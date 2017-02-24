Россия 24.02. Главное

Новость дня

В Тверской области случился крупный пожар в здании детской областной клинической больницы. Возгорание произошло в чердачном помещении здания. В результате пожара обрушилась крыша, пострадало помещение пищевого блока. Площадь горения составляла ориентировочно 1200 кв. метров.

В здании сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому персонал больницы смог вовремя эвакуировать всех, находившихся внутри здания - 215 человек. Часть пациентов разместили в новом корпусе ОДКБ, некоторое количество детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению отправлены по домам, где находятся под контролем врачей.

Областные власти уже пообещали помощь тем, кто потерял в огне вещи и документы. Здание сгоревшей больницы будет восстановлено, заявил глава Тверской области Игорь Руденя. Он также поручил МЧС проверить работу пожарных сигнализаций во всех медицинских учреждениях региона

Антиновость дня

В Екатеринбурге посреди жилого района произошел инцидент со стрельбой и взрывом боевой гранаты.

На улице Стахановской в микрорайоне Уралмаш выбежавший из подъезда дома мужчина открыл стрельбу из пистолета по ранее вышедшим оттуда же парню и девушке, а затем бросил в их сторону гранату, после чего скрылся в подъезде.

Граната разорвалась возле припаркованной иномарки, водитель которой и стал очевидцем произошедшего. ЧП чудом обошлось без гибели людей. От осколков гранаты никто не пострадал. Мужчина, в которого стреляли, госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга - по предварительным данным, у него прострелена щека.

Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета, а взорвана была граната РГД-5 — прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили ее осколки и чеку. Полицейские вызвали подмогу. Совместно с подъехавшими бойцами СОБРа Росгвардии они предприняли штурм квартиры на первом этаже, на которую давно жаловались соседи, считающие, что там находится наркопритон.

Однако стрелка в жилище не оказалось. Поскольку входы в подвал и чердак были закрыты, а из подъезда он не выходил, сыщики при поддержке спецназовцев начали поквартирный обход подъезда в поисках стрелявшего.

Непонятная новость дня

На Камчатке морская пехота Тихоокеанского флота будет расстреливать местные вулканы из 120-миллиметровых минометов, чтобы расчистить их от лавин.

В операции задействованы шесть полковых минометов. Опасные участки обстреливают по заявке краевого противолавинного центра с соблюдением всех мер безопасности.

Сейчас глубина снежного покрова на склонах вулканов достигает более метра, а нулевая температура способствует сходу лавин с сопок и перевалов.

Ассорти

В Хабаровском крае первым получателем бесплатной земли, проживающим не на Дальнем Востоке, стал житель Тульской области. Он стал обладателем 1500-го по счету бесплатного гектара земли, выданного в крае желающим.

К настоящему моменту зарегистрировано более 9300 заявок на получение бесплатного участка земли. Из них 3134 заявки — с момента начала реализации третьего этапа закона о дальневосточном гектаре.

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«Железные дороги Якутии» подозреваются в незаконной перевозке грузов на сумму более 280 млн рублей. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике предварительно установили, что в 2014 - 2016 годах руководство предприятия, не имея специального разрешения на перевозку опасных грузов, заключало с нефтяными компаниями договоры на переработку и доставку ГСМ.

Полиция уже провела обыски в офисах ОАО АК «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ). Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

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Новороссийск сфотографировали из космоса. Снимок, сделанный с борта Международной космической станции (МКС), выложил в Instagram космонавт Олег Новицкий.

Новицкий находится на МКС с ноября прошлого года. На своей страничке в соцсетях он нередко выкладывает снимки нашей планеты из космоса. Фотография Новороссийска за сутки набрала три с половиной тысячи «лайков».