Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 февраля 2017, суббота, 18:45
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 февраля 2017, 15:01
Надежда Савченко Украина
Мария Блохина

Савченко. Миссия в ДНР

Надежда Савченко в ДНР
Надежда Савченко в ДНР
novorosinform.org

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в пятницу вечером прибыла в самопровозглашенную Донецкую народную республику для проверки условий содержания пленных. Как сообщает Донецкое агентство новостей, вместе с ней приехал и руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Поздним вечером Савченко и Рубан встретились с шестью украинскими военнопленными в колонии в Макеевке, об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook. «Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках. Когда я шла по коридору тюрьмы, кричала «Слава Украине», а в ответ звучало «Героям слава!» Так что ребята не боятся! А с бесстрашными страшно воевать», — написала она. 

На youtube-канале портала News Front размещено видео встречи депутата с пленными, на котором видно, что по коридору она идет молча, и ничего не выкрикивает. В камерах она  жмет руки заключенным, после чего они спокойно и недолго разговаривают, а перед тем, как покинуть вторую камеру Савченко говорит: «Я тут, и скоро вы будете дома». Один из пленных рассказал депутату, что их водят смотреть телевизор, они смотрят новости на российских телеканалах и находятся в курсе ситуации. «Ничему не верьте и смотрите лучше мультики», — сказала на это Савченко.

В ходе короткого пресс-брифинга на ступенях колонии депутат Верховной рады обратилась к лидерам нормандской четверки и попросила способствовать обмену пленных по формуле «всех на всех».

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что Надежда Савченко пыталась внушить заключенным надежду на то, что они скоро будут на свободе. «Но когда ребята адресовали ей вопрос «когда?», она, к сожалению, на него так ответить и не смогла. Главное, чтобы это посещение Надежды не стало их последней надеждой, и Украина, наконец, взяла на себя обязательства и выполнила шестой пункт минских соглашений», — сказала Морозова, подчеркнув, что это частный визит Надежды Савченко по ее личной инициативе.

«Она хотела убедиться, она хотела посмотреть и как бы подтолкнуть украинские власти к выполнению минских договоренностей. Мы надеемся, что это будет так», — добавила Дарья Морозова.

Вечером в пятницу донецкие СМИ сообщили, что украинской стороной были нанесены массированные удары по территории ДНР после того, как туда приехала украинский депутат Надежда Савченко. «ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», — сообщили в оперативном командовании ДНР. Огонь пришелся на территорию бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестностям Макеевки. В районе колонии, в которой побывала депутат, происшествий зафиксировано не было. За этот вечер, по информации силовых ведомств республики, украинские военные выпустили по территории ДНР 435 мин, танковых и артиллерийских снарядов. Под обстрел попали более 20 населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

Совсем недавно депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова выступила с обвинениями в адрес Савченко. Она утверждает, что на этой неделе Савченко уже посетила позиции украинских военных в Донбассе и призвала их ехать в Киев совершать государственный переворот. Как заявил руководитель аппарата главы службы безопасности Украины Александр Ткачук в эфире телеканала 112.ua, военная контрразведка пообщается с теми, кто мог быть свидетелями таких призывов со стороны Савченко.

«Если эта информация подтвердится, если у нас будет достаточно оснований, мы, конечно, зарегистрируем уголовное производство, которое будет касаться этих поступков госпожи Надежды», — заявил Ткачук.

Также в пятницу Савченко обратилась на своей странице в Facebook к гражданам Украины, она написала, что рискует своей жизнью, чтобы освободить украинских пленных, и просит соотечественников поддержать ее в этом.  «Прошу всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня тогда, когда я была в плену. Я сейчас сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала. Прошу поддержки в Украине и в мире. Мне очень нелегко, но я борюсь», — написала она.

Напомним, что год назад Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года колонии за причастность к убийству российских журналистов на юго-востоке Украины.  Суд установил, что 17 июня 2014 года она навела артиллерийский огонь по группе ополченцев из Луганской области, которые сопровождали журналистов, в результате обстрела тогда погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Весной прошлого года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, и она покинула страну.  

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Анастасия Зотова - жена Ильдара Дадина.
Супруга Дадина пожаловалась в прокуратуру на задержку в его освобождении
Михаил Горбачев в Берлине
Фонд Горбачева опроверг обнаружение его документов сквоттерами
Флаг Ирана
Россия и Иран одобрили совместное производство ядерного топлива
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.
ВАДА признало несостоятельность обвинений в докладе Макларена
Сергей Устюгов
Россиянин Устюгов пришел первым в мужском скиатлоне на 30 км
18:35 Фонд Баффета заработал 1,6 млрд долларов на акциях Apple
18:06 Недалеко от Мосула найдено крупнейшее захоронение ИГ
17:36 Обама появился на нью-йоркских улицах
17:30 Россиянин Устюгов пришел первым в мужском скиатлоне на 30 км
16:49 Глава МИД Украины опроверг невключение США в «нормандскую четверку»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алексей Балабанов
Алексей Октябринович Балабанов
25 февраля 1959 родился сценарист и кинорежиссер Алексей Балабанов
16:37 Норвежка Бьорген побила рекорд по золотым медалям на ЧМ по скиатлону
15:57 Поклонская пожаловалась на блокирование указов Аксенова крымскими чиновниками
15:33 Супруга Дадина пожаловалась в прокуратуру на задержку в его освобождении
15:06 ДНР заявила о захвате украинской армией фильтровальной станции
14:11 На Сахалине с дрейфующей льдины сняли около 20 рыбаков
13:46 Шойгу призвал забыть о «показных воинских частях»
13:37 Вице-президент США в обращении к Израилю перепутал флаг страны с Никарагуа
13:20 Россия и Иран одобрили совместное производство ядерного топлива
12:48 СМИ назвали размер гонорара подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама
12:30 Штаб Навального в Екатеринбурге атаковали активисты НОД
12:17 Белый дом попросил чиновников США подтвердить отсутствие связи Трампа с РФ
11:57 ВАДА признало несостоятельность обвинений в докладе Макларена
11:31 В Хомсе при теракте погибли 42 человека
11:05 ООН заявила о способах обхода санкций властями КНДР
10:45 Обладателем кинопремии «Сезар» стала картина «Она» Верховена
10:24 Фонд Горбачева опроверг обнаружение его документов сквоттерами
10:14 Против супруги Фийона во Франции открыто дело
09:59 ОНК объяснила удержание Дадина в колонии
09:42 ДНР заявила о массированных обстрелах ВСУ после приезда Савченко
09:16 Россия наложит вето на санкции СБ ООН против Сирии
08:56 Захватчики лондонского особняка нашли в нем архивы фонда Горбачева
08:50 Журналистов NYT и других СМИ не пустили на брифинг Трампа
08:41 На конференции Трампа попытались раздать триколоры
24.02 21:00 Трамп пообещал наращивание военной мощи США
24.02 20:44 В Генштабе Турции сообщили о достижении своих целей в Сирии
24.02 20:24 Верховный суд США рассмотрит прошение Бута о пересмотре приговора
24.02 20:08 В Бангладеш прошли митинги против статуи Фемиды у Верховного суда
24.02 19:52 Spiegel сообщил о слежке Германии за иностранными журналистами
24.02 19:26 Житель Екатеринбурга бросил гранату в обидчиков
24.02 19:07 СБУ проверит Надежду Савченко
24.02 18:50 Противников строительства макета Рейхстага обвинили в симпатиях к Третьему рейху
24.02 18:25 Савченко прибыла в Донецк для встречи с военнопленными
24.02 16:56 The New Yorker выйдет с обложкой на русском
24.02 16:44 136 турецких дипломатов и членов их семей попросили Германию об убежище
24.02 16:22 Словения разрешила однополые браки
24.02 16:01 ОНК проверит колонию Дадина из-за его удержания
24.02 15:47 «Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
24.02 15:34 RT узнала о плане импичмента Трампу через месяц после его публикации
24.02 15:09 Вывеска пекарни убила просившую милостыню в Ижевске
24.02 14:50 Петр Толстой после поездки в Вену заявил о выходе РФ из изоляции
24.02 14:31 Эрдоган прилетит в Москву 9 марта
24.02 14:13 Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище
24.02 14:05 СК возбудил дело из-за пожара в детской больнице в Твери
24.02 13:49 Трамп не станет выходить из соглашения по климату по совету своей дочери
24.02 13:27 На американском сегменте МКС обнаружена утечка аммиака
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.