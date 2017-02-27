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27 февраля 2017, 17:02
Украина
Симон Жаворонков

Уголек врозь

Донецкий металлургический завод
Донецкий металлургический завод

Донецкий металлургический завод (ДМЗ) — одно из крупнейших предприятий востока Украины — с 27 февраля в связи с отсутствием железной руды остановил работу единственной все еще действовавшей доменной печи. Сырье перестало поступать на завод из-за прекращения работы железной дороги в зоне соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе.

26 февраля дневная смена ДМЗ выплавила 400 тысяч тонн чугуна, после чего домна №1 прекратила работу, сообщает «Интерфакс-Украина». Это означает, что для возобновления работы доменной печи потребуется делать капитальный ремонт.

В начале прошлой недели, 21 февраля, было объявлено, что из-за недостатка сырья останавливают работу также Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и «Краснодонуголь», которые находятся на территории, подконтрольной сепаратистам.

Перебои с поставкой железнорудного сырья в Донбасс происходили с начала боевых действий на востоке Украины. Но в конце 2016 года бойцы украинских добровольческих батальонов начали блокаду железнодорожного сообщения между с территориями, занятыми сепаратистами. В блокаде приняли участие даже депутаты Верховной Рады от партии «Самопомощь» Егор Соболев и Семен Семенченко.

 
Подбитый танк ВСУ под Лисичанском

Утром в понедельник, 27 февраля, руководители народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с совместным заявлением, они потребовали от Киева снять транспортную блокаду. ЛНР и ДНР пригрозили перехватить управление работающими в Донбассе украинскими предприятиями, ввести в них временную администрацию и переориентировать их производство на рынок России и рынки других стран.

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты», — говорится в заявлении.

Уже после публикации «ультиматума», глава ДНР Александр Захарченко объявил о введении собственной блокады Украины. «Мы не будем продавать им уголь больше, нам не интересно больше его продавать Украине», — сообщил он. «Этой блокадой она делала все, чтобы заставить нас страдать. Но не мы нуждаемся в угле, металлоломе — это надо Украине. Это была большая ошибка Порошенко», — подчеркнул глава ДНР.

В Киеве уже ответили на «ультиматум» руководителей непризнанных республик. Угроза направить продукцию предприятий, работающих в отдельных районах Донбасса, на российский рынок, является попыткой «попугать» Украину, сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, в России эта продукция не востребована.

«Это попытка нас попугать. Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях и являются и как отдельно взятое звено, и в цепочке производственного цикла. Если эту цепочку разорвать, найти сбыт продукции, которую производили эти предприятия, для того чтобы поддерживать их жизнедеятельность, — это совсем не просто», — сказал Тука.

Напомним, из-за ограничения поступления антрацита и угля определенных марок правительство Украины ввело в действие набор антикризисных мер в энергетике. Президент страны Петр Порошенко уже предупреди, что из-за сокращения поставок угля могут быть перебои с электроэнергией в Сумах, Краматорске, Киеве и многих других городах. Кроме того, если блокада не прекратится, металлургия может потерять до 300 тысяч рабочих мест, а государство лишится $2 млрд выручки.

 
Добыча угля.

На ультиматум руководства ОНР и ДНР уже обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в Москве неоднократно говорили о том, что транспортная блокада, которая имеет место в эти дни, дестабилизирует ситуацию, мешает процессу урегулирования, деэскалации, особенно на линии соприкосновения».

Песков также выразил недоумение «неспособностью или нежеланием Киева избавиться от этой транспортной блокады».

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