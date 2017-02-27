Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 февраля 2017, понедельник, 15:20
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
27 февраля 2017, 11:41

Nokia. Обновленный «кирпич»

Презентация телефона Nokia 3310.
Презентация телефона Nokia 3310.

В Барселоне владелец бренда Nokia представил обновленную версию легендарного «кирпича» — модели 3310. Компания HMD Global, которой теперь принадлежит право на название Nokia, обещает на своем сайте «аккумулятор, заряда которого хватает на месяц» в режиме ожидания или до 22 часов в режиме разговора.

 
Новая Nokia 3310

Монитор 3310 стал цветным. Его диагональ 2,4 дюйма, что больше, чем у оригинала. Он также имеет поляризованный слой для лучшей видимости в солнечную погоду.

Nokia получила «абсолютно новый интерфейс с элементами оригинала», к которым, например, относится, легендарная игра «Змейка». Также там есть FM-радио, MP3-плеер, 16 MB встроенной памяти, которую в основном занимают приложения и операционка и слот для карт MicroSD емкостью до 32 GB. Телефон можно будет приобрести в одном из четырех цветов: красном, желтом, сером и синем.

Nokia 3310 будет стоить 49 евро (около 2800 рублей по текущему курсу). 

 
Телефоны Nokia 3310

Помимо «кирпича» были представлены еще три смартфона под брендом Nokia: Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3. Все они работают на операционной системе Android Nougat. В зависимости от модели эти смартфоны можно будет купить за 139-229 евро.

 
Смартфон Nokia.

Помимо реинкарнации 3310 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне был представлен и новый смартфон от BlackBerry, которая ранее обещала больше не выпускать телефонов. Ее KEYone представляет собой гибрид смартфона и телефона с клавиатурой.

 
Выставка мобильных технологий в Барселоне.

В российском сегменте твиттера новую Nokia уже окрестили обмылком.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Вручение премии "Оскар"
Аудитор премии «Оскар» извинился за путаницу на церемонии
Олег Навальный
Суд вновь отказал Олегу Навальному в УДО
Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации»
Медведев заявил об отсутствии безработицы в РФ
Донецкий металлургический завод
Донецкий завод остановлен из-за вызванной блокадой нехватки сырья
Сергей Иванов-младший
Сына Иванова представили на пост главы «Алросы»
15:16 Источник связал дело полковника Захарченко с электрокомпанией Олимпиады-2014
14:59 Медведев заявил об отсутствии безработицы в РФ
14:36 Донецкий металлургический завод остановлен из-за вызванной блокадой нехватки сырья
14:33 Федерация хоккея с мячом отменила итоги матча с 20 автоголами
14:27 Скончался создатель передач «Жди меня» и «Последний герой»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Гелена Великанова
Гелена Марцелиевна Великанова
27 февраля 1922 года родилась Гелена Великанова, эстрадная певица
14:06 Страны ЕС вводят безвизовый режим с Грузией‍
13:53 Суд вновь отказал Олегу Навальному в УДО
13:51 На НПЗ в Хабаровске сообщили о попытке поджога с дельтаплана
13:48 Власти Москвы разобрали мемориал Немцова в годовщину его убийства
13:44 В Самарской области задержан готовивший теракт сторонник ИГ
13:26 Москалькова предложила отменить статью УК о нарушениях на митингах
13:09 Сына Иванова представили на пост главы «Алросы»
13:01 Бывший и. о. главы МЭР ушел из правительства
12:57 Сеул назвал организаторами убийства Ким Чен Нама два министерства КНДР
12:43 Глава МИД Венгрии посетовал на неэффективность санкций против России
12:27 Подтвердилась отставка президента «Алросы» Андрея Жаркова
12:26 За счет декриминализации УК преступность в России снизилась на 10%
12:18 На Корсике найдено святилище Митры
12:11 Силуанов пообещал первый выпуск ОФЗ для населения уже в апреле
12:01 Аудитор премии «Оскар» извинился за путаницу на церемонии
11:59 В правительстве России отметили разногласия с Белоруссией по газу
11:48 Путин высоко оценил межсирийские переговоры в Астане
11:27 Кудрин выступил против обложения роботов налогами
11:07 Сын главы Росгвардии может построить здание для школы акробатического рок-н-ролла
10:57 В Донецке и Луганске пригрозили взять под контроль украинские предприятия
10:56 Фигуранты дела о госизмене были связаны делом Assist
10:49 Голодец назвала число получающих МРОТ россиян
10:31 Vimpelcom решил сменить название в честь мессенджера
10:13 Трамп решил увеличить расходы на оборону за счет экологии
10:10 Путин поздравил буддистов с Новым годом
10:00 Кремль попросил бизнес отслеживать чувствительные события в регионах
09:35 Избирательный штаб Путина может открыться в марте
09:31 Организаторы «Оскара» объяснили путаницу с объявлением лучшего фильма
09:18 Осужденная за репост воспитательница пожаловалась в ЕСПЧ
09:15 Янукович поведал о своем разводе и бегстве из Украины
09:14 Создана система распознавания лемуров
09:09 СМИ рассказали о запросе Черногории о задержании россиянина Шишмакова
08:57 Армия Сирии заняла господствующую высоту у Пальмиры
08:49 Кандидат Трампа на пост главы ВМС США отказался от поста
08:34 Крымские татары заявили о нежелании переезжать на Украину
08:15 «Ла-Ла Ленд» стал обладателем шести «Оскаров»
08:13 Аваков рассказал о наличии у Украины плана по возвращению Донбасса
26.02 20:37 Госдеп призвал РФ и ополченцев немедленно прекратить огонь в Донбассе
26.02 20:23 Путин и Назарбаев пообщались на горнолыжном курорте
26.02 19:36 Наблюдатели насчитали 15 тысяч участников на марше памяти Немцова
26.02 19:12 Умер актер из «Титаника» Билл Пэкстон
26.02 18:40 Новый лидер демократов США пообещал стать «кошмаром» для Трампа
26.02 18:26 Никита Белых вернулся в СИЗО из больницы
26.02 17:53 Порошенко пообещал оказать поддержку жителям Крыма
26.02 17:18 В шествии памяти Немцова в Москве приняли участие около 5 тыcяч человек
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.