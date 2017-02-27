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27 февраля 2017, 10:15
кино Премия «Оскар»
Мария Блохина

«Оскар» для сплетен

Конверт с правильным именем номинанта на Оскар 2017
Конверт с правильным именем номинанта на Оскар 2017

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Она стала 89-й по счету и в общем-то прошла гладко и предсказуемо, оставив главный сюрприз напоследок. В этом году больше всего номинаций было у картины «Ла-Ла Ленд» — она могла получить сразу 14 наград, в том числе в самых престижных категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Такое количество номинаций за всю вековую историю премии было только у двух картин — «Все о Еве» (1951) и «Титаника» (1997), которые являются знаковыми для истории мирового кино и Голливуда в частности.

Вручение премии происходит с наименее интересных номинаций к более интересным, и последней вручается главная — за лучший фильм. В этот раз весь финал был смазан обидной ошибкой организаторов: когда ведущий Джими Киммел вскрыл конверт с названием главного фильма, там был «Ла-Ла Ленд», что, естественно, привело в восторг всех поклонников, создателей и актеров картины. Однако всего спустя минуту выяснилось, что это досадная оплошность организаторов, которым пришлось признаться, что уже практически врученный Оскар на самом деле предназначается картине Барри Дженкинса «Лунный свет» — картине о непростой жизни афроамериканского мальчика в Майами, его выборе судьбы и жизненного пути. Всего этот фильм взял 3 статуэтки: еще за лучшую мужскую роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.

Вместе с драмой «Лунный свет» и мелодраматического мюзикла «Ла-Ла Ленд» на главную награду — признание картины лучшим фильмом — претендовали еще 7 работ: это фантастическая картина об инопланетянах с говорящим названием «Прибытие», драма Дензела Вашингтона «Ограды» об афро-американском бейсболисте в 1950-х, военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести», вестерн об ограблениях «Любой ценой», кино об очень умных афроамериканках в НАСА «Скрытые фигуры», драма о возвращении домой «Лев» и картина о жизни после потери «Манчестер у моря».

 
Кадр из фильма "По соображениям совести".

«Ла-Ла Ленд» с самого начала был главным фаворитом премии, что подтверждалось и данными букмекеров в последние перед вручением дни. И он оправдал себя, собрав 6 статуэток из 14 номинаций, несмотря на то, что главный приз ушел прямо из-под носа. Зато режиссер картины Дэмьен Шазелл в свои 32 года стал самым молодым в истории вручения премии победителем, который был удостоен признания Американской киноакадемии в качестве лучшего режиссера. Эмма Стоун, сыгравшая главную роль, получила свой первый Оскар, два года назад ее уже номинировали ну лучшую роль второго плана в фильме «Бердмен», но тогда лучшей оказалась Патриция Аркетт. Также «Ла-Ла Ленд» взял приз за лучшую песню (City of stars — главная тема картины), за лучший саундтрек,  за операторскую работу и за лучшую работу художника-постановщика.

Год назад «Оскар» обвиняли в том, что он «слишком белый», и потому в этом году список номинантов с лихвой компенсировал прошлый промах: шестеро афроамериканских актеров и актрис претендовали на звание лучших в разных номинациях, а это самое большое число за всю историю премии.

Оскар за лучшую мужскую роль взял Кейси Аффлек за исполнение роли в ленте «Манчестер у моря». Картина также была удостоена приза за лучший оригинальный сценарий. У Кейси Аффлека это первая статуэтка, и ему есть куда стремиться: у старшего брата Бена их две, правда, пока ни одного в актерских номинациях.

Распределение статуэток тоже подтвердило, что для членов киноакадемии цвет кожи актеров, режиссеров и других участников кинопроизводства не имеет значения. Обе актерские номинации за лучшее исполнение ролей второго плана взяли афроамериканцы: это Виола Дэвис за роль в фильме «Ограды» и Махершара Али за работу в «Лунном свете». Кажется, «Оскар» себя полностью оправдал.

За победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» боролись шведская лента «Вторая жизнь Уве», картина датско-германского производства «Моя земля», еще одна европейская лента «Тони Эрдман», австралийская «Танна» и ирано-французский «Коммивояжер», который и взял золотую статуэтку. Однако режиссер фильма Асгар Фархади отказался приезжать на церемонию после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении въезда в страну граждан из ряда мусульманских стран.

 
Сирийский оператор Халид Хатиб.

Также иммиграционные власти США запретили въезд сирийскому оператору Халиду Хатибу, участвовавшему в работе над документальной короткометражкой «Белые шлемы», она тоже получила Оскар в своей категории. В номинации «Лучший документальный фильм» победил мини-сериал о жизни и карьере звезды Американского футбола О. Джее Симпсоне.

Среди номинированных на премию анимационных картин ожидаемо победил «Зверополис» — полнометражный мультипликационный детектив. С ним конкурировала «Моана», которая тоже очень успешно прошла в прокате, однако до золотой статуэтки не дотянула.

Премию в номинации за лучшие костюмы получил фильм, ставший продолжением истории о волшебном мире Гарри Поттера, «Фантастические твари и где они обитают», а грим и прически, достойные главной кинонаграды, оказались в фантастическом боевике «Отряд самоубийц».

В этот раз церемония уже по традиции прошла в театре «Долби» в Голливуде, где она проводится с 2002 года. Красная дорожка была прекрасна, впрочем как и каждый год, когда все самые талантливые представители американской киноиндустрии собираются чествовать друг друга. Однако в этом году на вручении не появилась Натали Портман, номинированная на Оскар за лучшую женскую роль в биографической картине «Джеки». Из-за беременности Портман также пропустила и вручение кинопремии «Независимый дух», которая прошла в субботу. Не смогли приехать на церемонию и президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией, так как в это же время проходил бал губернаторов штатов, который они не могли пропустить.

В этот раз не обошлось и без светского скандала: в преддверии церемонии поссорились актриса Мэрил Стрип и модельер Карл Лагерфельд. Актриса сначала заказала платье из кутюрной коллекции Chanel, но потом передумала, предпочтя платье, дизайнер которого готов заплатить за появление его работы на красной ковровой дорожке. Это возмутило Лагерфельда, и они высказали друг другу не самые приятные вещи. Дизайнер охарактеризовал действия Стрип как «дешевое поведение», а она в свою очередь потребовала извинений и заявила, что модельер испортил ей «Оскар».  

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