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27 февраля 2017, 18:21
Калужская область регионы Тверская область Удмуртия Хабаровский край Хакасия
Евгения Холина

#Россия 27.02. Главное

Робоград (концепция). Удмуртия
Робоград (концепция). Удмуртия
http://robograd18.ru/

Новость дня

Удмуртия подаст заявку на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Республика предлагает провести международную технологическую выставку на площадке сетевого города будущего - Робограда, расположенного в центре Ижевской агломерации в 5 км от аэропорта.

На территории Робограда общей площадью 600 га планируется разместить промышленный и индустриальный парки, образовательный кампус, объекты социально-культурного назначения, образования и здравоохранения. Проект предусматривает строительство более 1 млн кв. м жилья и создание 20 тысяч новых рабочих мест, половина из которых - высокотехнологичные.

Основными конкурентами Удмуртии на данном отборочном этапе являются Свердловская и Нижегородская области. Заявку республики уже поддержали, в частности, Агентство Стратегических инициатив, ГК «Ростех», Сбербанк России, «Ростелеком», «АвтоВАЗ», концерн «Калашников», общественные организации «Деловая Россия» и «Опора России».

Если заявка будет поддержана на уровне страны, то дальше уже Робоград будет конкурировать за право проведения «ЭКСПО-2025» с Парижем, Лондоном и Роттердамом.

 

Антиновость дня

В Твери минувшие выходные побили все зимние «рекорды» по травматизму - за четыре дня более 380 горожан получили травмы из-за ужасного гололеда. Как сообщают местные СМИ, хотя некоторые городские улицы и посыпали песком, «но таких островков безопасности в Твери было раз-два и обчелся».

В основном пострадавшие получали травмы верхних конечностей, переломы лучевых костей и лодыжек с подвывихом стопы.

 

Непонятная новость дня

В Хабаровске сотрудники нефтеперерабатывающего завода приняли за попытку теракта запущенные детьми китайские фонарики, залетевшие на территорию НПЗ. С утра СМИ сообщили о том, что «неизвестный на дельтаплане» якобы «сбросил два парашюта с открытым огнем на технологические установки НПЗ».

Отмечалось, что «силами предприятия удалось ликвидировать возможность катастрофы», а руководство нефтеперерабатывающего завода обратилось в полицию с требованием «установления преступников, пытавшихся осуществить террористический акт».

Позднее Dvnovosti.ru со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что о попытке теракта речи не идет. Просто во время праздничных гуляний в День защитника Отечества вблизи НПЗ дети подожгли и запустили в небо китайские летающие фонарики, написав на них желание — «За мир во всем мире». Два фонарика ветер отнес в сторону НПЗ, над которым они и сгорели.

Откуда появилась информация про дельтапланериста, сотрудник ФСБ даже не смог объяснить.

 

Ассорти

В Калужской области трасса М3 «Украина» станет платной с конца марта. Платный проезд будет введен, предположительно, 20 марта  со 124 по 173 км дороги.  

Полная стоимость проезда по платному участку днем для легковых автомобилей составит 90 рублей, для грузовых двухосных автомобилей высотой до 2,6 м - 135 рублей, для двухосных грузовых автомобилей выше 2,6 м - 180 рублей, для грузовых автомобилей выше 2,6 м и имеющих 3 и более осей - 340 рублей. Ночью, а также при использовании транспондера стоимость проезда будет снижена. Оплата проезда будет разбита на два участка: со 123 до 150 км и со 150 по 173.

Разрешенную скорость на трассе предполагается увеличить до 110 км/ч.

 * * *

Столица республики Хакасия возьмет коммерческие кредиты на финансирование дефицита городского бюджета в размере 200 млн рублей.

Комитет муниципальной экономики администрации Абакана уже объявил аукционы на привлечение двух кредитов в размере по 100 млн рублей каждый на три года. Стартовая цена контракта равна 40,5 млн рублей.

* * *

Жители Ярославля испекли пирог из блинов весом почти в две тонны. В итоге этот пирог вошел в Книгу рекордов России. Для установления рекорда сотни горожан напекли 31 тысячу блинов.

Гигантский блинный пирог

После окончания празднования масленицы пирог массой 1972 кг был  отправлен в приют для бездомных собак, поскольку Роспотребнадзор не рекомендует кормить людей блинами, пролежавшими на улице несколько часов.

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