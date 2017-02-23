Клименко vs. Facebook

22 февраля администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт советника российского президента по интернету Германа Клименко. Блокировали на трое суток, но сняли блокировку раньше – уже 23 февраля. Однако Клименко успел обидеться и отказаться от Facebook в пользу «ВКонтакте».

Официальная причина блокировки – нарушение авторских прав. Повод – жалоба другого пользователя Facebook, писателя и кулинара Сталика Ханкишиева. Как уточняют СМИ, 16 февраля Клименко перепостил себе в Facebook видео Ханкишиева о проблемах онкобольных и обвинил Сталика в заказной информационной войне.

Ханкишиев же утверждает: «Г.Клименко давал обильные поводы к блокировке своей страницы и вел себя, как неприкасаемый, воспаривший над законом и правилами сверхчеловек. Полагаю, что щелчок по носу в таком случае вполне уместен».

В своем ЖЖ Ханкишиев уточнил: «16 февраля 2017 года, в рабочее время, вместо того, чтобы исполнять свои прямые служебные обязанности, Герман Клименко опубликовал в Фейсбуке статус, в котором обвинял меня, будто я извлекаю прибыль из борьбы за права онкобольных. Это было оскорбительное сообщение, я написал об этом в комментариях. Мы обменялись мнениями, я указал на недопустимость использования моей фотографии без разрешения (написал "Кстати - фото копилефт"), а скоро обнаружил себя заблокированным на странице Германа Клименко».

«Я подал в Фейсбук жалобу на незаконное использование моей фотографии и тот статус Германа Клименко с моим изображением был удален. После этого Герман Клименко устроил травлю в мой адрес. За три дня было написано более десятка оскорбительных сообщений с упоминанием моего имени. Едва ли не все свое рабочее время он тратил на обсуждение моей личности и на оскорбления. Более того, Г.Клименко повторно разместил ту же самую, нарушающую мои авторские права фотографию, которая ранее уже была удалена администрацией Фейсбука. То ли он решил, что раз он советник президента, то ему ни к чему соблюдать правила, то ли сознательно решил нарушить авторские права, вполне осознавая, что это может привести к блокировке аккаунта - такое развитие событий позволило бы ему усилить травлю в мой адрес», – подтверждает Ханкишиев.

Резюмируя, писатель заявляет: «Я пожаловался на все эти посты, что привело к блокировке аккаунта Германа Клименко на три дня. И Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО ХОРОШО».

Впрочем, Клименко, похоже, не очень-то и расстроился. Еще до разблокировки аккаунта советник президента заявил: «Я семь лет назад бросил курить. Надо бросать фейсбук, это плохая история», передает «Интерфакс». Что Клименко, собственно, и сделал, назвав заменой Facebook «ВКонтакте».

Примечательно, что подобная история уже была в 2010 году, когда Клименко решил отказаться от LiveJournal – тогда в его ЖЖ появилась запись: «Следует признать, что история ЖЖ завершена», а также ссылка на аккаунт в Facebook.

ЖЖ советника президента РФ по интернету Германа Клименко

Интересно, по какому адресу президентский советник по интернету пошлет всех любопытствующих, когда соцсети закончатся?