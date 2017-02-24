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24 февраля 2017, 18:04
Белоруссия «Газпром»

Газ для Белоруссии

Газовая труба
Газовая труба
фото: ru-lenta.com

В 2017 году Белоруссия платит за российский газ по цене, установленной для Ямало-Ненецкого автономного округа, «плюс некоторые другие расходы», сообщил сегодня министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

«В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы», — сказал министр.

Российский Sputnik приводит другую цитату чиновника, из которой становится ясно, что «другие расходы» — это транзит газа по территории России: от месторождений на Ямале до границы с Белоруссией.

И формула уже звучит как «Ямал плюс транзит».

Агентство подсчитало, что по этой формуле стоимость российского газа для Белоруссии составляет около 132 долларов за тысячу кубометров.

Для сравнения, год назад «Газпром» продавал газ в Европу в среднем по 180 долларов, столько же компания летом требовала и от Украины.

В первом квартале 2015 года цены на газ для Европы составляли более 280 долларов — в привязке к еще не рухнувшей вдвое стоимости нефти.

Также Потупчик рассказал журналистам, что решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне (цитата по БЕЛТА).

РИА Новости приводит гораздо более осторожное высказывание вице-премьера белорусского правительства Владимира Семашко: «Я так надеюсь, мы близки к разрешению ситуации».

Семашко также отметил, что белорусские власти должны «добиться от наших коллег существенного снижения цены».

«Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийских ценам», — прогнозирует Семашко.

Он добавил, что уже готова дорожная карта, согласно которой к 1 июля 2019 года Белоруссия сможет получать газ по цене, которая будет «сопоставима с ценой газа в России», а к 1 января 2025 года — по внутрироссийской цене.

Министр Потупчик сегодня также говорил об этих планах. По его словам, цена на газ должна соответствовать договору о ЕАЭС, который предусматривает создание равных условий для компаний всех участников экономического союза.

«В этой связи, чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся», — отметил Потупчик.

По его словам, сегодня белорусские предприятия платят за газ вдвое больше, чем компании в РФ.

Из-за этого, отметил министр, в стране нарастает угроза неплатежей за природный газ от генерирующих предприятий. Следом областные поставщики газа оказываются не в состоянии вовремя рассчитываться за поставки с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

«Чтобы не срывать расчеты с "Газпром трансгаз Беларусь", они вынуждены сами привлекать кредиты, рассчитываться за поставки. За прошлый год взято таких кредитов на сумму в 3 миллиарда [белорусских] рублей или 1,5 миллиарда долларов», — сказал министр.

Он добавил, что наиболее остро кризис неплатежей ощущается в Минской области (около 40% просроченной задолженности по газу).

Министр также отметил, что «в случае продолжения такой ситуации с расчетами это может привести к срыву платежей перед "Газпром трансгаз Беларусь", ограничению поставок газа, штрафам и иным санкциям».

При этом речь идет только о долгах за 2016 год, спор по которым ведут Россия и Белоруссия.

Еще в начале 2016 года Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и стал платить за него меньше, чем требовал «Газпром». В результате по итогам года разница в стоимости поставленного газа, по версии Москвы и Минска, достигла 500 млн долларов. Россия, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию — до 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн двумя годами ранее. Также у Россельхознадзора появились серьезные претензии к белорусской говядине.

В феврале Александр Лукашенко выступил с разгромной речью, в которой заявил: «Что такое 500 млн для "Газпрома"?». Президент отметил, что из-за этих денег можно потерять союзное государство России и Белоруссии.

Также Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит», — сказал глава государства.

Через пару недель Лукашенко на неделю приехал в Сочи. Владимир Путин не смог с ним встретиться из-за «плотного графика».

«Насколько нам известно, Александр Григорьевич находится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, пока насколько мы понимаем, графики глав государств — они переполнены, но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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