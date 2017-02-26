Одним из курьезов 2014 года в России стало требование депутата государственной думы изменить изображение на сторублевой купюре, так как обнаженный вид статуи Аполлона с фронтона Большого театра якобы неприличен. Случаи, когда в оскорблении общественной нравственности обвинялись денежные знаки, редки, но все-таки не уникальны. Один из них произошел в США в 1917 году. Впрочем, как оказалось, и тогда излишне пуританские требования ни к чему не привели.

Новая монета в 25 центов поступила в обращение 1 января 1917 года, но на самих монетах был указан 1916 год. Первый тираж составил 52 тысячи экземпляров. В отличие от предшественницы, на которой была изображена в профиль голова женщины, олицетворяющей Свободу, на этой монете аллегорическая Свобода стояла в полной рост. Поэтому у нумизматов монета известна как Standing Liberty quarter. На обратной стороне был изображен летящий орел, в окружении звезд и надписи «Соединенные штаты Америки. Четверть доллара».

Монета тут же приобрела необыкновенную популярность. «Толпы собираются, желая получить новые четвертаки», – сообщала 17 января газета New York Sun. По словам газеты, причиной ажиотажа стали «формы мисс Свободы, показанные со всей полнотой». Имелось в виду, что у Свободы на этой монете была видна обнаженная левая грудь (правая тоже была обнажена, но закрыта от зрителя щитом).

Автором монеты был известный скульптор Хермон Аткинс Макнил. Он одержал победу на проведенном в 1916 году монетным двором и министерством финансов конкурсе, где трое скульпторов претендовали на создание трех типов монет. В результате для монет в десять и пятьдесят центов были выбраны эскизы Адольфа Вайнмана, а для 25 центов – эскиз Макнила. По словам скульптора, на его монете Свобода «шагает вперед для защиты мира – своей конечной цели».

Скульптор Хермон Макнил

Существуют отдельная полемика среди нумизматов по поводу того, кто был моделью для Свободы. Широко распространена версия, что Макнилу позировала Дорис Дошер, актриса немого кино и модель, а позднее – колумнист нескольких в газетах. Дошер также была моделью для статуи римской богини плодов Помоны работы Карла Биттера, венчающей «Фонтан Пулитцера» в Нью-Йорке.

Дорис Дошер и скульптура Помоны

В 1970 году Дорис Дошер умерла в возрасте 88 лет, до старости сохранив прозвище «Девушка с четвертака». Спустя два года после ее смерти появилась статья, где сообщалось, что в действительности моделью для Свободы на 25 центах 1917 года была бродвейская актриса Ирэн Макдауэл (умерла в 1973 году в возрасте 93 лет), ее муж был партнером скульптора по теннису. А слух о Дорис Дошер был пущен, поскольку муж Макдауэл был против позирования. Позднее еще один историк нумизматики выдвинул версию, что причина была не в муже модели, а в жене скульптора, которая ревновала Макнила к Ирэн. Но в 1982 году муж Дорис Дошер сообщил, что прекрасно помнит, как его жена позировала для будущей монеты.

Вскоре новую монету комментировали газеты по всей стране. Одни шутили по ее поводу, другие негодовали. Например, одно из изданий в Айове писало: «Мы не видим никакой пользы в том, что правительство публично демонстрирует подобные произведения искусства». Газета из Огайо сравнивала Свободу с актрисой Аннет Келлерман, которая была известна своими появлениями в обтягивающих купальных костюмах (более чем пристойных по меркам нашего времени, но скандальных для 1910-х годов).

На митинге сторонников введения сухого закона в Чикаго собравшиеся потребовали запретить неприличную монету. «Есть много вариантов для более одетой фигуры. Я не одобряю наготы», – сказал один из участников журналистам. А вот автор письма в газету из штата Вашингтон встал на защиту монеты: «Интересно, почему некоторые люди во всем склонны видеть зло. Есть множество людей, которые были бы так рады иметь четвертак, что просто не обратили бы внимание на облачение».

Так или иначе, сторонники противники обнаженной груди на монете вскоре могли торжествовать. Уже в 1917 году внешний вид монеты изменили. Грудь Свободы была закрыта кольчугой.

Старый аверс монеты

Новый аверс монеты

С тех пор в США распространилось мнение, что причиной изменения монеты было именно недовольство части жителей обнаженной грудью Свободы. Причем в изложении разнообразных писателей и публицистов рассказы об этом событие год от году становились все красочнее. Протесты описывались как все более многолюдные, к концу XX века дело дошло чуть ли не до упоминаний разъяренных толп с факелами и вилами, штурмующих здание монетного двора. Писали, что борьбу с монетой возглавил инспектор почтовой службы США Энтони Комсток. Он действительно вошел в историю яростной кампанией против “порнографии”, в ходе которой запрещал пересылку почтой даже учебников анатомии, подавал в суд на газеты за рекламу противозачаточных средств и требовал сноса статуи обнаженной богини Дианы, установленной на старом здании Мэдисон-сквер-гарден. Протесты против монеты Комсток охотно тоже поддержал бы, но сделать этого никак не мог, он умер в 1915 году.

Да и протесты на деле были не столь активными. Все ограничилось описанными выше ворчанием и шуточками в газетах, да выступлениями на митингах, где монета даже не была основной темой. Почему же облик монеты был изменен?

Во-первых, свою роль сыграло недовольство скульптора Макнила. Как оказалось, работники монетного двора без его ведома внесли в эскиз монеты ряд изменений. Они опустили пониже орла и изменили положение звезд на реверсе, убрали двух дельфинов на аверсе, которые по замыслу Макнила должны были символизировать Атлантический и Тихий океаны. Были сделаны и другие изменения. Скульптор был весьма разозлен и требовал вернуться к утвержденному образцу.

Но, возможно, и законное негодование Макнила не привело бы к изменению монеты. Однако, как показывает издание Congressional Record того времени, где освещаются дебаты Конгресса США, Сенат пришел к выводу о необходимости изменить облик монеты после того, как выяснилось, что новые четвертаки плохо укладываются в столбики – а это серьезно затрудняло работу банковских кассиров и продавцов.

Поэтому Макнил получил возможность доработать монету. Вернуть столь дорогих ему дельфинов он не смог, но орла поставил на ранее задуманное место. В этот момент он и одел Свободу в кольчугу. Историки предполагают, что новый наряд американского символа был вызван изменившейся международной обстановкой. В апреле 1917 года, когда Макнил работал над новым вариантом, Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, так что Свобода теперь должна была получить надежную защиту. Эту роль и сыграла кольчуга.

Обновленные монеты начали чеканить уже в 1917 году. Выпускались четвертаки со стоящей Свободой до 1932 года, когда в честь 200-летия Джорджа Вашингтона выпустили монеты с его портретом, находящиеся в обращении и поныне. Сейчас 25 центов образца 1916 года ценятся коллекционерами значительно выше, чем монета нового дизайна. Даже бывшая в обращении монета, где грудь Свободы обнажена, стоит около 4000 долларов, тогда как монета со Свободой в кольчуге стоит всего 35. Если же попадется монета 1916 года идеального качества, ее в наши дни можно продать за 36500 долларов.

Ну а разоблачение легенды об изменении монеты в угоду ханжеской морали еще раз показывает, что мало кто пойдет на поводу у подобных требований.