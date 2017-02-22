Топ новостей 22 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Верховный суд освободил Ильдара Дадина из колонии, Виктор Янукович призвал к референдуму о статусе Донбасса, а в Кремле допустили выдвижение в президенты России женщины.

Верховный суд принял решение освободить активиста Ильдара Дадина из колонии. Суд удовлетворил требование Генпрокуратуры. ГП также потребовала от СК пересмотреть жалобу активиста на пытки. Кремль призвал уважать решение ВС. Супруга Дадина уже заявила, что она вместе с мужем хотела бы покинуть Россию. В СПЧ заявили о необходимости отменить статью УК, по которой преследовали Дадина.

ВС постановил приговор отменить, производство прекратить, Илтдаа освободить, признать право на реабилитацию pic.twitter.com/xrhC2KK6mS — анастасия зотова (@Alasta_ven) 22 февраля 2017 г.

Трамп освободил Дадина — Pavel Pryanikov (@netovetz) 22 февраля 2017 г.

Нужно понимать, что Дадин сам себя освободил.Если бы не кричал, не рамсил, не поднял всех на уши - не было бы решения КС, ничего не было бы. — Роман Попков (@romanpopkov1) 22 февраля 2017 г.

ФСИН намерена обратиться в суд с иском к Дадину, потребовав компенсации расходов за его незаконное проживание в колонии и путешествия этапом — Сергей Д (@sd0107) 22 февраля 2017 г.

Виктор Янукович

Виктор Янукович обратился с открытым письмом к мировым лидерам. Он предложил провести референдум о статусе Донбасса, включить в переговоры в нормандском формате представителей региона, а также создать комиссию Совета Европы для «проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане» и после проведения революции на Украине.

Наконец-то смелый и достойный шаг от Януковича. 3 года ждали. — Виолетта Волкова (@volkova_v) 22 февраля 2017 г.

Ждём заявления Януковича о том, что он всегда был за Майдан и ЕС, а подлая Россия его выкрала и держала взаперти в Ростове под пытками! — Eski Köpek (@eski_kopek) 22 февраля 2017 г.

Между тем Петр Порошенко заявил, что Киев считает реальной угрозу военного вторжения РФ на Украину.

Полномочный представитель в ООН Виталий Чуркин.

Для установления точной причины смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина необходимы дальнейшие исследования, это может занять несколько недель, заявила пресс-секретарь управления главного медэксперта Нью-Йорка Джули Болсер. Они будут включать токсикологические анализы и другие проверки. В МИД РФ удивились утечке этих данных. Тело Чуркина отправлено в Москву, его похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище.

Мария #Захарова: Мы не должны узнавать о расследовании смерти Виталия Чуркина через утечки в СМИ pic.twitter.com/IqAvXbpaAx — ГК РФ 🇷🇺 в Женеве (@RusConsulGen) 22 февраля 2017 г.

ООН и письмо Януковича о военной помощи которого "не было".Спросить не у кого теперь что за письмо держал в руках Чуркин."Внезапная смерть" pic.twitter.com/nR5scV8h9k — МАРГИНАЛ-1937 (@homenko40) 22 февраля 2017 г.

Представитель Украины в ООН.

Украина призвала к реформе Совета Безопасности ООН, чтобы устранить возможность злоупотребления правом вето. Глава украинского МИДа заявил об этом на заседании Совбеза ООН по вопросам нерешенных конфликтов в Европе. «Совет Безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН», — отметил Павел Климкин. В ответ в мИД РФ призвали Киев «навести порядок у себя дома, там все наладить, там решить все вопросы».

Невнятные объяснения Украины, что она не блокировала заявление на смерть Чуркина, никого не убеждают. Блокировала.Киев -в моральной изоляции — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 февраля 2017 г.

Тонкий замысел Климкина частично лишить Россию права вето невыполним. А Украину надо бы временно исключить из ООН,пока идут обстрелы Донецка — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 февраля 2017 г.

Против главы «Почты России» Дмитрий Страшнова возбудили новое дело из-за выплаты премий своим замам в 270 млн рублей. Материалы переданы в СК. Однако против Страшнова так и не возбудили уголовное дело по материалам первой проверки прокуратуры. В «Почте России» же назвали все выплаты законными.

Прокуратура настолько серьёзно взялась за руководителя "Почты России", как будто Чайка-младший метит на его место https://t.co/hCSEuHtKH2 — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 21 февраля 2017 г.

Женщины депутаты в Госдуме.

В «Справедливой России» рассматривают вариант выдвижения женщины на президентских выборах в 2018 году. Вот как эту новость прокомментировал Дмитрий Песков: «Что касается женщины-кандидата в президенты, здесь ответ очень простой: Конституция РФ четко описывает, кто может быть кандидатом в президенты Российской Федерации. На женщин и мужчин никакого разделения нет».

Комсомолка за 2004 год. Владимир Путин корреспонденту КП: Это мой последний срок. pic.twitter.com/jHGkIbFhpV — Вадим КОРОВИН (@Pjatak) 22 февраля 2017 г.

Минфин РФ.

Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина предложат налоговый маневр, включающий снижение страховых взносов работодателей при одновременном повышении НДС и НДФЛ. Ставка НДФЛ может вырасти с 13% до 15%, при этом может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. НДС могут поднять с 18% до 21% при одновременном снижении страховых взносов работодателей до 21%. В Кремле пока не сформировали позицию по этому вопросу.

В правительстве планируют повысить налоги и страховые взносы, сообщают Ведомостиhttps://t.co/aPOrhGMMZG pic.twitter.com/H1jT9C3kLs — Лентач (@oldLentach) 22 февраля 2017 г.

Владимир Путин подписал закон о штрафах для интернет-провайдеров за отказ блокировать запрещенные в РФ сайты. Он составит от трех тысяч рублей для должностных лиц до 100 тысяч рублей для юридических фирм. Закон вступит в силу через тридцать дней после его официального опубликования.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о создании в РФ «войск информационных операций», которые будут «гораздо эффективнее, сильнее» прежнего управления контрпропаганды. Шойгу считает, что «пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной».

Шойгу: В парке "Патриот" будет построен макет Рейхстага. Здание будет предназначено для обучения юнармейцев штурму конкретных объектов. pic.twitter.com/npr8oeW73j — Голос Мордора (@spacelordrock) 22 февраля 2017 г.

— Они строят рейхстаг.

— А почему не дороги?

— Они же не Гитлер какой-нибудь.



ИЗ СЕТИhttps://t.co/G5AWVKt1NF pic.twitter.com/28vW4FKop0 — тётя Роза (@Anakoyher) 22 февраля 2017 г.

Россия не считает, что блогер Алексей Навальный может рассчитывать на те же гарантии свободы слова, что и профессиональные журналисты. Такое заявление сделал представитель России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин. Он считает, что распространение на Навального «гарантий для прессы недопустимо», поскольку он является частным лицом.