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23 февраля 2017, 15:36
Донецк Россия Украина
Симон Жаворонков

Популярные паспорта и другие российско-украинские проблемы

Паспорта ДНР
Паспорта ДНР

Количество заявок на получение паспортов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) резко выросло после подписания президентом России указа о признании документов, выданных в ряде областей Донбасса. Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко.

«После указа … ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной. Число заявлений увеличилось в десятки раз. И сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей», — заявил, как передает «Интерфакс», Захарченко. По его словам, вопрос решится в ближайшие неделю-две, к началу марта. При этом конкретных цифр по числу поданных заявлений на паспорта Захарченко не назвал.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей» 18 февраля. В документе говорится, что он принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», и его действие будет временным, «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».

Жители территорий, которые контролируются сепаратистами, и ранее могли относительно свободно въезжать и выезжать из России — однако теперь могут это делать совершенно официально на основании местных документов, которые ранее никто за пределами ЛНР и ДНР не признавал.

В Киеве назвали указ нарушением международного права и минских соглашений, а также пообещали ужесточить санкции в отношении России.

Впрочем, признание паспортов ДНР и ЛНР не единственное решение российских властей, которое может не понравиться Киеву.

Государственная Дума в среду одобрила в первом чтении законопроект, который вводит ограничения при переводах денежных средств из России на Украину и в другие государства. Ограничения касаются переводов, осуществляемых с помощью иностранных платежных систем. Согласно пояснительной записке к законопроекту, «предлагается установить запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платежных систем».

Законопроект был разработан после запрета деятельности российских платежных систем на территории Украины. Автор законопроекта, депутат фракции «Единая Россия» Владислав Резник, считает, что украинский запрет привел «к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем».

Напомним, Украина запретила российским платежным системам проведение операций на своей территории страны в октябре 2016 года. Санкции касаются шести российских платежных систем: «Колибри» (управляется Сбербанком), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юниаструм»), международные денежные переводы «Лидер» (НКО «АО "Лидер"»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк). Кроме того, на Украине запрещено использование электронных платежных систем WebMoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet и Wallet One «Единый кошелек».

При этом стоит признать, что об Украине не забывают и международные органы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решила увеличить число наблюдателей в составе специальной мониторинговой миссии на Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН объявил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

ОБСЕ планирует укрепить технический потенциал своей миссии и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Курц заявил, что ситуация на Украине один из центральных вопросов, над которыми работает организация. По его мнению, кризис в стране имеет несколько аспектов: вхождение Крыма в состав России, «поставки оружия на Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление минских соглашений и многочисленные акты насилия».

Хватает Украине и внутренних врагов. Украинский правозащитник Олег Курчин подал заявление в Генпрокуратуру, в котором обвинил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в посягательстве на суверенитет Украины.

Курчин считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет. Речь идет о заявлении экс-губернатора: «Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать … поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты».

По мнению заявителя, эти слова можно считать разжигание межнациональной розни: «Разжигание национальной вражды, то есть действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого».

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