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25 февраля 2017, 09:01
рейтинги

Зарубежное имущество российских олигархов. Леонид Михельсон

Леонид Михельсон
Леонид Михельсон
Сергей Михеев / КоммерсантЪ

Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.

Леонид Михельсон – российский предприниматель, общественный деятель, миллиардер. Является основным акционером «Новатэка», крупнейшего независимого производителя газа в России, и нефтехимического холдинга «Сибур». В 2016 году занял первое место в рейтинге 200 самых богатых россиян по версии русскоязычной версии Forbes – его состояние СМИ оценило как 14,4 миллиарда долларов. Входил в топ-15 этого рейтинга с 2011 года, занимая последовательно 15-е, 10-е, 3-е, 5-е и 7-е места с состоянием в 9,1 млрд долларов, 11,9 млрд долларов, 15,4 млрд долларов, 15,6 млрд долларов.

С 2015 до 2016 года Михельсон поднялся в рейтинге сразу на шесть позиций не в последнюю очередь потому, что с апреля 2015 года капитализация «Новатэка» выросла почти вдвое и достигла до 2 трлн рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи. По ее информации, «Новатэк» удвоил чистую прибыль в 2015 году благодаря росту продаж жидких углеводородов.

В мировом рейтинге Forbes самых богатых людей Леонид Михельсон с его 14,4 млрд долларов занял 60-е место. Причем Михельсон, в отличие от, например, Михаила Фридмана, владеющего многопрофильным холдингом и, по мнению журналистов Forbes, всегда готового продать любой актив, если за него дадут хорошую цену, выстраивал свою «империю» из активов одной и той же сферы. Такой же стратегии придерживаются некоторые известные представители бизнес-сообщества: Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Евгений Касперский.

Говоря об успешности Михельсона, СМИ отмечали, что 1990-е годы в России было три независимых производителя газа: «Нортгаз» Фархада Ахмедова, «Итера» Игоря Макарова и «Новатэк» Леонида Михельсона. Из них в газовом бизнесе остался только один, а именно «Новатэк». При этом СМИ не упоминали о какой-либо прямой связи бизнесмена с президентом России, однако отмечали, что, помимо чисто деловых качеств Михельсон обладает чрезвычайно важной способностью – талантом своевременно подбирать нужных партнеров. По мнению журналистов Forbes, самым ценным из них стал друг Владимира Путина Геннадий Тимченко.

 
Геннадий Тимченко. / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

В 2008 году стал акционером «Новатэка» с пакетом в 5,07% акций, затем постепенно его пакет увеличился до 23,5%. И как только Тимченко приобрел долю в «Новатэк», отношение к Михельсону изменилось, утверждали почти все собеседники Forbes. По словам, например,  бывшего топ-менеджер «Газпрома», до 2008 года идеи Михельсона, даром что тот уже был миллиардером, никого в «Газпроме», которому он их предлагал, не интересовали, а его обращения нередко просто игнорировали. После же появления Тимченко в партнерах у Михельсона тот на переговорах с «Газпромом» уже сидел за одним столом с Миллером.

Интересно, что Леонид Михельсон по каким-то соображениям предпочитал вкладывать средства в российские активы или продавать иностранным партнерам доли в них, а не приобретать пакеты акций иностранных компаний. Так, в марте 2011 года французская компания Total приобрела 12% акций «Новатэка» за 4 млрд долларов. Тогда же стороны достигли о согласия на увеличение французами доли до 19,4%. 

В конце 2011 года Михельсон предложил Тимченко и Total стать партнерами еще и в нефтехимическом холдинге «Сибур», крупнейшем в Восточной Европе. Тимченко согласился. Покупка обошлась партнерам примерно в 5 млрд долларов. В кризис сделка казалась аналитикам рискованной, но оправдала себя. Тимченко купил 37,5% «Сибура» Михельсон получил 57,5% компании, и менеджеры – 5%. Владельцем 100% «Сибур холдинга» при этом считалась компания Dellawood Holdings (бенефициарами ее были Михельсон, Тимченко и менеджеры «Сибура»)

В 2014 году ряд российских предпринимателей, а именно те, кто в действительности или в глазах общественного мнения имели связи с главой российского государства и его окружением, подпали под американские, а затем и европейские санкции и были вынуждены тем или иным способом избавляться от зарубежного имущества, так как фактически лишались возможности им пользоваться. В этом отношении Леонид Михельсон был в безопасности, поскольку информации о том, чтобы он владел неким зарубежным имуществом, в печати не появлялось, хотя еще в 2011 году в интервью газете «Ведомости» бизнесмен признал, что присматривается к активам из других стран.

В 2014 году Тимченко продал 17% акций «Сибура» Кириллу Шамалову, сыну Николая Шамалова, совладельца банка «Россия» и еще одного хорошего знакомого Путина (самого Кирилла Шамалова при этом СМИ называют зятем президента России, мужем Екатерины Тихоновой, которую СМИ то называют дочерью российского президента, то опровергают эти сообщения). В итоге доля Тимченко сократилась до 15,3%. А в декабре 2015 года к партнерам присоединился еще один – китайская компания Sinopec, которая заплатила за 10% «Сибура» 1,34 млрд долларов. В результате сделки доля самого Михельсона сократилась с 50,2% до 43,2%.

 
Директор концерна "Тоталь" Патрик Пуянне, председатель "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и президент"ЛУКойл" Вагит Алекперов. / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Интересно, что Total, прекратившая в июле 2014 года скупку акций «Новатэк» (по данным газеты «Коммерсантъ», это было сделано после крушения Boeing в Донбассе по политическим соображениям), летом 2015 года возобновила их выкуп. Эксперты объяснили это тем, что Total было бы сложно выйти без потерь из партнерства с НОВАТЭКом.

В 2015 году Михельсон занял шестое место в рейтинге самых влиятельных фигур в российском искусстве по версии «Артгида». Бизнесмен является коллекционером и основателем фонда Victoria Art Foundation. Эта организация поддерживает современное искусство, выделяет гранты молодым художникам и кураторам, издает книги. Кроме того, Михельсон входит в состав международного совета попечителей галереи Тейт в Лондоне, а также в состав попечительского совета Нового музея в Нью-Йорке. 

В настоящее время Леониду Михельсону принадлежат пакеты акций «Новатэка» (24,8%) и  «Сибура» (43,2%). Михельсон также является владельцем крупного девелоперского проекта в Ленинградской области: ему принадлежат 510 гектаров под Сестрорецком, включая 370 гектаров намывной территории. На этом участке бизнесмен планировал построить более 3 млн кв. км недвижимости.

В СМИ не встречается упоминаний о зарубежных активах бизнесмена, однако и утверждений, что их не существует, нет.

Продолжение проекта следует

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