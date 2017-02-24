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24 февраля 2017, 12:31
ООН Россия
Илья Карпюк

После Чуркина

Виталий Чуркин
Виталий Чуркин
фото: newsyou.info

Временно представлять Россию в ООН после смерти Виталия Чуркина будет его первый заместитель Петр Ильичев. Он будет руководить работой дипмиссии до назначения нового постпреда.

Петр Ильичев — был первым заместителем Чуркина, так что возглавил миссию по должности. Нового представителя в Мосевке, по всей видимости, будут искать еще какое-то время. По традиции это достаточно важная должность в иерархии МИДа. Из 13 постоянных представителей Москвы в ООН, которые возглавляли советские и российские миссии с 1946 года, двое стали впоследствии министрами иностранных дел (один из них — Сергей Лавров), а один занимал пост министра до своего назначения в ООН.

Петр Ильичев — достаточно опытный дипломат, но вряд ли именно его назначат главой миссии, хотя бы потому, что его дипломатический ранг, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса, на две ступени ниже высшего дипломатического ранга, чрезвычайного и полномочного посла.

Виталий Чуркин, напомним, возглавил российское представительство при ООН более десяти лет назад, в 2006. 20 февраля он скоропостижно скончался за день до своего 65-летия. Дипломату стало плохо в офисе российской миссии, после чего его доставили в Колумбийский пресвитерианский госпиталь — в больнице он был уже без сознания.

По неофициальным данным Виталий Чуркин умер от сердечного приступа. Данные о том, что специалисты проводили дополнительную исследования для выяснения причин смерти Москва опровергла. «Вбросы, утечки, ссылки на источники... вот именно для того, чтобы не допустить каких-либо спекуляций, мы и обращаемся, в том числе публично, к американской стороне с просьбой, чтобы вся информация по этому вопросу в первую очередь доводилась до российской стороны по официальным каналам», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В четверг гроб с телом российского дипломата был доставлен в Москву. Церемония прощания началась в 10:30 в пятницу, 24 февраля, в Большом траурном зале Центральной клинической больницы. Постпред России в ООН будет похоронен на Троекуровском кладбище в 13:00.

До этого церемония прощания прошла в Нью-Йорке. Она состоялась в постпредстве России, с прощальной речью выступили, в частности, посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк, постпреды США Никки Хейли и Казахстана Кайрат Умаров, заместители российского постпреда Владимир Сафронков и Петр Ильичев, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш отметил «непререкаемый авторитет» Чуркина в Совете Безопасности и уважение к нему со стороны коллег. Хейли, в свою очередь, сказала, что смерть российского дипломата «стала потерей не только для России, но и для всей ООН».

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