«Коммерсантъ» в статье «Северный плюс» пишет о том, что Минэкономики просит на новую госпрограмму развития Арктики 210 миллиардов рублей.

«"Кайдзен" ставят на конвейер»: Россия и Япония осваивают новые области сотрудничества.

«Судный процент»: Верховный суд оставил граждан без переплат по досрочно погашенным кредитам

РБК в статье «Банки запасут на черный день» пишет о том, что Агентство АКРА предсказывает увеличение расходов на резервы из-за плохого качества кредитов.

Какие продукты предлагают банки военнослужащим, описывается в статье «Кешбэк, в шеренгу становись».

Зачем Владимир Путин едет в Центральную Азию, написано в статье «Визит коллективной безопасности».

«Известия»: «ЦБ зачищает схемы». Регулятор не даст банкам спрятать просрочку в портфелях однородных ссуд.

«Минэк не поддержал льготную ставку для молодых семей»: снизить процент по кредиту для семей с маленькими детьми предлагает Минтруд.

«Россияне стали меньше экономить на продуктах, спиртном и развлечениях»: динамика в этих товарных категориях указывает на восстановление спроса после кризиса.

«Газета.ru»: «Импичмент этому джентльмену». Эксперты рассказали изданию, насколько реальна угроза импичмента Трампа.

О том, как в Москве прошел «Марш памяти Бориса Немцова», можно прочитать в статье «Мужчина, давайте кричать то же, что и все».

«Устюгову не хватает интеллекта»: Александр Грушин считает, что в успехе Устюгова велика заслуга его бывших тренеров.

The Econimist: «Свободный обмен. Почему налогообложение роботов — это плохая идея» (Free exchange: Why taxing robots is not a good idea). Билл Гейтс усомнился в том, что общество способно без проблем приспособиться к быстро наступающей автоматизации.

«Потрясение и ископаемые: Китай, рассердившись на Северную Корею, перестал покупать у нее уголь» (Shock and ore: Furious with North Korea, China stops buying its coal). Этот жест содержит в себе месседж и для США.

Bloomberg: «Samsung показал два планшета, ориентированных на геймеров и профессионалов» (Samsung Shows Two New Tablets to Target Gamers, Professionals). Корпорация Samsung пытается реабилитироваться после фиаско со смартфонами Note 7 в прошлом году.

«Макрон снова на подъеме, Фийону предстоит углубленное расследование» (Macron Gets Fresh Endorsement as Fillon Faces Extended Probe). Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон снова повысил позиции в рейтингах, что дало комментаторам повод усматривать в нем фаворита гонки.

The Wall Street Journal: «Что означают французские выборы для евро?» (What Does the French Election Mean for the Euro?). Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала вывести свою страну из зоны единой валюты.

«В Европе: четыре главных фактора беспокойства в связи с Трампом» (In Europe, Four Main Concerns About Trump). Приход к власти в США Дональда Трампа сказался на европейской экономике положительно. Тем не менее, у европейских политиков есть причины для беспокойства.