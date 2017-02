В ходе раскопок на северном побережье Аляски был найден необычно крупный череп белого медведя, который, возможно, связан со сказаниями об особом виде белый медведей, известными у эскимосов-иниутов.

Опубликованное в 2015 году исследование роли белых медведей в жизни инуитов содержит упоминания местных о необычно крупном белом медведе с удлиненным по сравнению с другими медведями телом, который никогда не попадался ученым. Инуиты говорят, что встречается он очень редко, в жизни охотник может увидеть его только однажды или пару раз. Длиной он может быть 11 – 13 футов (3,35 – 3,96 метра), тогда как длина тела обычного белого медведя не превышает двух с половиной метров.

По пропорциям тела он напоминает местным жителя горностая, поэтому в группе диалектов инувиалуктун его называют «медведь-горностай»: tiriarnaq на диалекте сиглитун, tigiaqpak на диалекте кангирьюармиут. Название образовано от слова tiġiaq «горностай». По-английски инуиты зовут их weasel bears. Как объясняет житель селения Паулатк, этим медведи, повернув голову, не могут быстро развернуть все тело, тогда как обычные белые медведи (stocky bears) более ловко поворачиваются на месте. Эта особенность сближает гигантских медведей с горностаями, которым при развороте тоже требуется дополнительное пространство для маневра из-за удлиненного тела.

Описания «медведя-горностая» несколько разнятся. Одни говорят, что он толстый, другие не подтверждают этого, считая его худым, но крупным. Некоторые охотники считают, что все «медведи-горностаи» самцы. Но во всех описаниях присутствуют большая, удлиненная, узкая голова и длинная шея.

Воспоминания о встречах с «медведями-горностаями» относятся, как правило, к концу 1970-х – началу 1980 годов. Их у острова Банкса и в заливе Амундсена, в административном районе Инувик Северо-Западных территорий Канады.

Места, где, по словам инуитов, встречался «медведь-горностай» (Inuvialuit and Nanuq: A Polar Bear Traditional Knowledge Study. 2014)



Находка, которая впервые заставила отнестись к этим рассказам не как к фольклорным преданиям, была сделана несколько западнее, на побережье Чукотского моря у аляскинского городка Барроу (Уткиаквик, Utqiaġvik) – почти в самой северной точке США. Место в тринадцати милях к юго-западу от Уткиаквика известно как стоянка Уалакпа (Walakpa). Еще в 1968 – 1969 годах экспедиция Денниса Стэнфорда из Смитсоновского института раскопала там предметы, относящиеся к древней культуре биркнирк (600 – 1300 годы).

В последние годы из-за начавшегося оттаивания вечной мерзлоты грунт на арктическом побережье подвержен разрушениям под действием моря. В конце лета 2013 часть берега в этом районе рухнула, подмытая штормом, и обнажила остатки древней деревянной постройки. Полностью изучить ее археологи не смогли из-за неблагоприятных погодных условий и недостатка финансирования.

Фрагменты деревянной постройки, обнажившиеся в 2013 году

В 2014 году произошло очередное разрушение грунта, и местный житель обнаружил там череп белого медведя. Археолог Анна Дженсен (Anne Jensen) сумела найти средства на проведение полноценных раскопок в этом месте в течение трех месяцев лета 2016 года. Хотя части деревянной постройки к этому времени исчезли, археологи обнаружили ряд артефактов, а также четыре мумифицированных тела тюленей, сохранившихся благодаря вечной мерзлоте.

Зона раскопок Уалакпа в 2016 году

Что же касается черепа, то он заметно крупнее черепов своих современных собратьев, и по ряду признаков отличается от них. Он узкий, с вытянутым затылком и рядом особенностей костей носа. Радиоуглеродное датирование показало, что медведь жил 670 и 800 годами. Это самый древний полный череп белого медведя, найденный на Аляске, поэтому исследователи прозвали его Старый (The Old One).

Найденный череп (слева) и черепа других белых медведей

Анна Дженсен планирует использовать генетическое исследование, чтобы установить, насколько далеко отстоит обладатель этого черепа от других белых медведей. Пока же ученые полагают, что он может быть представителем отдельного подвида или биогеографической расы. Непонятно и то, насколько были распространены подобные крупные медведи, и как долго они существовали. Примечательно, что пропорции черепа соответствуют описаниям «медведя-горностая», записанным у инуитов Канады, но надо помнить, что найденные череп отделен от описанных встреч с гигантским медведем более чем тысячей лет.

Палеонтологам на данный момент известен гигантский подвид белого медведя (Ursus maritimus tyrannus), но жил он в позднем плейстоцене, то есть около 70 тысяч лет назад. И не в американской Арктике, а на территории нынешней Англии. Описан он был в 1964 году всего по одной локтевой кости, найденной в песчаных отложениях Темзы возле лондонского моста Кью. Кость имела 48,5 сантиметров в длину, что позволило финскому палеонтологу Бьерном Куртеном (Björn Kurtén) вычислить, что размер тела самого медведя мог достигать четырехметровой длины и высоты в холке 1,7 метра. То есть он значительно превосходил современных белых и бурых медведей.

Сравнение локтевой кости гигантского белого медведя (A) с современным белым медведем (B) и бурым медведем (C) из работы Kurtén, 1964. The evolution of the Polar Bear, Ursus maritimus Phipps

Ученые полагают, что гигантский белый медведь, как и современный белый медведь, произошел от одной из популяций бурого медведя, отделенной от сородичей наступлением ледника. Его ареал захватывал, видимо, не только современную Англию, но и более южные районы Западной Европы. Этот подвид перешел на питание исключительно мясом животных, охотясь на крупных травоядных, которых в плейстоцене было достаточно много. Большое количество жира позволило ему легче переносить низкие температуры. Некоторые исследователи полагают, что он был подвидом не белого, а бурого медведя.