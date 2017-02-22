Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен попытаться наладить отношения с Россией, как заявил спикер Белого дома Шон Спайсер.

Спайсер сказал об этом на пресс-конференции во вторник в ответ на вопрос о том, какой будет американская стратегия в отношении России теперь, когда советником по национальной безопасности стал Герберт Макмастер, занимающий жесткую позицию. Спайсер отметил, что Макмастер, конечно, - человек уважаемый, но решения в любом случае принимает президент. Президент отчетливо дал понять, что если он сможет добиться сделки с Россией, то он эту сделку заключит, а если нет - значит нет. Но в любом случае он попытается, как пытались до него и другие президентские администрации США. И конечно, подчеркнул Спайсер, Трамп это будет делать исключительно в интересах США.

Reuters пишет, что стратегия в отношении России станет одним из главных испытаний для Макмастера. Макмастер, в отличие от Флинна и собственно Трампа, считает Москву скорее соперницей, нежели потенциальным партнером. Он, в частности, был и остается носителем риторики, согласно которой российская стратегия в отношении Украины - это покушение на мировой порядок, установленный после Второй мировой войны. А также угроза экономическому и политическому порядку, установленному после холодной войны. Угроза, по словам Макмастера, состоит в том, что Россия хочет изменить положение дел в Европе в своих интересах. Испытание состоит в том, что ранее Трамп не отличался большой терпимостью к несогласию. При этом Трамп сам выбрал себе советника с которым он сильно расходится во взглядах.

Герберт Макмастер и Дональд Трамп.

Чуть раньше об отношениях между Россией и США писало издание The Australian. Эта тема рассматривалась в контексте отставки предыдущего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Флинн, считал автор, скоро забудется, а вот вопрос об отношениях между Трампом и Россией еще на предвыборном этапе останется. Эта тема периодически обсуждалась еще на этапе американской президентской гонки, а сейчас начали всплывать новые детали, что наводит автора на мысль, что это станет лейтмотивом всего первого года президентства Трампа. Автор также не исключает, что в конечном счете это может привести к импичменту Трампа.

Еще раньше о перспективах отношений между Россией и США писала Guardian. По мнению автора, критики Трампа недооценивают тот факт, что для России улучшение отношений с США не менее важно, чем для Трампа - улучшение отношений с Россией. В Вашингтоне началось лихорадочное обсуждение контактов между командой Трампа и Россией, а между тем, это далеко не самая интересная тема. Гораздо интереснее автору было бы посмотреть на то, как бы Трамп стал воплощать в жизнь свое предвыборное обещание улучшить отношения. В этом смысле наиболее значимым событием автору представляется встреча между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Бонне.

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров

Направления для сотрудничества у России и США, по мнению автора, могут быть самыми разными. Прежде всего, это урегулирование конфликта в Сирии. Далее, это может быть тема энергетики и восстановления нефтяного рынка. Тиллерсон благодаря своему богатому опыту в этой отрасли был бы здесь ценным собеседником. Впрочем, отмечает автор, ажиотаж в Вашингтоне по поводу связей с Россией выявляет сильнейшее недоверие к проекту сотрудничества с Россией. Это значит, что если администрация Трампа все же начнет двигаться к сотрудничеству, ей придется преодолевать серьезные препятствия.