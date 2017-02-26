Переломный момент в истории с допингом среди российских спортсменов наступил в прошедшую субботу, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально признало, что в докладе независимой комиссии, которой руководил Ричард Макларен, недостаточно доказательств того, что российские спортсмены нарушали антидопинговые правила. Это следует из открытого письма генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера.

В письме говорится о том, что МОК и Олимпийское движение за последнее время предприняли ряд действий по защите чистых спортсменов и внесли свой вклад в борьбу с допингом. Учитывая общественный резонанс, который вызывает эта тема во всем мире, комитет опубликовал свежую информацию по этой теме. Так, в конце прошлого года Ричард Макларен представил вторую часть доклада комиссии, в документе говорилось о том, что около тысячи российских спортсменов имели отношение к нарушениям с допинг-пробами в ходе зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Тогда это заявление заставило МОК взяться за перепроверку всех проб, которые были взяты в ходе Сочинской Олимпиады.

«На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян может быть недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки», — сообщает де Кеппер.

Тем не менее в том же письме говорится, что перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане россияне будут проверяться на допинг с пристрастием: ««МОК поддерживает WADA в вопросе восстановления доверия к российским антидопинговым органам. Все же к Олимпийским играм 2018 года каждый российский спортсмен пройдет допинг-тест с более строгими критериями, чем спортсмены из других стран», — пишет глава МОК.

Напомним, что декабрьский доклад Макларена привел к тому, что Россия была лишена права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону. Из Сочи он был перенесен в Германию. Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в этом году. Также Тюмень может быть лишена права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году. При этом Россия изначально указала на отсутствие доказательств в докладе Макларена: все ключевые тезисы и обвинения комиссии строились на словах экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Однако WADA только сейчас частично согласилась с официальной позицией Москвы.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в ведомстве согласны с позицией WADA в этом вопросе. «Мы продолжаем работать с организацией над восстановлением РУСАДА и приведением его в соответствие с кодексом WADA», — заявил министр.

В Госдуме признание WADA о недостаточности доказательств против российских спортсменов считают началом реабилитации российского спорта. Об этом заявил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев. «Хорошо, что нас услышали, и здравый ум начал брать верх над бредом и абсурдом из доклада Макларена. Уже осуществляется допуск наших спортсменов, это носит единичный характер, но это все равно позитивно. Началось движение в сторону реабилитации российского спорта, уверен, это позитивно скажется на всех наших спортсменах. Конечно, без полноценного участия российской команды мировой спорт многое теряет», — цитирует Свищева ТАСС.

Доклад Макларена изначально не внушал доверия российским экспертам, и нередко высказывались мнения, что он мог быть лишь инструментом для того, чтобы навредить России. Так считает, например, глава Международной федерации хоккея и член МОК Рене Фазель: «Мы (Международная федерация хоккея-прим.ред.) были уверены, что доказательств против России недостаточно, и хотели видеть сборную РФ на зимних Олимпийских играх. Некоторые люди просто использовали этот доклад, чтобы не допустить Россию. Я очень рад, что шаг за шагом мы движемся к справедливости, к тому, где мы и должны быть. Я уверен, что это положительный шаг в допуске России на Олимпийские игры в Корее», — сказал он в комментарии «Р-Спорту».

Председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталий Смирнов тоже приветствовал признание WADA: «Это такой очень реальный шаг, который говорит о том, что Международный олимпийский комитет отдает себе отчет в том, что не все так однозначно, и голословно просто признавать все те обвинения, которые изложены в докладе Макларена, безусловно, нельзя», — сказал он РИА Новости.

Смирнов особенно подчеркнул то, что сам Ричард Макларен скорректировал свое мнение относительно допинга в России, в частности, он отказался от обвинений в том, что в России действует государственная система организации допинга: «Это уже было признание с его стороны того, что он выдвигал обвинения бездоказательные», — добавил Смирнов.