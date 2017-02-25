Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в пятницу вечером прибыла в самопровозглашенную Донецкую народную республику для проверки условий содержания пленных. Как сообщает Донецкое агентство новостей, вместе с ней приехал и руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Поздним вечером Савченко и Рубан встретились с шестью украинскими военнопленными в колонии в Макеевке, об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook. «Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках. Когда я шла по коридору тюрьмы, кричала «Слава Украине», а в ответ звучало «Героям слава!» Так что ребята не боятся! А с бесстрашными страшно воевать», — написала она.

На youtube-канале портала News Front размещено видео встречи депутата с пленными, на котором видно, что по коридору она идет молча, и ничего не выкрикивает. В камерах она жмет руки заключенным, после чего они спокойно и недолго разговаривают, а перед тем, как покинуть вторую камеру Савченко говорит: «Я тут, и скоро вы будете дома». Один из пленных рассказал депутату, что их водят смотреть телевизор, они смотрят новости на российских телеканалах и находятся в курсе ситуации. «Ничему не верьте и смотрите лучше мультики», — сказала на это Савченко.

В ходе короткого пресс-брифинга на ступенях колонии депутат Верховной рады обратилась к лидерам нормандской четверки и попросила способствовать обмену пленных по формуле «всех на всех».

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что Надежда Савченко пыталась внушить заключенным надежду на то, что они скоро будут на свободе. «Но когда ребята адресовали ей вопрос «когда?», она, к сожалению, на него так ответить и не смогла. Главное, чтобы это посещение Надежды не стало их последней надеждой, и Украина, наконец, взяла на себя обязательства и выполнила шестой пункт минских соглашений», — сказала Морозова, подчеркнув, что это частный визит Надежды Савченко по ее личной инициативе.

«Она хотела убедиться, она хотела посмотреть и как бы подтолкнуть украинские власти к выполнению минских договоренностей. Мы надеемся, что это будет так», — добавила Дарья Морозова.

Вечером в пятницу донецкие СМИ сообщили, что украинской стороной были нанесены массированные удары по территории ДНР после того, как туда приехала украинский депутат Надежда Савченко. «ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», — сообщили в оперативном командовании ДНР. Огонь пришелся на территорию бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестностям Макеевки. В районе колонии, в которой побывала депутат, происшествий зафиксировано не было. За этот вечер, по информации силовых ведомств республики, украинские военные выпустили по территории ДНР 435 мин, танковых и артиллерийских снарядов. Под обстрел попали более 20 населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

Совсем недавно депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова выступила с обвинениями в адрес Савченко. Она утверждает, что на этой неделе Савченко уже посетила позиции украинских военных в Донбассе и призвала их ехать в Киев совершать государственный переворот. Как заявил руководитель аппарата главы службы безопасности Украины Александр Ткачук в эфире телеканала 112.ua, военная контрразведка пообщается с теми, кто мог быть свидетелями таких призывов со стороны Савченко.

«Если эта информация подтвердится, если у нас будет достаточно оснований, мы, конечно, зарегистрируем уголовное производство, которое будет касаться этих поступков госпожи Надежды», — заявил Ткачук.

Также в пятницу Савченко обратилась на своей странице в Facebook к гражданам Украины, она написала, что рискует своей жизнью, чтобы освободить украинских пленных, и просит соотечественников поддержать ее в этом. «Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня тогда, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала. Прошу поддержки в Украине и в мире. Мне очень нелегко, но я борюсь», — написала она.

Напомним, что год назад Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года колонии за причастность к убийству российских журналистов на юго-востоке Украины. Суд установил, что 17 июня 2014 года она навела артиллерийский огонь по группе ополченцев из Луганской области, которые сопровождали журналистов, в результате обстрела тогда погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Весной прошлого года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, и она покинула страну.