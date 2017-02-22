Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 февраля 2017, среда, 19:23
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
22 февраля 2017, 19:02
Дальний Восток Ингушетия Калмыкия Крым регионы Сочи Тверская область
Евгения Холина

#Россия 22.02. Главное

Коммунисты с портретами И. Сталина.
Коммунисты с портретами И. Сталина.
КПРФ

Новость дня

Парламент Ингушетии в первом чтении принял законопроект, запрещающий увековечивать в республике память Иосифа Сталина. Законом предусматривается запрет на установку памятников Сталину и размещения его изображений в общественных местах, на присвоение его имени населенным пунктам и улицам, а также публичное оправдание и одобрение его деятельности.

«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», — заявила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева.

Законопроект, разработанный в преддверии 73-й годовщины депортации ингушского народа, был принят местными парламентариями единогласно.

Антиновость дня

В Калмыкии эксперты ОНФ подсчитали, что собираемые на капитальный ремонт в республике взносы расходуются крайне неэффективно. Речь идет о реализации региональной программы, рассчитанной на 2014-2043 годы.

За 30 лет в республике должно быть отремонтировано более тысячи  многоквартирных домов. Но в 2014 году в программу вошло только 19 домов, в 2015 г. – 20 домов, в 2016  – также лишь 19 домов. При этом в ходе ремонта заменили лишь кровлю.

Программа разбита на этапы, поэтому первый полностью отремонтированный дом республика получит лишь к 2029 году.

Также у экспертов вызывает вопросы и стоимость отдельных видов обязательных работ.  

Непонятная новость дня

В Твери обмелела Волга. Вода в реке отошла от берегов на 2-3 метра. Из-под вздыбившихся льдин можно поднять камни, пролежавшие на дне не один десяток лет.

 
Набережная Волги в Твери.

Тенденция маловодья продолжается четвёртый год подряд, после того, как в 2013 году Волга вышла из берегов, затопив прилегающие к ней территории. Спустя год, в апреле-мае, у Городского сада можно было гулять по обмелевшему дну, а до знаменитой Калязинской колокольни можно было дойти пешком.

Панику бить пока рано, утверждают специалисты. Нынешний спад воды называть резким пока нельзя. Бывали годы, когда к началу марта вода опускалась на 3 метра ниже нормального уровня. Сейчас – ориентировочно на 2.

Ассорти

На Дальний Восток иностранцев будут пускать по бесплатной электронной визе.

Госдумой сегодня в окончательном чтении принят законопроект об упрощенном визовом порядке въезда иностранных туристов и инвесторов. Он будет действовать на территории свободного порта Владивосток, куда входят Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка.

 
Туристы на пароме.

Подать заявку на визу иностранцы смогут через раздел на сайте Министерства иностранных дел, который разработают к июлю 2017 года. В случае положительного ответа, визу могут выдать за четыре дня до поездки на Дальний Восток сроком на 30 дней, при этом разрешенный срок пребывания составляет 8 суток.

 * * *

В Крыму количество участников свободной экономической зоны по итогам 2016 года приблизилось к 740, а объем заявленных по ним инвестиций составляет более 80 миллиардов рублей.

В рамках уже подписанных соглашений в Крыму ведется  реализация 142 инвестпроектов на общую сумму около 144 миллиардов рублей, что позволит создать порядка 11 тысяч рабочих мест.

Инвесторов привлекают курортно-туристическая сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетический комплекс.

* * *

Глава Сочи Анатолий Пахомов выступил с предложением ввести бесплатный проезд в общественном транспорте города для школьников, которые учатся на «отлично».

По словам градоначальника, это нужно сделать, чтобы поддержать способных учеников. На эти цели потребуется выделить несколько миллионов рублей.

В прошлом  учебном году аттестаты с отличием получили 160 выпускников сочинских школ.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Президент ОАО "Ростелеком" Сергей Калугин.
Глава «Ростелекома» отправлен в отставку
Виктор Янукович
RT опубликовал тексты писем Януковича мировым лидерам
Герман Клименко
Советник Путина по интернету заявил о переходе «ВКонтакте» из-за блокировки в Facebook
Фото: eurasianet.org
В России созданы войска информационных операций
Кошелек.
Минтруду не понравилась налоговая реформа МЭР
19:06 Экс-главред РИА Новости ушла из Сбербанка
18:44 В Саратове катафалк вновь приехал раньше скорой
18:24 Советник Путина по интернету заявил о переходе «ВКонтакте» из-за блокировки в Facebook
18:15 Глава «Ростелекома» отправлен в отставку
18:02 Депутаты одобрили перевод бюджетников на карты «Мир»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Эдуард Лимонов
Эдуард Вениаминович Лимонов
22 февраля 1943 года родился Эдуард Лимонов, писатель.
17:47 Вооруженный мужчина ворвался в салон Ксении Бородиной в центре Москвы
17:37 Московские врачи лишились обязательных доплат за ученые степени
17:23 Кобзон отрекся от гражданства ДНР
17:20 В ДНР и ЛНР решили закупать коксующийся уголь напрямую в России
17:16 Минтруду не понравилась налоговая реформа МЭР
17:01 Путин поедет на саммит G20 в Гамбурге
16:58 В Минобороны объяснили назначение информационных войск
16:42 В Донецке заявили о кратном росте заявок на паспорта ДНР
16:29 Захарченко отверг идею Януковича о референдуме по статусу Донбасса
16:27 В древней культуре анасази наследование шло по материнской линии
16:15 В России начал работу реестр новостных агрегаторов
16:00 RT опубликовал тексты писем Януковича мировым лидерам
15:40 Президент подписал закон о бессрочной приватизации жилья
15:24 Чуркина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
15:13 В России созданы войска информационных операций
15:12 Песков рассказал о планах Путина на День защитника Отечества
14:59 В Германии эвакуирован колледж после атаки на учеников
14:45 Путин утвердил закон о штрафах за отказ блокировать запрещенные сайты
14:40 Двое убийц семьи Гошта получили пожизненные сроки
14:27 ГП возобновила расследование пыток Дадина
14:06 Порошенко заявил об угрозе российского военного вторжения на Украину
14:05 Шойгу рассказал о достигнутых успехах в Сирии
13:46 Песков прокомментировал письмо Януковича мировым лидерам
13:44 Жена Ильдара Дадина заявила о планах переехать с мужем за границу
13:28 В Кремле допустили избрание женщины президентом страны
13:14 Кремль призвал уважать решение Верховного суда по делу Дадина
13:11 Суд впервые отложил дело об иноагентах до рассмотрения поручения президента
12:55 Захарова ответила на предложение Украины лишить Россию права вето в СБ ООН
12:47 Адвокат Кара-Мурзы-младшего попросил возбудить дело о покушении на убийство
12:31 В Петербурге утвердили поправки губернатора в закон о встречах с избирателями
12:31 Россия отказалась дать Навальному статус СМИ
12:11 Радиочастотные чипы помогают изучать шмелей
11:54 ВС постановил освободить Дадина из колонии
11:52 «Почта России» признала законными выплаты своим менеджерам
11:50 Янукович назвал обвинивших его депутатов РФ проплаченными
11:39 ГП попросила освободить Дадина
11:38 Захарова прокомментировала обвинения в попытке переворота в Черногории
11:26 Глава ФАС связал возможность «производственного чуда» в России с приватизацией
11:14 В МИДе удивились утечке данных о смерти Чуркина
10:55 Дума рассмотрит законопроект о блокировке зеркал пиратских сайтов
10:42 Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд с разработкой «Сколково» на борту
10:40 Янукович предложил провести референдум по статусу Донбасса
10:22 Amnesty International зафиксировала рост нетерпимости в мире
10:09 Главу «Почты России» обвинили в выплате многомиллионных премий
10:01 В Минфине и МЭР обсуждают повышение НДФЛ и НДС
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.