Умер Алексей Петренко

22 февраля не стало Алексея Петренко. Народный артист РСФСР, исполнивший десятки ролей в кинолентах, скоропостижно скончался на 79-м году жизни. Вспомним экранные образы любимого актера.

Алексей Петренко в роли Григория Распутина в фильме «Агония» (1975 г.).

Кадр из фильма «Агония» (1975 г.)

Алексей Петренко в роли Петра I в фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976 г.).

Кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976 г.)

Алексей Петренко в роли Юрия Строганова в фильме «20 дней без войны» (1976 г.).

Кадр из фильма «20 дней без войны» (1976 г.)

Алексей Петренко в роли Мокия Кнурова в фильме «Жестокий романс» (1984 г.).

Кадр из фильма «Жестокий романс» (1984 г.)

Алексей Петренко в роли Пола Дика в фильме «ТАСС уполномочен заявить…» (1984 г.).