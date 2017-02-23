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23 февраля 2017, 13:06
Генпрокуратура дети социальные сети
Илья Карпюк

Генпрокуратура всмотрелась в репост

Евгения Чудновец
Евгения Чудновец

Заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор в отношении осужденной за репост в социальной сети жительницы Курганской области Евгении Чудновец. Генпрокуратура в лице одного из своих руководителей предлагает отменить приговор бывшей воспитательнице детского сада и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Ранее именно Леонид Коржинек опротестовал в президиуме Верховного суда приговор Ильдару Дадину, который до того смог убедить Конституционный суд в том, что процедура, по которой его осудили, отчасти нарушала Основной закон.

Теперь, как сообщает генпрокуратура, «если Верховный Суд РФ согласится с предложением … и возбудит кассационное производство», приговор Евгении Чудновец сможет отменить Курганский областной суд.

Воспитатель детского сада Евгения Чудновец, напомним, была осуждена за «распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Преступление заключалось в том, что Чудновец «репостнула» трехсекундный ролик, на котором, как зафиксировали следователи, вожатые летнего лагеря издеваются над обнаженным ребенком. Чудновец объясняла, что своей публикацией хотела обратить внимание правоохранительных органов на инцидент. Причем опубликовавший видео предприниматель Эрнст Данелян проходил по делу в качестве свидетеля.

Катайский районный суд Курганской области признал Евгению Чудновец виновной и отправил в колонию на 6 месяцев 8 ноября 2016 года. Областная прокуратура подала апелляцию, предложив отказаться от заключения, но региональный суд не удовлетворил ее ходатайство, но снизил срок лишения свободы до пяти месяцев.

С середины января Чудновец находится в исправительной колонии №6 Свердловской области. Руководство учреждения, что интересно, подготовило документы для отправки прошения о помиловании на имя президента.

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что в Москве эти документы ждали и были «в оперативном порядке готовы их рассмотреть». Но 13 февраля Евгения Чудновец отказалась ставить свою подпись на прошении о помиловании, поскольку, как объяснил ее адвокат Алексей Бушмаков, «не считает себя виновной».

Кассационную жалобу в Курганский областной суд отправили и защита, и прокуратура. Гособвинение указывало, что в ходе апелляции делу была дана «неполная и необъективная оценка». Однако инстанция отклонила представление, не найдя доказательств нарушений при рассмотрении дела. «Подтверждена законность, обоснованность и справедливость приговора»,— подчеркивали в суде. Защита предположила, что инстанция не учла мотивы осужденной. «В нашем случае это основополагающие данные, ведь ролик размещался не для того, чтобы пользователи утоляли свои низменные потребности»,— подчеркивал адвокат Алексей Бушмаков.

Евгения Чудновец должна была выйти на свободу 7 апреля, но теперь, после решения Верховного суда, это, очевидно, произойдет раньше.

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