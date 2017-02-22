Команда по истории и наследию Военно-морского флота США (U.S. Navy Naval History and Heritage Command) опубликовала подробный отчет, описывающий работы по подъему со дна и реставрации подводной лодки «Ханли», которая была построена конфедератами во время Гражданской войны в США. Лодку создали трое изобретателей: Хорас Лоусон Ханли, Джеймс МакКлинток и Бакстер Уотсон. Подробнее о конструкции лодки и судьбе одного из ее создателей мы рассказывали в очерке «Вторая жизнь Джеймса МакКлинтока».

Подводная лодка «Ханли» представляла собой фактически металлическую трубу длиной 12 метров и диаметром 1,1 метра. В движение ее приводили семь человек, сидевшие согнувшись в корпусе лодки и вращавшие руками коленчатый вал. Еще один член экипажа управлял лодкой, стремясь подвести к борту вражеского корабля укрепленный на ее носу шест с пороховой миной. У лодки имелись две балластные цистерны, они заполнялись водой, которую перед всплытием нужно было откачать ручными помпами. При испытаниях лодка дважды тонула, при этом находившиеся в ней люди гибли. Во время второй аварии погиб и главный конструктор лодки Хорас Ханли. Тем не менее, испытания были сочтены успешными и лодка отправилась в свое первое боевое плавание.

17 февраля 1864 года лодка «Ханли» стала первой подводной лодкой, которая сумела утопить корабль противника. В гавани Чарльстона ею был взорван шлюп северян «Хаусатоник». Но и сама лодка из этого плавания не вернулась. Лишь в 1995 году «Ханли» была обнаружена на дне, неподалеку от места взрыва. Выяснилось, что шест, на котором была закреплена мина, оказался слишком коротким, и взрыв, погубивший «Хаусатоник», нанес серьезные повреждения и самой лодке. Всплыть она уже не смогла. 8 августа 2000 года подводная лодка «Ханли» была поднята на поверхность.

Опубликованный отчет содержит рассказ о проектах подводных судов середины XIX века, историю создания лодки «Ханли», ее гибели и обнаружения, подробные статьи археологов, антропологов, реставраторов, работавших с лодкой в 2000-е годы. В исследованиях приняли участия специалисты из группы подводной археологии Военно-исторического центра, Института археологии и антропологии Северной Каролины, Службы национальных парков США и других организаций.

Историкам было известно лишь имя командира лодки – лейтенанта Джорджа Диксона. Группа исследователей под руководством специалиста по физической антропологии из Смитсоновского института Дугласа Оусли (Douglas Owsley) смогла идентифицировать личности всех членов экипажа. Проанализировав изотопный состав костей погибших моряков, удалось установить, что четверо из них питались в основном кукурузой, а основу рациона четверых других составляли пшеница и рожь. Поэтому ученые пришли к выводу, что половина членов экипажа были американцами, а половина – европейцами. Наконец, путем генетического анализа и исследований в архивах эпохи Гражданской войны удалось установить имена всех моряков. Специалисты по лицевой реконструкции сделали их скульптурные портреты.

17 апреля 2004 года экипаж подлодки был похоронен на кладбище «Магнолия» в Чарльстоне, там же, где уже больше века покоится Хорас Ханли. Погребение прошло согласно полному ритуалу почетных похорон армии Конфедерации. Поскольку капитан лодки Джордж Диксон был масоном, нынешние члены его ложи произвели при его погребении соответствующие масонские ритуалы.

С Джорджем Диксоном связана интересная находка, которую сделала руководитель археологической группы Мария Якобсен (Maria Jacobsen). Она обнаружила деформированную золотую монету 1860 года номиналом в 20 долларов с выгравированной надписью «Шайло 6 апреля 1862, Охранитель моей жизни Дж[ордж] Э[размус] Д[иксон]» (Shiloh April 6, 1862 My life Preserver G. E. D.).

Фото: CivilWarAlbum.com/ Richard Edling

Как оказалось, лейтенант Джордж Диксон участвовал в битве при Шайло и получил ранение в верхнюю часть бедра. При этом пуля попала в лежавшую в кармане монету, которая приняла на себя большую часть удара, что позволило избежать ампутации ноги, а возможно и спасло ему жизнь. Видимо, Диксон стал носить эту монету в качестве талисмана. Следы ранения ноги на останках Диксона были подтверждены судебным медиком. И на кости, и на монете были найдены следы свинца. Историю о спасшей жизнь золотой монете подтверждает письмо однополчанина Диксона, который сообщает своей жене, что Диксон «ранен в бедро, пуля попала в золотую монету, отклонилась вверх и вышла из его бока; вероятно, он выздоровеет, если о нем будут хорошо заботиться».

В семье Диксона сохранилась романтическая легенда, что золотую монету подарила лейтенанту на счастье его невеста Квинни Беннет, когда он отправлялся на войну. Правда, после того, как антрополог Диана Фрэнс (Diane France) выполнила реконструкцию лица Диксона по черепу, оказалось, что человек на старой фотографии семейства Беннетов, которого все считали Диксоном, совсем на него не похож.

Сейчас лодка «Ханли» находится в Чарльстоне в специально построенном здании Warren Lasch Conservation Center, где с ней продолжают работать реставраторы. По выходным на нее могут взглянуть посетители.