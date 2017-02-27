СМИ следят за президентской гонкой во Франции. Внимание комментаторов, главным образом, сосредоточено на противостоянии между Эммануэлем Макроном и Франсуа Фийоном. Третий конкурент – ультраправый кандидат Марин Ле Пен, которая, по прогнозам, победить не должна. Тем не менее, авторы рассуждают о том, как ее победа могла бы сказаться на положении евро.

Bloomberg пишет, что Макрон заручился поддержкой очередного политика Кристофа Кареша – социалиста, который решил выступать за него, а не за своего однопартийца-социалиста. Ранее с аналогичным заявлением выступил бывший депутат от Партии зеленых. С прошлого лета во французской президентской гонке сменилось уже несколько фаворитов. Сейчас главными соперниками представляются Макрон и Фийон. Ожидается, что Ле Пен выиграет в первом раунде, но с высокой вероятностью проиграет во втором. Таким образом, победителем окажется тот, кто выиграет в первом раунде наряду с Ле Пен.

Как показывают новые опросы, отмечает автор, поддержка, выражаемая политиками, поднимает рейтинг Макрона, несмотря на допущенные им в ходе кампании ошибки. Еще одним фактором в пользу Макрона стало объявление о том, что он собирается встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в середине марта. Насколько стабильным будет новое повышение рейтинга, пока судить трудно, потому что это зависит от дальнейшего развития событий.

Кареш, оговаривает автор, мотивирует своей нелояльный по отношению к его партии шаг тем, что главную задачу он сейчас видит в противостоянии Ле Пен. Согласно прогнозам, Макрон победит Ле Пен с отрывом в 22 процентных пункта (61% против 39%). Фийон, по прогнозам, тоже победит Ле Пен, но с разницей уже в 15 процентных пунктов (57,5% против 42,5%).

Предвыборный митинг во Франции.

Между тем, Фийон продолжает нести потери из-за продолжающегося скандала, поводом к которому послужили спекуляции о том, что он на некоторых этапах политической карьеры нанимал в качестве помощников своих жену и детей. Следствие было продлено, и это мотивировалось тем, что для заключения нужны дополнительные свидетельства. Теперь следствие грозит затянуться на некоторое время после выборов. Это, с одной стороны, повышает связанную с Фийоном неопределенность, что играет против него, но с другой стороны, это фактически гарантия того, что даже если в его адрес по итогам следствия будут выдвинуты обвинения, это произойдет уже после президентских выборов.

Forbes рассуждает о том, как французские выборы влияют на евро. Автор подчеркивает нетипичность этих выборов, которая состоит в отсутствии конвенционального состава мейнстримных кандидатов. На ранних этапах, например, выбыл социалист Франсуа Олланд (нынешний президент Франции). Вместо этого появились кандидаты, которые позиционируют себя как аутсайдеров, не принадлежащих к истеблишменту, и это очень располагает к ним избирателей. Аналогичная картина наблюдалась на президентских выборах в США.

Во французской гонке главный аутсайдер – это Марин Ле Пен. Это дает ей некоторые полемические преимущества по отношению к оппонентам, которые могут выступать со сходными с ее призывами (например, против иммиграции), но при этом значительно менее последовательными. Также Ле Пен сейчас удачно подхватила волну «патриотизм против глобализации», что органично вписалось в ее партийную повестку.

С учетом значения Франции для еврозоны, за предвыборной гонкой с интересом следят инвесторы. Если Ле Пен проиграет на выборах, это должно снизить нестабильность евро и укрепить его, прежде всего, относительно британского фунта. Это самый ожидаемый сценарий. Однако, отмечает автор, занятной окажется ситуация, в которой Ле Пен либо победит во втором раунде, либо хотя бы сильно вырастет в рейтинге между раундами. Если Ле Пен победит, неопределенность на европейских рынках резко возрастет. Под вопросом окажутся перспективы существования ЕС как единого блока, а также существования зоны единой валюты.