым лидерам
15:40 Президент подписал закон о бессрочной приватизации жилья
15:24 Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
15:13 В России созданы войска информационных операций
15:12 Песков рассказал о планах Путина на День защитника Отечества
14:59 В Германии эвакуирован колледж после атаки на учеников
14:45 Путин утвердил закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
14:40 Двое убийц семьи Гошта получили пожизненные сроки
14:27 ГП возобновила расследование пыток Дадина
14:06 Порошенко заявил об угрозе российского военного вторжения на Украину
14:05 Шойгу рассказал о достигнутых успехах в Сирии
13:46 Песков прокомментировал письмо Януковича мировым лидерам
13:44 Жена Ильдара Дадина заявила о планах переехать с мужем за границу
13:28 В Кремле допустили избрание женщины президентом страны
13:14 Кремль призвал уважать решение Верховного суда по делу Дадина
13:11 Суд впервые отложил дело об иноагентах до рассмотрения поручения президента
12:55 Захарова ответила на предложение Украины лишить Россию права вето в СБ ООН
12:47 Адвокат Кара-Мурзы-младшего попросил возбудить дело о покушении на убийство
12:31 В Петербурге утвердили поправки губернатора в закон о встречах с избирателями
12:31 Россия отказалась дать Навальному статус СМИ
12:11 Радиочастотные чипы помогают изучать шмелей
11:54 ВС постановил освободить Дадина из колонии
11:52 «Почта России» признала законными выплаты своим менеджерам
11:50 Янукович назвал обвинивших его депутатов РФ проплаченными
11:39 ГП попросила освободить Дадина
11:38 Захарова прокомментировала обвинения в попытке переворота в Черногории
11:26 Глава ФАС связал возможность «производственного чуда» в России с приватизацией
11:14 В МИДе удивились утечке данных о смерти Чуркина
10:55 Дума рассмотрит законопроект о блокировке зеркал пиратских сайтов
10:42 Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд с разработкой «Сколково» на борту
10:40 Янукович предложил провести референдум по статусу Донбасса
10:22 Amnesty International зафиксировала рост нетерпимости в мире
10:09 Главу «Почты России» обвинили в выплате многомиллионных премий
10:01 В Минфине и МЭР обсуждают повышение НДФЛ и НДС
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.