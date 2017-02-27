Полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что вместо Андрея Жаркова «Алросу» возглавит вице-президент Сбербанка Сергей Иванов-младший, сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова.

«Алроса» — одна из крупнейших дальневосточных компаний, распространения на нее влияния тандема Иванова-Трутнева, чей вес на административном рынке в последнее время достаточно высок, говорит о, как минимум, устойчивости позиций обоих.

И, в любом случае, перевод Иванова-младшего стал еще одним подтверждением того, что в сфере государственного управления в современной России возродились династии — считается, что в советские времена на таком уровне их не было. Часто говорится, что российская бюрократия — прямой преемник советской, но и о различиях забывать не стоит.