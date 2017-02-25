Боевое открытие

Команда политика Алексея Навального объявила 25 февраля днем открытия очередного предвыборного штаба оппозиционера. На этот раз выбор сторонников Навального пал на Екатеринбург. Однако изначально организация мероприятия не задалась.

Навальный и его команда планировали арендовать конференц-зал в «Ельцин-центре» для встречи со своими сторонниками. Однако организаторы мероприятия отказали им в этом, объяснив, что на площадке центра нельзя проводить политические мероприятия.

В итоге штаб Навального разместился на улице Вайнера, 13 — в здании общежития, второй этаж которого переоборудован под офис. Вход в него находится на заднем дворе екатеринбургского музея изобразительных искусств. Окна на втором этаже тонированы зеркальной пленкой, а отличает помещение лишь надпись «Штаб Алексея Навального». Руководить штабом будет бывший бизнесмен Виктор Бармин. Он уже заявил, что намерен собрать десять тысяч подписей в поддержку Навального в Екатеринбурге и в городах-спутниках, а также подготовить к выборам полторы тысячи наблюдателей.

Перед открытием своего штаба Навальный все же наведался в «Ельцин-центр». «Завтра открываем штаб избирательной кампании в Екатеринбурге, а сегодня устроили культурную программу и сходили в знаменитый Ельцин-центр, ставший главной достопримечательностью города. Там действительно очень здорово. Музей мирового уровня и замечательное общественное пространство. Очень много посетителей, люди приезжают из других городов специально. Само здание очень красивое. Некоторые особенности экспозиции вызывают вопросы (где Березовский?), но сама подача и организация - первый класс», - написал он.

Перед началом мероприятия в штабе присутствовали около 40 представителей СМИ, включая местных корреспондентов Deutsche Welle, Reuters и Associated Press. Навальному было задано несколько десятков вопросов, касавшихся его взглядов на состояние экономики, государства, а также будущей президентской кампании.

В Екатеринбурге Навального сопровождают со всеми почестями pic.twitter.com/ytXd4jtVwr — Резидент Кремля (@KremlinResident) 25 февраля 2017 г.

Открыл пресс-конференцию соратник политика Леонид Волков (кстати, коренной екатеринбуржец). Он заявил: «В Екатеринбурге у нас зарегистрировано 630 волонтеров, встреча с ними пройдет сегодня в Мытном дворе (здесь им расскажут первые вводные). Более четырех тысяч человек обещали поставить подписи за Алексея, когда мы будем собирать подписи в декабре. Эти люди не только в Екатеринбурге, но и в области — Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский. Мы открываем 77 штабов в городах с населением более 200 тысяч человек. В Тагиле штаб не открываем пока, но в январе—феврале 2018 года у нас будет агитационный штаб в Нижнем Тагиле». Волков поведал, что на аренду 20 помещений для предвыборных штабов в регионах уходит 1,2 млн рублей в месяц, бюджет на зарплату уже нанятых 30 координаторов штабов составляет 2,1 млн рублей.

Волков обозначил основные задачи штаба - агитационные мероприятия, подготовка порядка двух тысяч наблюдателей, роль хаба для окрестных регионов, через который пойдет распространение агитматериалов. Он признал, что Навальный не сможет организовать свой штаб в Чечне, так как его сторонники «не уверены, что смогут гарантировать безопасность его работникам».

Сам Навальный в ходе своего выступления выразил надежду на поддержку мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборах президента России. Он пообщался с градоначальником накануне.

Кроме того, Навальный одобрил и участие самого Ройзмана в кампании в качестве кандидата: «Ройзман — мэр крупного города, и если он пойдет на выборы — это будет серьезный противник для любого кандидата. Я так понимаю, что все, что говорится о его участии — это вбросы. Но я бы очень хотел, чтобы Евгений развивал и расширял свою политическую деятельность. Я уверен, что, если он пойдет на выборы губернатора Свердловской области — он выиграет эти выборы. И у вашего губернатора нет никаких сомнений, что он выиграет, поэтому есть муниципальный фильтр, через который Ройзмана собираются не пропускать. Но я рассчитываю на его поддержку и нахожу его перспективным политиком. Это отличный мэр, который работает в условиях прессинга и постоянного компромисса, важная политическая фигура».

Оппозиционер рассказал о своем плане на случай проигрыша на выборах президента. «Если я проиграю президентские выборы или меня не допустят до президентских выборов. По нынешнему настрою власти мы видим, что они не хотят никого пускать и лишь надувают щеки про свои 84%. Но для этого они вынесли еще один незаконный приговор, который мы отменим, чтобы не пустить меня. Я буду продолжать бороться с этой властью, расследовать коррупцию, развивать НКО и взаимодействовать со всеми людьми в России, которые этой властью недовольны», — заявил он.

При этом политик отметил, что, несмотря на судимость, он имеет право баллотироваться в президенты: «Я приехал в Екатеринбург, и обращаюсь к жителям города, объясняя простую вещь: что эти приговоры придуманы для того, чтобы не допускать кандидатов на выборы. Как у вас, например, придуман муниципальный фильтр, чтобы не пускать на выборы популярных кандидатов в губернаторы. И мне на-пле-вать на все эти приговоры. Я отлично понимаю: второе дело "Кировлеса", третье дело "Кировлеса", тридцать третье дело… Для того, чтобы иметь возможность грабить страну, они придумывают мне приговоры. И здесь у меня отношение максимально простое: я знаю, что у меня есть поддержка в обществе, я знаю, что не сто процентов людей поддерживают эту власть, и на самом деле даже не пятьдесят. Я хочу получить поддержку этих людей. Я буду бороться за власть вне зависимости от любых приговоров. У меня нет никаких иллюзий: они сделают всё, чтобы меня не пустить так или иначе. Но я сделаю всё для того, чтобы участвовать в этих выборах».

Навальный сделал своего рода признание в любви Екатеринбургу, отметив центральную роль города и региона в целом в формировании российской политики: «Мы хотим вернуть политику в регионы. У вас здесь был двухпалатный парламент, и в вашем двухпалатном парламенте сидело шесть партий. Такого не было нигде в стране. Урал был центром российской политики. И мы хотим, чтобы Урал вновь стал центром российской политики, потому что это полезно и Уралу, и всей стране. Сейчас все задавили, вместо развития парламентаризма построили классный парламентских центр за 1,6 миллиардов рублей — и там не происходит ничего. Там сейчас однопалатный парламент, где сидит только "Единая Россия". Мы увидели обмен настоящей политики на коррупцию и бессмысленные государственные расходы. Мы знаем, что здесь люди с этим не согласны. Мы будем опираться на их мнение, и мы уверены, что Екатеринбург станет одним из центров нашей кампании».

Коснулся политик и темы подавления протестов: «Власть запретила марш памяти Немцова — это хорошая иллюстрация того, как власть боится оппозиции в целом. Ну что бы случилось, разреши они этот марш? Ничего. Но они не боятся любую оппозицию».

Навальный затронул екатеринбургскую тематику. Он считает главной проблемой города строительство Храма на воде, которое спровоцировало протесты. «Кто создал эту проблему — майдан, правый сектор, Обама или Трамп? Нет, ее создали местные олигархи. Козицын сказал "у меня много денег — я построю здесь храм". Давайте обсудим это как-то, ведь есть много пустых площадей. Но возникло реальное противостояние, нервная обстановка возникла потому, что олигархи считают, что они слишком крутые, а власть им подчиняется», — возмутился он. После этого Навальный посвятил несколько минут теме роли РПЦ в государстве: «Я за развитие православия. Я за то, чтобы у всех конфессий была возможность ставить свои храмы, молиться, собирать деньги. Но я не хочу, чтобы ко мне приходил кто-то то ли в рясе, то ли в погонах т в приказном порядке говорил: ты должен. Я в частном порядке приду в храм и скажу те слова, которые я хочу там сказать. Ничего другого не нужно. И нынешнее извращенное слияние государства и каких-то странных людей, называющих себя православными — оно мне совсем не нравится».

Наконец, кандидат в президенты пообещал, что в следующий раз навестит Екатеринбург уже осенью, поскольку география его поездок очень широка.

Мероприятие Навального по традиции не обошлось без провокаций. Перед началом пресс-конференции у штаба собралась небольшая толпа в камуфляже и папахах с флагами патриотических движений и плакатами против Навального. «У меня отец был из казаков и они сегодня сказали, что не разрешат мне протестовать вместе с казачеством в вязаной шапочке», — так объяснил местносу корреспонденту происхождение своей папахи блогер Илья Белоус, активист НОД, который возглавил акцию.

неловкий момент, когда старший среди пикетирующих Навального НОДовцев спрашивает у своих "так, кто у нас адекватный есть?" pic.twitter.com/37TVx3078x — Feldman (@EvgenyFeldman) 25 февраля 2017 г.

НОДовцы наклеили на входную дверь штаба табличку «пятая колонна Алексея Навального» и повесили американский флаг.

Потом активисты устроили попытку прорыва в здание и устроили потасовку на втором этаже.

Навальный же пригласил активистов к дебатам:

Белоус объяснил выступление НОДа тем, что открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге может дестабилизировать общество.

Навальный открыл представительство пятой колонны в Екатеринбурге. pic.twitter.com/zcX6gWwBoJ — Илья Белоус ☭ (@iliabelous) 25 февраля 2017 г.

Кроме того, на встречу с политиком пытался попасть некий мужчина с плакатом, на котором было написано стихотворное посвящение Навальному:

"Навальный, лесной браконьер,

Бизнесу нашему вы не пример.

Действуете вы как пират-буканьер,

А людям втираете – реформ пионер.

Людей не обманешь,

Хоть вы в этом спец,

Лихо, под корень, рубили вы Кировлес".

Как сообщили СМИ, сторонники политика насильно вывели его из помещения.