Министерство финансов может уже в апреле разместить первый выпуск «народных облигаций», которые население сможет покупать напрямую, а не через брокеров. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Министр заявил, что облигации федерального займа (ОФЗ) можно будет купить в двух банках — Сбербанке и ВТБ24. Объем первого выпуска — 20 млрд рублей, минимальная стоимость покупки — 30 тысяч, срок обращения — 3 года, купон полугодовой.

По словам Силуанова, доходность бумаг будет превышать объем обращающихся на рынке облигаций на 0,5 п.п. к моменту погашения. Купон будет фиксированный, но возрастающий по времени. Так, в первый год владения он будет ниже, чем по рыночным ОФЗ, а в случае владения бумагой до погашения доходность будет выше, чем по таким ОФЗ. «Сейчас расчетно по трехлетней рыночной ОФЗ доходность составляет 8% годовых. Мы планируем обеспечить по новой бумаге на уровне 8,5%, это означает, что купон будет возрастать с 7,5 до 10,4%. В результате будет обеспечиваться 8,5% годовых доходность на период три года», — объяснил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Константин Вышковский.

Константин Вышковский / Пресс-служба Минфина России

Таким образом Минфин будет стимулировать владельцев облигаций держать их как можно дольше, в идеале — до погашения. Вообще для покупателей облигации будут напоминать депозит, дело в том, что для «народных» ОФЗ будет предусмотрен запрет на обращение на вторичном рынке, то есть продать их можно будет только обратно государству.

«Это первая форма участия наших граждан на рынке, бумаги можно будет продать только банку», — объяснил министр финансов, именно поэтому работа с ним и будет напоминать такой простой инструмент, как банковский депозит. «Если средства положить на депозит, — всегда есть риски. Объем вложений в эти ОФЗ на 100% будет гарантирован государством, никаких дисконтов не предусматривается», — добавил Силуанов.

Предполагается, что ежегодно Минфин будет предлагать такие облигации для населения на 20–30 млрд рублей, выпускаться бумаги будут раз полгода. Силуанов заверил, что и сам собирается купить такие бумаги. «Безусловно, для меня этот инструмент интересен», — сказал он.

Сейчас физические лица могут покупать ОФЗ только через брокерский счет или через доверительное управление. По данным Московской биржи, ежемесячно в интересах физлиц сделок с ОФЗ заключается на 100 млрд рублей. Минфин хотел выпустить облигации для физлиц еще в середине 2015 года, но тогда, по информации прессы, размещение не состоялось из-за высоких банковских комиссий.

20-30 млрд в год — крайне незначительная сумма в российских условиях, доходы федерального бюджета в 2017 году, как ожидается, составят 13,43 трлн, то есть «народные облигации» дадут правительству примерно 0,14-0,22% от доходов.

Между тем по мнению Максима Орешкина, которое он высказал в опубликованной перед началом инвестиционного форума в Сочи статье, для роста российской экономики необходимы прорывные проекты. Орешкин отметил, что устойчивые темпы роста приведут к увеличению потоков инвестиций, к рациональному использованию трудовых ресурсов, а также к росту производительности. По мнению Орешкина, проекты будут способствовать наращиванию объемов несырьевого экспорта.

Снос старого цеха.

По его мнению, о восстановлении экономической активности в стране свидетельствуют данные опросов предпринимателей, которые показывают улучшение ожиданий бизнеса.

При этом результаты опросов предпринимателей показывают существенное улучшение ожиданий бизнеса, отметил Орешкин. «Снижается число тех, кто говорит о неопределенности экономической ситуации как о главной проблеме, — с 55 пунктов в декабре 2016 года до 47 в январе 2017-го», — уточнил глава Минэкономразвития.