В пятницу в пригороде Вашингтона состоялась Конференция консервативных политических действий, которую посетил президент США Дональд Трамп, чтобы выступить перед собравшимися. Как сообщает издание Washington Examiner, организаторам удалось пресечь попытку провокации с использованием российских флагов. Группа людей пронесла в зал флажки с российским триколором и именем президента, и собиралась поднять их во время его выступления.

Попытка проведения такой акции говорит лишь о том, что в Америке по-прежнему распространено мнение о связях Трампа с Россией. Это активно обсуждается в СМИ, и многие американские граждане полагают, что эти разговоры небезосновательны. Также в пятницу в Белом доме состоялся брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, и он заявил, что президент США Дональд Трамп не будет бесконечно опровергать обвинения в связях с Россией, потому что этому нет никаких доказательств, а только анонимные заявления в средствах массовой информации.

Кстати, этот брифинг породил еще один, еще более масштабный скандал. На него были не допущены журналисты CNN, The New York Times, Los Angeles Times, BuzzFeed, BBC, The Guardian, Politico и некоторых других СМИ, что вызвало резкую реакцию со стороны прессы. Как пишет CNN, это решение беспрецедентно для современного мира и чревато усугублением отношений между администрацией Трампа и американской прессой.

Брифинг прошел в формате расширенного президентского пула, что подразумевает присутствие не всех журналистов, работающих в Белом Доме, а лишь небольшого числа СМИ, работающих в разных форматах. Однако, как пишет CNN, четыре из пяти основных телеканалов (NBC, ABC, CBS, Fox News) были допущены на брифинг, а CNN — нет. Также на нем присутствовали представители новостных агентств Reuters и Bloomberg и консервативных изданий Breitbart и The Washington Times. А журналисты The Associated Press и журнала Time, узнав о происходящем, отказались от посещения брифинга в знак своего протеста. Несогласие с действиями администрации выразила и Ассоциация корреспондентов Белого дома.

«Это недопустимое развитие Белого дома Трампа. Вероятно, так они мстят за то, что ты освещаешь факты, которые им не нравятся. Мы продолжим работать в любом случае», — говорится в заявлении телеканала на эту тему. Ответственный редактор The New York Times Дин Бакет, который оказался в числе не допущенных на брифинг, отметил, что такое произошло впервые за долгую историю освещения работы разных администраций из разных партий. «Мы решительно против исключения The New York Times и других новостных СМИ. Свободный доступ СМИ к прозрачному правительству — это очевидно в интересах всей страны», — заявил он.

На пресс-брифинге Спайсера спросили, связано ли отсутствие ряда СМИ на брифинге с тем, что в администрации не нравится то, что они пишут и показывают. «У нас был пул, и затем мы его расширили, мы добавили некоторых людей, чтобы они пришли сюда и осветили происходящее», — ушел от ответа Спайсер.

Две недели назад в Белом доме прошла пресс-конференция с участием президента Дональда Трампа, на которой он вступил в полемику с журналистом CNN Джимом Акостой. Корреспондент спросил президента, не считает ли он, что нападки на журналистов вредят свободе прессы, и в ответ был обвинен в нечестности: «Я хочу, чтобы пресса была честной… публика вам, ребята, больше не верит. Может быть, это из-за меня? Я не знаю. Но они вам не верят. Если бы вы все говорили прямо, как есть, я бы больше всех вас продвигал», — заявил Трамп. Тогда же он заявил, что именно СМИ препятствуют налаживанию отношений с Россией. Видимо, последний брифинг в Белом доме свидетельствует не только о том, что Трамп устал оправдываться за несуществующие связи с Россией, но и о том, что он устал спотыкаться об анонимные обвинения в СМИ, поэтому их просто вывели за дверь.

Напомним, что отношение нового лидера США к ряду СМИ хорошо известно, и он не перестает высказываться на эту тему. В частности, он снова критикует CNN и New York Times: «СМИ ложных новостей намеренно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. New York Times допускает ошибки, она превратилась в посмешище. Точно так же, как и CNN. Печально!» — написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Всего неделей ранее он назвал эти СМИ врагами американского народа и в ходе своего выступления на митинге во Флориде заявил, что намерен добиваться, чтобы СМИ, которые, публикуют материалы, не соответствующие действительности, несли за это ответственность. «Я никогда не позволю, чтобы СМИ, которые лгут людям, это сошло с рук. У них собственные цели, которые не совпадают с вашими», – заявил Трамп.