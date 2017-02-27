Nokia. Обновленный «кирпич»

В Барселоне владелец бренда Nokia представил обновленную версию легендарного «кирпича» — модели 3310. Компания HMD Global, которой теперь принадлежит право на название Nokia, обещает на своем сайте «аккумулятор, заряда которого хватает на месяц» в режиме ожидания или до 22 часов в режиме разговора.

Новая Nokia 3310

Монитор 3310 стал цветным. Его диагональ 2,4 дюйма, что больше, чем у оригинала. Он также имеет поляризованный слой для лучшей видимости в солнечную погоду.

Nokia получила «абсолютно новый интерфейс с элементами оригинала», к которым, например, относится, легендарная игра «Змейка». Также там есть FM-радио, MP3-плеер, 16 MB встроенной памяти, которую в основном занимают приложения и операционка и слот для карт MicroSD емкостью до 32 GB. Телефон можно будет приобрести в одном из четырех цветов: красном, желтом, сером и синем.

Nokia 3310 будет стоить 49 евро (около 2800 рублей по текущему курсу).

Телефоны Nokia 3310

Помимо «кирпича» были представлены еще три смартфона под брендом Nokia: Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3. Все они работают на операционной системе Android Nougat. В зависимости от модели эти смартфоны можно будет купить за 139-229 евро.

Смартфон Nokia.

Помимо реинкарнации 3310 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне был представлен и новый смартфон от BlackBerry, которая ранее обещала больше не выпускать телефонов. Ее KEYone представляет собой гибрид смартфона и телефона с клавиатурой.

Выставка мобильных технологий в Барселоне.

В российском сегменте твиттера новую Nokia уже окрестили обмылком.

Возвращения легенды не случилось, за €49 предлагают обмылок какой-то стремный. pic.twitter.com/O9wEDkLGKk — Wylsacom (@wylsacom) 26 февраля 2017 г.