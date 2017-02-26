Оппозиционный активист Ильдар Дадин все еще не на свободе, хотя 22 февраля Верховный суд РФ отменил его приговор и наказание в виде лишения свободы на 2,5 года. На настоящий момент Дадин находится в исправительной колонии города Рубцовска в Алтайском крае.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии региона Алексея Белоуса, Дадин покинет колонию и выйдет на свободу не раньше 28 февраля. Белоус объяснил затянувшееся ожидание освобождения тем, что сотрудники ФСИН пока не были официально уведомлены о решении суда. «Руководство учреждения ждет документа, который отправляется фельдъегерской службой во избежание подделки. В связи с этим, в настоящее время у руководства с юридической точки зрения нет никаких оснований освобождать Дадина. Полагаю, его документ придет не раньше вторника», — сказал Алексей Белоус, добавив, что из Москвы документ был отправлен 22 февраля.

При этом, по его словам, ситуация могла бы сложиться иначе, если бы во время видеосвязи трансляции заседания президиума Верховного суда кто-то из сотрудников ФСИН присутствовал в комнате видеосвязи вместе с Ильдаром Дадиным и слышал бы решение суда. Однако Дадин попросил оставить его одного, в результате никто не мог подтвердить решение суда по этому делу, и остается только ждать официальный документ.

Несмотря на эти объяснения, правозащитники все еще возмущены сложившейся ситуацией, а жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова даже обратилась к прокурору Рубцовска с просьбой проверить, не затерялся ли документ об освобождении. Узнав о решении Верховного суда Зотова сразу отправилась в Алтайский край, и с четверга ожидает Дадина у ворот колонии в компании журналистов.

Вечером в субботу она опубликовала сообщение о том, что нарушение в колонии Рубцовска все же было: «Выяснила, что во время видеосвязи в комнату приходит факс с решением суда, на основании которого начальник ИК-5 должен был выпустить Ильдара», — написала Зотова.

В пятницу адвокат Дадина Ксения Костромина направила в Генпрокуратуру и ФСИН России телеграммы с жалобами на незаконное удержание Дадина в колонии, передает ТАСС. Аналогичные жалобы были направлены в Европейский суд по правам человека, оттуда реакция последовала незамедлительно: ЕСПЧ обязал Россию дать ответ по жалобе защитников Дадина до 27 февраля. То есть в запасе еще два дня.

Член Совета по правам человека Леонид Никитинский в своей колонке в «Новой газете» заметил, что отмена обвинительных приговоров, в отличие от оправдательных — редчайшее явление. «Оправдание Ильдара Дадина — несомненно, следствие более широкой попытки скорректировать «репрессивную политическую культуру». Вероятно, это стало следствием растущего недоверия к суду (а тем самым и к власти в целом), на что мы указали в начале этого комментария. Готовы ли Верховный суд РФ и руководство судейского сообщества со своей стороны включиться в этот сложный процесс, или они слишком зависимы от «силовых структур» и закоснели в многолетнем «обвинительном уклоне»?»— задается вопросом эксперт. По его словам, отчасти ответ на этот вопрос будет содержаться в мотивировочной части решения Президиума Верховного суда РФ, которая никак не доедет до Рубцовска.

Политолог Екатерина Шульман на Радио «Свобода» рассказала о том, что значит такой исход этой истории: «Дело Дадина —это прекрасный пример согласованной общественной кампании, которая дала результат, потому что кампании такого рода вообще дают результат. Дадин был тем человеком, который сознательно пробовал на себе вот это вот законодательство. Благодаря ему, благодаря его защитникам и благодаря этой кампании, эта статья, судя по всему, не будет больше применяться. Это серьезная победа, ее нельзя обесценивать, нельзя говорить, что это случайность, подачка, эпизод и , опять же, элемент коварного замысла. Надо видеть то, что происходит на самом деле — происходит успех кампании общественного давления», — сказала Шульман.

Напомним, что Ильдар Дадим был задержан в январе 2015 года, когда проводил на Манежной площади одиночный пикет в поддержку оппозиционеров Алексея и Олега Навальных, осужденных по делу «Ив Роше». Позднее суд признал его виновным в неподчинении властям и арестовал, затем дело переквалифицировали в уголовное. В результате в конце 2015 года Ильдар Дадин получил три года колонии по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия». В марте прошлого года этот срок был сокращен до 2,5 лет.

Статья, по которой был осужден Дадин, появилась в УК РФ в 2014 году на волне народных протестов. Она предусматривает уголовное наказание за нарушение порядка организации собраний, митингов, шествий и пикетов. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.