Неформальный избирательный штаб Владимира Путина откроется в марте, за год до президентских выборов. С началом формальной подготовки к выборам придется подождать до их официального объявления, а это произойдет в конце 2017 года.

Предполагается, что теперь к кампании будут привлекаться не только «Единая Россия» и ОНФ — то есть политические структуры, которые заточены на поддержку президента в случае необходимости — но и, например, крупный бизнес. В 2012 году, напомним, Владимир Путин не только был выдвинут от «Единой России», но и использовал ее региональные отделения для мобилизации сторонников. Однако после выборов 2016 года, когда, по официальным данным, явка составила всего 47,8%, уверенности в силах «Единой России» нет — если верить утечкам в СМИ, Кремль в 2018 году будет ставить именно на высокую явку.

Так что вполне вероятно, пишет «Коммерсантъ», что Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. А опорой неформального штаба, говорят близкие к Администрации президента источники издания, могут стать госкорпорации и госкомпании.

Источники в избирательной системе двух регионов пояснили изданию, что если штаб кандидата президента сможет работать напрямую со списком работников госкомпаний и госкорпораций, то явку среди них можно будет поднять с 50% до 70%. Ранее СМИ сообщали, что с вице-губернаторами, ответственными за внутреннюю политику регионов, в Кремле отрабатывали тренинг при теоретической явке 70% и такой же поддержке основного кандидата.

Владимир Путина на трубном заводе в Челябинске.

По информации «Ведомостей», неформальный избирательный штаб будет задействовать ресурсы не только государственных, но и частных компаний. Администрация президента начинает ежемесячный мониторинг ключевых отраслей экономики на предмет событий, способных оказать негативное или позитивное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах, рассказали «Ведомостям» собеседники в компаниях металлургической и автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса и подтвердили два федеральных чиновника.

«Администрация президента поручила правительству, а профильные министерства, соответственно, должны будут ежемесячно предоставлять указанную информацию в Кремль начиная с апреля», — рассказал федеральный чиновник, читавший письмо. Такие поручения получили Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и др., сообщает собеседник, близкий к Белому дому. Каждое ведомство составляет списки ведущих компаний, которые должны будут ежемесячно готовить для них доклады о наиболее чувствительных событиях. Компании будут анализировать каждый «риск» по нескольким критериям (источник проявления, дата и оценка вероятности возможного наступления «риска», его локализация и т. д.)

Пресс-секретарь заверил, что все происходит в русле обычного обмена информацией. Действительно, традиционно в конце года или начале года власти опрашивают все крупные предприятия о планируемых значимых событиях, которые могут произойти в течение года, — это нужно для формирования графика президента, премьера или министров.

Поездка Владимира Путина в Нижний Тагил.

Однако сотрудник одной из компаний, которая получила письмо от правительства, уверен, что подготовка ежемесячных отчетов связана именно с президентскими выборами. О позитивных событиях Кремлю нужно знать, чтобы приурочить к ним какой-нибудь визит, а о негативных — чтобы заранее понимать, как сгладить ситуацию.