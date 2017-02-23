СМИ продолжают обсуждать развитие событий в связи с убийством Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Многих комментаторов занимает вопрос о том, как это может сказаться на отношениях Северной Кореи с другими странами.

NY Times пишет, что малайзийская полиция в среду заявила о намерении допросить дипломатов из северокорейского посольства об убийстве Ким Чен Нама. Новые подробности дела, комментируют авторы, несомненно, поспособствуют усилению давления на КНДР в связи с убийством. Южная Корея, например, уже квалифицировала его как теракт, а это значит, что у США будет повод снова включить КНДР в список стран-пособниц терроризма.

Северокорейское посольство, оговаривает NY Times, отреагировала на деятельность малайзийской полиции не сразу, однако в итоге потребовало отпустить арестованных по подозрению в совершении убийства, мотивировав это тем, что они не могут быть виновными, так как в противном случае погибли бы сами от использованного яда. Между тем, то, что Малайзия настаивает на допросе дипломатов, отмечают авторы, может ухудшить ее отношения с КНДР. Северная Корея, собственно, до сих пор еще не признала, что убитый был действительно Ким Чен Намом. Вместо этого она обвинила власти Малайзии в том, что они проводят в отношении КНДР политически мотивированное расследование в интересах Южной Кореи и США.

CNN пишет, что поводом к убийству Ким Чен Нама могла послужить размолвка между Пхеньяном и Пекином, которая вылилась в формат династического соперничества в КНДР. Ким Чен Нам регулярно бывал в Китае и поддерживал тесные связи с Пекином - в основном через своего дядю Чан Сон Тхэка, ставшего вторым по значимости человеком в Северной Корее после смерти Ким Чен Ира в 2011 г. Теплые отношения между Чан Сон Тхэком и Пекином были хорошо известны, и в 2013 г. Чан Сон Тхэк был устранен из правительства и казнен по приказу Ким Чен Ына. Таким образом, Ким Чен Нам лишился, во-первых, влиятельного союзника в Пхеньяне, а во-вторых, своего главного канала связи с Пекином.

Если выяснится, что за убийством Ким Чен Нама действительно стоит северокорейское руководство, это может сильно ухудшить отношение к нему китайского правительства. Ким Чен Нам был поборником проведения реформ, которые бы преобразовали КНДР по китайскому образцу. Китай - это единственный в мире союзник КНДР, но отношения между ними стали весьма напряженными, после того как КНДР стала агрессивно демонстрировать миру свою ядерную программу. В ответ на это Пекин поддержал международные санкции против Пхеньяна. В таком контексте убийство Ким Чен Нама наводит на мысль о вычищение прокитайских игроков из элиты.

По мнению китайских экспертов, которое приводит CNN, убийство Ким Чен Нама, скорее всего, представляет собой серьезный просчет северокорейского руководства. Для Китая это сигнал о том, что с северокорейским лидером невозможно договариваться. Это значит, что у Китая снизится мотивация призывать к дипломатическому решению разногласий между Пхеньяном и его противниками, чем он долгое время занимался.