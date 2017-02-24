Малайзийские власти решили продезинфицировать международный аэропорт Куала-Лумпура после того, как стало известно, что в теле Ким Чен Нама — убитого брата главы КНДР — было обнаружено боевое отравляющее вещество VX. Также полиция Малайзии беспокоится, что в аэропорту могли остаться следы радиации.

Малайзийские власти решили продезинфицировать международный аэропорт Куала-Лумпура после того, как стало известно, что в теле Ким Чен Нама — убитого брата главы КНДР — было обнаружено боевое отравляющее вещество VX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции Малайзии Абу Бакара.

«Мы продезинфицируем все места, куда заходили подозреваемые. Будут привлечены эксперты из департамента ядерной энергетики, чтобы понять, находятся ли в аэропорту радиоактивные элементы», — сказал он.

Отметим, что VX — это нервно-паралитический газ, он не оставляет радиоактивных загрязнений. Таким образом, полиция Малайзии впервые упомянула возможное наличие радиации в аэропорту, хотя Бакар не конкретизировал, что именно может быть причиной вероятного заражения.

Ким Чен Нам — брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — умер после нападения в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Накануне полиция Малайзии заявила, что его отравили высокотоксичным химическим веществом, которое идентифицировано как VX. Этот газ классифицируется ООН как оружие массового уничтожения.

Полиция Малайзии расследует обстоятельства гибели Ким Чен Нама. Уже были задержаны четыре человека, поиск еще четырех продолжается. Вообще же о смерти брата северокорейского лидера известно не так уж и мало.

Убийство произошло утром 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По данным прессы, Ким Чен Нама атаковали две неизвестные женщины. По разным версиям, одна из них набросила на лицо Нама ткань, пропитанную ядовитым веществом, либо использовала «отравленные иглы».

В день убийства Ким Чен Нам должен был вылететь из Куала-Лумпура в Макао — именно там живет его семья. Нам родился в 1971 году, он старщий брат Ына, но у них разные матери. В какой-то момент оба «наследника престола» переехали в Швейцарию. Мать Нама, северокорейская актриса Сон Хе Рим, еще при правлении Ким Чен Ира была изгнана из страны и в 2002 году скончалась в Москве.

О причинах убийства Ким Чен Нама приходится только гадать. The Korea Times пишет, что Ким Чен Нам, возможно, унаследовал от Ким Чен Ира значительную сумму денег и некие секретные финансы. По версии издания, Ким Чен Ын приказал брату вернуться и передать Северной Корее все деньги, но тот якобы отказался.

Другая версия — вероятная подготовка переворота, якобы Ким Чен Нам мог, заручившись поддержкой Китая, вернуться в Северную Корею и захватить там власть. По слухам, Нам придерживался относительно либеральных взглядов и мог бы возглавить проторыночные реформы, которые сейчас проводятся в КНДР.

Согласно третьей версии, убийство брата — инициатива одной из результат северокорейских спецслужб, которая могла таким способом претендовать на внимание лидера страны.