Топ новостей 27 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вручили престижную кинопремию «Оскар», сына Сергея Иванова утвердили на пост главы «Алросы», ДНР и ЛНР пригрозили установить свое управление на украинских предприятиях из-за транспортной блокады.

«Ла-Ла Ленд» получил шесть премий «Оскар». Главная героиня фильма, актриса Эмма Стоун, получила награду за лучшую женскую роль, также «Оскар» вручили авторам оригинального саундтрека к фильму и отдельно — песни «City of Stars». Лучшим фильмом, однако, признана драма «Лунный свет». В ходе награждения произошла путаница - ведущий назвал «Ла-Ла Ленд» обладателем главного «Оскара». Потом он объяснил, что получил не тот конверт. «Я открыл конверт — там было написано Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд"», — заявил ведущий.

Сын экс-главы администрации президента, старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов представлен на должность главы «Алросы», подтвердили в правительстве. Нынешний глава компании Андрей Жарков написал заявление об отставке. Он мог уйти из-за разногласий с чиновниками по поводу пути развития компании.

Арсен Аваков заявил, что Киев разработал конкретный план по возвращению Донбасса, который «если воля путинского режима к реальному урегулированию все-таки будет иметь место под нажимом Запада, будет реализовываться». Министр отметил, что план не связан с уступками Москве.

Между тем руководство ДНР и ЛНР потребовало от Киева прекратить транспортную блокаду с 1 марта, иначе на украинских предприятиях в регионе будет введено внешнее управление. Донецкий металлургический завод сегодня был остановлен из-за блокады на линии разграничения. В Кремле выразили сожаление из-за того, что Киев не может договориться с Донбассом по этой проблеме.

Неформальный избирательный штаб Владимира Путина может начать работу в марте. На этот раз к продвижению Путина могут привлечь крупные госкомпании, так как ресурсов одной «Единой России» может быть недостаточно для президентских выборов — они показали минимальную явку на выборах в Госдуму осенью 2016 года.

Дональд Трамп хочет значительно увеличить оборонные расходы в бюджете будущего года за счет сокращения других расходов, в частности, расходов на экологию «на десятки миллиардов долларов». Однако программы медицинского страхования и соцобеспечения урежут незначительно. Траты же на оборону предусматривают выделение средств на новые суда и закупку военной авиации.

Trump's kleptocracy never takes no for an answer, it just takes. And keeps on taking and taking and taking. Fight the power! #ImpeachTrump pic.twitter.com/MLhPvuW7Yc