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23 февраля 2017, 20:00
Камчатка Крым Новгородская область регионы Ставропольский край Тульская область

#Россия 23.02. Главное

Блины с лопаты
Блины с лопаты

Новость дня

Названы самые автомобильные регионы России.  По подсчетам аналитического агентства «Автостат», лидируют по количеству продаваемых населению автомобилей Москва и Санкт-Петербург – в прошлом году на тысячу жителей там в среднем было реализовано 16 новых легковых автомобилей.

Следом в рейтинге расположились Татарстан и Самарская область, где на тысячу жителей продается 15 и 14 новых машин, соответственно. На пятом месте - Московская область с результатом в 13 штук.

В трех субъекта РФ на каждую тысячу жителей приходится 11 реализованных легковых автомобилей – это ХМАО, Башкортостан и Удмуртия. Еще в пяти регионах этот показатель достигает 10 штук: Рязанская, Воронежская, Тамбовская, Нижегородская области и Пермский край.

В среднем по стране на каждую тысячу жителей продается 9 новых машин. Интересно, что именно такой показатель отмечен в Липецкой, Белгородской, Тульской, Калужской областях и в Краснодарском крае.

В остальных 67 регионах страны продажи новых автомобилей на тысячу человек ниже среднероссийского показателя.

Антиновость дня

В Новгородской области пьяный пациент нанес тяжелые травмы троим сотрудникам местной клинической больницы. Мужчина,  доставленный с рваной раной на лице, в приемном покое повел себя агрессивно и накинулся на медиков.

В результате  нападения медсестра была госпитализирована с сотрясением мозга в нейрохирургическое отделение, санитарка с переломом костей лицевого черепа – в отделение челюстно-лицевой хирургии, травмы также получил охранник больницы.

Нападавший задержан. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже потребовал от подчиненных провести полное и объективное расследование и в кратчайшие сроки решить вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

 

Непонятная новость дня

Визит в Тулу министра здравоохранения России Вероники Скворцовой отложен на неопределенный срок. Планировалось, что она должна была посетить область в начале марта, но, как сообщило сегодня ИА «Тульские новости», поездка перенесена на неопределенный срок.

Одной из тем визита министра здравоохранения должно было стать строительство перинатального центра и двух дополнительных корпусов детской областной клинической больницы.

Также местная пресса отмечает, что в тульской медицине за последнее время разразился целый ряд скандалов, связанных со смертью пациентов в очередях, плохим состоянием некоторых медучреждений и разглашением персональных данных частной клиникой.

 

Ассорти

В Крыму дан официальный старт строительству автомобильных подъездных путей к мосту через Керченский пролив. В Керчи на месте строительства заложен памятный камень.

Путепровод через шоссе Героев Сталинграда в Керчи пройдет над региональной дорогой и железнодорожными путями. В районе примыкания автодорожного подхода к дороге Керчь - Феодосия будет возведена двухуровневая транспортная развязка, позволяющая уехать в Джанкой.

Сдача этой части перехода намечена на декабрь 2018 года. Согласно контракту, стоимость строительства автоподходов к мосту оценена в 7,1 млрд рублей. Длина участка составит 8,6 км.

Параллельно начинается строительство автотрассы «Таврида», которая свяжет Керчь и Севастополь. Первую часть, Керчь - Симферополь, введут эксплуатацию вместе с Керченским мостом в 2018 году, а остальную - к 2020. Ожидается, что это будет одна из красивейших скоростных трасс юга России. После ее сдачи существующая дорога Керчь - Феодосия будет функционировать как вспомогательная.

 * * *

На Камчатке рейсовый автобус столкнулся с «КамАЗом». В автобусе, который следовал из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, находилось около 25 человек. Почти все из них пострадали в той или иной степени.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров оказались заблокированы в автобусе – спасателям пришлось их вытаскивать при помощи специального гидравлического инструмента.

В Петропавловск-Камчатский вертолетами санитарной авиации были доставлены десять пострадавших. Из них водитель автобуса и 13-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии. Еще  десять человек были доставлены в Мильковскую районную больницу, остальные направлены на амбулаторное лечение.

* * *

В Ставрополе продолжают развивать тему «блины с лопаты», ставшую поводом для многочисленных шуток и интернет-мемов. Именно ставропольцы в 2015 году придумали кормить людей блинами, используя совковые строительные лопаты. Ими же и готовили блины на огромной сковороде.

На этот раз в городском парке проведут конкурс на самую креативную лопату для блинов. Гвоздем гуляний в последний день Масленицы станет конкурс «Солнце на лопате». По условиям конкурса, участникам необходимо будет не только красочно оформить лопату для приготовления блинов, но  и подготовить её двухминутную творческую презентацию.

Утверждается также, что в этом году кулинары решили поразить жителей и гостей Ставрополя еще большими размерами блинов, чем в прошлом году. Какого диаметра и веса они будут, повара пока не сообщают, но употребляют при этом слова «гигантский» и «громадный».

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