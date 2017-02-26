Блин с пармезаном

В Москве в народных гуляниях, посвященных «Широкой Масленице», приняли участие около 800 тысяч горожан и туристов. Такую статистику обнародовало ГУ МВД по столице.

Самыми популярными стали площадки в центре города, где мероприятия проходили в течение всей последней недели. Одной из самых посещаемых и зрелищных стал так называемый блинатлон — традиционная английская забава, участники которой бегали на скорость с блинами прямо на сковородках.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время гуляний обеспечивали сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии, В ведомстве уточнили, что особое внимание уделялось праздничным площадкам, расположенным в центральной части города, а также в московских парках.

Как пишет «Российская газета», во время проведения фестиваля «Московская Масленица» горожане имели возможность попробовать около 120 видов блинов, в том числе с рыбой, икрой, тыквой, шоколадом, ягодами, томатом и пармезаном.

Десятидневное празднование масленицы началось еще 17 февраля. Фестивальные площадки были открыты в центре Москвы, в парках, на ВДНХ. В последний день празднования на Манежной площади прошла «имитация сожжения» восьмиметровой Масленицы изо льда.

МЧС разработало инструкцию по правильному празднованию Масленицы

Ранее сотрудники Дальневосточного регионального центра МЧС разработали памятку по безопасной встрече Масленицы. Согласно рекомендациям специалистов, размещенным на официальном сайте ведомства, место для сжигания чучела Масленицы должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сцены, а зрители должны находится не менее чем в 15 метрах от сжигаемого чучела.

Кроме того, организаторы мероприятия должны позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения. Если во время праздника будет сильный ветер, МЧС советует не сжигать чучело. Специалисты также призывают жителей соблюдать правила безопасности во время катания на горках, лыжах, сноубордах и пользоваться только местами организованного отдыха и трассами. Масленичная неделя, которая для православных предваряет Великий пост, началась в этом году в России 7 марта и завершится в воскресенье, 13 марта. В Масленице проходят народные гуляния - проводы зимы и встреча весны.

Масленица является древнейшим народным праздником проводов зимы и встречи весны. Этот славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Православная церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.