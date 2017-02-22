Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, возможно, откажется от участия в президентских выборах 2018 года — поскольку «не очень этого хочет». Вполне вероятно, что выдвинута будет вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, об этом пишет газета «Ведомости».

Ольга Епифанова родилась в Новгороде, служила в вооруженных силах, политическую карьеру начала в 2008 году, вступив в «Справедливую Россию». В том же году была избрана в Архангельскую областную думу, а в 2011 году и в Госдуму.

В «Справедливой России» также не исключают, что партия по предложению Миронова будет поддерживать провластного кандидата — то есть, скорее всего, Владимира Путина.

Сам Сергей Миронов сообщил «Ведомостям», что вопрос с его выдвижением будет решен в ближайшие несколько месяцев. «Если я не пойду, то в партии есть много достойных кандидатов», — сказал он.

Сергей Миронов duma.gov.ru

Действительно, среди членов партии имеется определенное количество достаточно известных политиков — это и депутат Олег Шеин, и первый зампред фракции Александр Бурков, и депутат Валерий Гартунг.

«Внутри партии многие коллеги настаивают на праймериз, есть группа достойных людей, которые отошли в сторону. Но решение не принято, и сейчас допускается все что угодно», — сказал один из собеседников издания.

Справедливороссы Олег Шеин, Александр Бурков, Валерий Гартунг, Елена Драпеко, Михаил Делягин

У «Газеты.Ru» также есть информированный источник в «Справедливой России». По его словам, выдвинуться могла бы первый заместитель главы думского комитета по культуре, в прошлом известная актриса Елена Драпеко. Собеседник издания также отдельно обращает внимание на еще одного кандидата — участника теле- и радиопрограмм Михаила Делягина. В прошлом он возглавлял идеологический совет партии «Родина», а эсером стал в 2016 году. На думских выборах 2016 года Делягин был в списках партии по Краснодарскому краю, но в парламент пройти не смог.

Ранее, напомним, в Кремле неофициально сообщили, что администрация президента не намерена каким-либо образом давить на политические партии в вопросе подбора кандидатов. Ранее предполагалось, что Зюганов и Жириновский могут и отказаться от участия в выборах из-за преклонного возраста, но если в КПРФ существует достаточно богатый выбор заметных политиков, то Владимир Жириновский уже заявил о своем желании участвовать в президентской кампании.

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов kremlin.ru

В теории узнаваемость кандидатов должна положительно сказаться на явке — но, с другой стороны, россияне уже слишком давно видят в бюллетенях одни и те же фамилии. Если верить утечкам из Кремля, то Владимир Путин будет стремиться набрать больше голосов, чем на любых предыдущих выборах. Пока что рекорд принадлежит Дмитрию Медведеву, за него в 2008 году, по официальным данным, проголосовали 52,5 млн человек, около половины от списочного состава избирателей.

Причем получить рекордный результат предполагается, в том числе, отказавшись от использования открепительных удостоверений, при том, что в 2012 году по ним проголосовали 1,6 млн человек, то есть примерно каждый сороковой пришедший на участки.