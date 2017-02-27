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27 февраля 2017, 16:20
математика Фестиваль публичных лекций физика
Ольга Зайцева

Памяти Людвига Фаддеева

Людвиг Фаддеев, российский ученый.
Людвиг Фаддеев, российский ученый.

Умер Людвиг Фаддеев, российский ученый, которого считают основоположником современной математической физики. Он скончался в Петербурге 26 февраля после длительной болезни. Академику Фаддееву было 82 года.

Людвиг Фаддеев внес серьезнейший вклад в решение трехмерной обратной задачи квантовой теории рассеяния, квантовой проблемы трех тел, в квантование калибровочных полей и создание квантовой теории солитонов и квантового метода обратной задачи.

Фаддеев написал более 200 научных работ по физике и математике, был лауреатом многих государственных и международных премий, в том числе Государственной премии СССР и России, Демидовской премии, Золотой медали имени Дирака, медали имени Макса Планка, премии Пуанкаре. Он также являлся кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

До последних дней Людвиг Фаддеев возглавлял созданный им Международный математический институт имени Эйлера. Кроме того, он был академиком Российской академии наук, а также был избран членом ряда зарубежных академий наук. В 2016 году в его честь была учреждена международная медаль.

Людвиг Фаддеев сотрудничал с «Полит.ру». В 2014 году он выступал на Фестивале публичных лекций «Полит.ру» с лекцией «Поучительная история квантовой теории поля». С содержанием лекции, а также с интервью с Людвигом Фаддеевым и его рассказом об истории советской математики и судьбе Института Эйлера можно ознакомиться на нашем  сайте.

 
Академик РАН Людвиг Дмитриевич Фаддеев / фото из личного архива.

В социальных сетях на известие о смерти блестящего ученого отреагировали многие. «Очень печальная новость», «Светлая память», «Как жаль», «Уходят великие», «Потеря для науки!» – таковы самые распространенные отклики на сообщение СМИ и родственников Фаддеева.

«Умер классик, великий человек Людвиг Дмитриевич Фаддеев. Мы учились по его книгам», – пишет Виталий Крупенин, ученый, инженер-математик, профессор, кандидат физико-математических наук, главный научный сотрудник Института машиноведения им. А. А. Благонравова РАН. «"Методы математической физики" считались почти самыми сложными у нас на 4 курсе… конечно, в университете мы делали первые шаги в науку… Светлая память Создателю МФ!», – делится воспоминаниями пользователь Татьяна Зуева.

«Печально. Когда мы учились на физфаке, Фаддеев уже был небожителем. Ряд моих однокашников по группе теоретической и математической физике начал у него работать. Самым ярким оказался Стас Меркурьев, будущий ректор ЛГУ», – отзывается на новость Николай Устинов, бывший советник по международным вопросам в «Почтовой Экспедиционной компании». «Широкой публике имя его не очень известно... А ведь не только большой учёный, ещё и деятель, в лучшем смысле этого слова, подвижник, руководитель... Светлая память», – отмечает пользователь Ярослав Сухарев.

«Ведущий мировой специалист в области квантовой физики! Он решил задачу трёх тел и стал основоположником целого научного направления в области теоретической ядерной физики. Говорил, что надо восстановить молодых людей: "Осталось очень мало времени – мы уже совсем старые". Очень жаль!», – напоминает частный предприниматель Минигуль Девятова из Москвы. «Единственный русский ученый, при жизни которого была учреждена международная премия (по-видимому, имелась в виду учрежденная в августе 2016 года на 23-й Международной конференции по квантовой теории нескольких частиц международная медаль имени Людвига Фаддеева – прим.ред.) его имени», – отмечает Николай Супонев, кандидат физико-математических наук, заместитель руководителя Методического центра компьютеризации учебного процесса Тверского государственного университета.

«Наверно, наш самый выдающийся физик. Реальный претендент на Нобелевскую премию», – высказывает мнение о Людвиге Фаддееве Андрей Воротников, научный сотрудник Института биохимической физики РАН. «Он читал спецкурсы моим друзьям. Кажется, на пятом курсе. К этому моменту из восьми человек в группе матфизиков уцелели только трое. Им Фаддеев и излагал: один академик на троих», – отвечает на это Сергей Фридрих, проживающий в в настоящее время в городе Эктон штата Массачусетс.

«Всем матмеховцам: умер Людвиг Фаддеев», – считает необходимым распространить новость Борис Карасин, математик и программист из Санкт-Петербурга.

«Людвиг Фаддеев умер. Великий математик и теорфизик, один из моих учителей в рамках физфака ЛГУ.

Его журнал «Функциональный анализ и его приложения» помогал мне как готовиться сдавать экзамены, так и писать романы (намного позднее). Впрочем, я листал страницы этого журнала и просто для развлечения – горе тому, кто не умеет развлекаться таким образом.

И вот все слова, которые нашли для него московские газеты. «Людвиг Фаддеев был удостоен престижной премии Шао Ифу, вручение которой состоялось в Сянгане (Гонконг)».

 
Людвиг Фаддеев, российский ученый.

Это как итог жизненного пути. Хотя уравнение Шредингера для квантовой теории рассеяния трех частиц в трехмерном пространстве без интегрального уравнения Фаддеева, написанного в 1960 году, осталось бы без катарсиса.

О Русь! Ты вся – премия Шао Ифу. Престижная, врученная в Гонконге», – выражает разочарование недостаточным вниманием прессы к событию Тарас Бурмистров, писатель, переводчик, журналист и политолог.

«Грустно. Могучий был человек. Его работы по обратной задаче теории рассеяния – классика. И по задаче трех тел – тоже», – пишет Ольга Еркович, кандидат физико-математических наук, в течение ряда лет преподававшая в МВТУ имени Баумана в Москве. «Моя диссертация во многом опирается на его уравнения», – отзывается на ее слова Сергей Белолипецкий, доцент МВТУ имени Баумана.

«Людвиг Дмитриевич Фадеев, светлая память... Мне посчастливилось пообщаться с нашим выдающимся математиком, когда мы готовили заявку на право провести в России Международный конгресс математиков», – пишет Сергей Салихов, доцент НИТУ МИСиС.

 «Прощание 1 марта. Время и место сообщу позже. Приходите», – сообщает Мария Евневич, внучка Людвига Фаддеева, член Совета директоров компании «Максидом». Она добавляет, что постаралась собрать интервью и публикации Людвига Фаддеева на его официальном сайте faddeev.com и дает ссылку на высказывание Филдсовского лауреата, математика Станислава Смирнова о Людвиге Фаддееве.

Позже Мария Евневич на своей странице в Facebook привела текст, написанный ею для издания «Деловой Петербург». Вот этот текст:

«Вчера умер академик Людвиг Дмитриевич Фаддеев, выдающийся математик и физик, почётный гражданин Петербурга.
Он не только занимался сложнейшей научной областью. Фаддеев переживал за судьбу российской науки всю жизнь, до самого конца.

Когда сокращалось финансирование фундаментальной науки, так как распределителям средств было не совсем понятно, чем она занимается, Фаддеев говорил: «Фарадей и Максвелл оплатили фундаментальную науку на все времена, когда изобрели электричество». Фундаментальная наука просто изучает мир. Она не проектирует сооружения, не делает роботов или бомбы, не создаёт нано-волокна. Никто не знает, к какому именно изобретению приведёт некоторое фундаментальное открытие. Известно только, что без фундаментальных открытий все прикладные научные области не могли бы идти дальше.

В начале 90-х из возглавляемого Фаддеевым института Стеклова эмигрировало 40 докторов наук, а он остался, хотя были очень серьёзные предложения, в том числе, из США. Скорее всего, он не уехал, потому что очень любил свою семью и свою страну и не видел существования без них. Но в шутку он говорил, что не поехал, потому что его жене не понравился лес под Принстоном: она грибник, а в том лесу с грибами не очень.

Когда учёных решили пересчитать и отрейтинговать по количественным показателям, Фаддеев был против. Он считал, что оценивать работу учёных должны специалисты - учёные же. Только экспертиза признанных сообществом коллег может оценить качество учёного и его работ, а не легко накручиваемые «технические показатели», вроде индексов цитируемости и количества статей. Оценку учёных количественными методами по числу публикаций и цитат считал костылём для тех, кто хочет поделить учёных на эффективных и неэффективных, не понимая, чем они занимаются. Он говорил: «Вы должны нам верить».

Фаддеев считал, что математика и музыка одинаково красивы. Сам отлично играл на рояле. Был уверен, что для формирования настоящего учёного и просто высокоразвитого и образованного человека недостаточно только глубокого погружения в изучаемую область знаний. Необходимо постигать красоту культуры тоже: наслаждаться архитектурой, прогуливаться по набережным среди дворцов, ценить хорошую музыку, посещать музеи и театры. Поэтому Фаддеев высказывался против идеи переезда его родного вуза - СПбГУ - из центра Петербурга в пригород и мечтал о возвращении факультетов физико-математического блока из Петергофа в Петербург.

Фаддеев защитил докторскую в 29 лет. Его работа «Теория рассеяния для системы трёх частиц» стала основой нового направления в науке. В 2016 году была учреждена международная медаль имени Фаддеева – она будет присуждаться за лучшие работы в области квантовой теории нескольких частиц.

В 42 он стал академиком, самым молодым среди математиков. Он был избран несмотря на то, что не состоял в компартии, что по тем временам было немыслимым. Но математика перевесила политику. Фаддеев говорил, что математика - это язык всех наук.

За свою долгую жизнь (он умер, не дожив менее 1 месяца до 83-летия), Фаддеев собрал практически все мировые и российские математические награды: медаль Макса Планка, Дирака, Ломоносова, премии Пуанкаре, Померанчука, Карпинского. Получил Госпремию как СССР, так и РФ. Был членом Лондонского королевского общества и почётным членом более, чем десятка иностранных академий. Получил «Азиатскую нобелевку» - премию ШАО (обычную нобелевскую премию математикам не дают, по старой легенде – из-за адюльтера жены Нобеля с математиком).

Фаддеев был умнейшим человеком и обладал огромным авторитетом в мировом научном сообществе. А ещё он любил гулять по Финскому заливу. И каждые выходные ездил навещать правнуков.

Он воспитал множество учеников, многие из которых сейчас являются известными учёными в США, Франции, Швейцарии. И ещё он вырастил двух замечательных дочерей, одна из которых является моей мамой.

Дедушка, мы будем скучать по тебе».

Ряд ссылок на публикации Фаддеева на сайте журнала «Эксперт» приводит и Александр Механик, сотрудник этого издания. «Умер великий Людвиг Фаддеев. Мне повезло, я трижды брал у него интервью», – так комментирует событие журналист.

Место и точное время прощания с ученым, которое намечено на 1 марта, пока не определено, СМИ сообщат о нем дополнительно.

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