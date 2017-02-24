В правительстве России разработаны поправки к законопроекту о реформе наследственного права. По данным СМИ, эти поправки позволяют супругам составлять совместные завещания и создавать личные фонды.

Поправки в Гражданский кодекс РФ в части наследственного права были внесены главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»). Однако, как пишет газета «Известия», в правительстве посчитали, что в подготовленном документе не хватает антикоррупционной составляющей. Правительственные эксперты предлагает усилить защиту граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Как уточнило издание, поправки Крашенинникова, в частности, предусматривают, что супругам разрешается составлять совместные завещания и создавать личные наследственные фонды по аналогии с фондом Альфреда Нобеля. Такие фонды упрощают процедуру передачи в наследство бизнеса, так как передать им все активы единым блоком можно еще при жизни владельца активов.

Законопроект Крашенинникова был внесен в Госдуму еще в сентябре 2015 года и прошел первое чтение через год, в 2016 году. Зимой 2017 года думский комитет по госстроительству утвердил текст ко второму чтению. Стимулом для возобновления работы над документом стало обращение представителей бизнес-сообщества к президенту Владимиру Путину по поводу необходимости принять законопроект.

Подсчет голосов на пленарном заседании Госдумы. / duma.gov.ru

Бизнемены полагают, что именно создание личных фондов не только упросит процедуру передачи бизнеса наследникам, но и не позволит «растащить» его в течение полугода, который отводятся на оформление документов. Однако теперь, по мнению Крашенинникова, принятие законопроекта может затянуться из-за согласований с правительством.

Эксперты кабмина предложили внести поправки в законы о противодействии коррупции и противодействии легализации преступных доходов. По мнению кабмина, все взносы граждан в личные фонды должны контролироваться. Они также определили правила создания личных фондов госслужащими, которые в настоящее время по закону при устройстве на работу обязаны передавать в доверительное управление принадлежащие им ценные бумаги.

По мнению правительства, госслужащим не нужно запрещать иметь личный фонд, однако стоит запретить им диктовать условия его доверительному управляющему и требовать информацию о деятельности фонда – они смогут получить лишь годовой отчет о его работе. Предлагается также запретить им изменять устав или внутренние документы фонда, однако за ними оставят право менять «наследников».

Также правительство предлагает усилить защиту имеющих право на обязательную долю в наследстве. В настоящее время такая обязательная доля — сейчас она составляет половину от причитающегося по закону — полагается несовершеннолетним, нетрудоспособным детям умершего, а также его нетрудоспособным родителям и супругу, даже если умерший в завещании выделил им меньше.

Эксперты также предложили ограничить срок существования личного фонда ста годами после смерти его учредителя. В думском комитете по госстроительству и законодательству при этом придерживаются мнения, что фонд может работать сколь угодно долго, если иное не определил наследодатель.

Ситуацию для «Полит.ру» прокомментировал Олег Сухов, председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области. Отвечая на вопросы, насколько для этой сферы важна именно антикоррупционная составляющая, в какой степени ее не хватает, и достаточно ли усилить защиту имеющих право на обязательную долю или стоило бы еще что-то исправить и дополнить в законодательстве в этой области, он выразил мнение, что поправки в законодательство, касающиеся наследственных вопросов, необходимы.

«Изменения в законодательстве, дающие возможность создавать личные наследственные фонды, необходимы. На Западе такой способ передачи в наследство бизнес-активов давно и эффективно используется. Только стоит отметить, что нет необходимости ограничивать срок работы таких фондов, целесообразнее сделать их работу официально бессрочной.

Данные изменения действительно могут привести к использованию фондов для коррупционных преступлений, поэтому этот вопрос требует тщательной проработки. Возможно, стоит запретить создавать личные фонды государственным и муниципальным служащим либо ограничить его создание таким образом, чтобы он не мог использоваться ни ими самими, ни их родственниками в преступных целях.

По поводу беспокойства правительства о защите тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве: это вполне разумно. Данные категории наследников уязвимы и на данный момент, хотя и защищены законом – на деле не так редки случаи, когда их все же оставляют без наследства. Необходимо разработать защитные механизмы, чтобы личные фонды не стали способом лишения права таких наследников на причитающееся им по закону», – объяснил Олег Сухов.

Банковские ячейки.

Добавим, что депутат Павел Крашенинников в беседе с «Известиями» сказал, что замечания правительства являются «неконцептуальными». По его словам, документ будет доработан и принят весной 2017 года.

Как отмечала программа «Вест. Финанс», в целом реформа наследственного права нацелена на то, чтобы сократить число спорных моментов. СМИ отмечали, что такой подход фактически позаимствован Россией из западных стран.