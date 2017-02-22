Новость дня

Парламент Ингушетии в первом чтении принял законопроект, запрещающий увековечивать в республике память Иосифа Сталина. Законом предусматривается запрет на установку памятников Сталину и размещения его изображений в общественных местах, на присвоение его имени населенным пунктам и улицам, а также публичное оправдание и одобрение его деятельности.

«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», — заявила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева.

Законопроект, разработанный в преддверии 73-й годовщины депортации ингушского народа, был принят местными парламентариями единогласно.

Антиновость дня

В Калмыкии эксперты ОНФ подсчитали, что собираемые на капитальный ремонт в республике взносы расходуются крайне неэффективно. Речь идет о реализации региональной программы, рассчитанной на 2014-2043 годы.

За 30 лет в республике должно быть отремонтировано более тысячи многоквартирных домов. Но в 2014 году в программу вошло только 19 домов, в 2015 г. – 20 домов, в 2016 – также лишь 19 домов. При этом в ходе ремонта заменили лишь кровлю.

Программа разбита на этапы, поэтому первый полностью отремонтированный дом республика получит лишь к 2029 году.

Также у экспертов вызывает вопросы и стоимость отдельных видов обязательных работ.

Непонятная новость дня

В Твери обмелела Волга. Вода в реке отошла от берегов на 2-3 метра. Из-под вздыбившихся льдин можно поднять камни, пролежавшие на дне не один десяток лет.

Набережная Волги в Твери.

Тенденция маловодья продолжается четвёртый год подряд, после того, как в 2013 году Волга вышла из берегов, затопив прилегающие к ней территории. Спустя год, в апреле-мае, у Городского сада можно было гулять по обмелевшему дну, а до знаменитой Калязинской колокольни можно было дойти пешком.

Панику бить пока рано, утверждают специалисты. Нынешний спад воды называть резким пока нельзя. Бывали годы, когда к началу марта вода опускалась на 3 метра ниже нормального уровня. Сейчас – ориентировочно на 2.

Ассорти

На Дальний Восток иностранцев будут пускать по бесплатной электронной визе.

Госдумой сегодня в окончательном чтении принят законопроект об упрощенном визовом порядке въезда иностранных туристов и инвесторов. Он будет действовать на территории свободного порта Владивосток, куда входят Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка.

Туристы на пароме.

Подать заявку на визу иностранцы смогут через раздел на сайте Министерства иностранных дел, который разработают к июлю 2017 года. В случае положительного ответа, визу могут выдать за четыре дня до поездки на Дальний Восток сроком на 30 дней, при этом разрешенный срок пребывания составляет 8 суток.

* * *

В Крыму количество участников свободной экономической зоны по итогам 2016 года приблизилось к 740, а объем заявленных по ним инвестиций составляет более 80 миллиардов рублей.

В рамках уже подписанных соглашений в Крыму ведется реализация 142 инвестпроектов на общую сумму около 144 миллиардов рублей, что позволит создать порядка 11 тысяч рабочих мест.

Инвесторов привлекают курортно-туристическая сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетический комплекс.

* * *

Глава Сочи Анатолий Пахомов выступил с предложением ввести бесплатный проезд в общественном транспорте города для школьников, которые учатся на «отлично».

По словам градоначальника, это нужно сделать, чтобы поддержать способных учеников. На эти цели потребуется выделить несколько миллионов рублей.

В прошлом учебном году аттестаты с отличием получили 160 выпускников сочинских школ.