Совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курильских островах снова в стадии активного обсуждения. На середину марта запланирован первый раунд консультаций сторон по этому вопросу, и в преддверии этого события японское правительство подготовило план, который намерено предложить к обсуждению, пишет Nikkei Asian Review.

В частности, он включает в себя дистанционную медицинскую помощь населению Южных Курил, которую будут осуществлять японские специалисты. Врачи, работающие в медицинских университетах острова Хоккайдо, смогут давать онлайн-консультации медикам и пациентам на Курильских островах.

Помимо этого план Японии включает и предложение в области развития туризма и экологии. Среди островов Курильской гряды есть маленькие и необитаемые, и частные российские и японские компании могли бы организовывать туда круизы для японских туристов. При этом высаживаться на эти острова туристы не будут. А японские ученые готовы участвовать в поддержании экосистемы этих островов совместно со специалистами из России.

Последний пункт касается основной деятельности островов — рыболовства. Япония хочет предложить организацию совместных предприятий по разведению разных видов рыб, а также по переработке и производству морепродуктов. Москва и прежде предлагала японской стороне инвестировать в рыболовную отрасль Южных Курил, но получала отказ: Японию не устраивал вариант инвестирования по российским законам. Теперь же, когда лидерами стран было достигнуто предварительное соглашение о совместной хозяйственной деятельности на островах, ситуация изменилась, и японская сторона стала более активна в обсуждении разных форм сотрудничества.

Напомним, что в середине декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились поработать вопрос о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Обе стороны будут выдвигать конкретные предложения на консультации в марте.

В последние дни ситуация вокруг Курильских островов обострилась. Как стало известно в начале этой недели, Россия планирует разместить на Южных Курилах одну дивизию уже в этом году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на слушаниях в Госдуме. Такие планы не устроили Японию, и правительство выразило протест российской стороне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Сугу. «Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению. 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам», — цитирует агентство слова генерального секретаря.

Также министр обороны Японии Томоми Инада заявила что хочет напрямую и откровенно обсудить этот вопрос с Шойгу. Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Японии запланированы на 20 марта, к тому же сейчас прорабатывается дата визита в Москву Синдзо Абэ, который в свете последних событий выразил намерение «посетить Россию в этом году в кратчайшие сроки».

Реакция Японии была ожидаема. Так, ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Виктор Павлятенко в интервью НСН предсказал этот протест, однако заявил, что Россия на него не должна реагировать: «Японцы, конечно, выкажут недовольство, назовут это шагом, который не соответствует тенденции отношений между двумя странами. Это не размещение дивизии, а возвращение дивизии. Мы имеем полное суверенное право обеспечивать безопасность границ», — сказал эксперт.

По его мнению, если предположить, что Япония все же получит Южные Курилы, она не остановится: «Протест японского МИДа и официального Токио против присвоения островам Курильской гряды имен русских деятелей, в том числе двум островам в группе Итурупа, которые не относятся к Южным Курилам, свидетельствует, что аппетиты японцев лишь так называемыми Северными территориями не ограничиваются, а распространяются на всю Курильскую гряду вплоть до Камчатки», — уверен Павлятенко.

Обсуждение принадлежности островов Южных Курил ведется еще с середины прошлого века. Японская сторона претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и еще ряд необитаемых островов Малой Курильской гряды. Эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Япония продолжает заявлять свои права на них. Москва в этом вопросе непреклонна: российский суверенитет над этими островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и потому не подлежит сомнению.