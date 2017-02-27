Топ новостей 27 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вручили престижную кинопремию «Оскар», сына Сергея Иванова утвердили на пост главы «Алросы», ДНР и ЛНР пригрозили установить свое управление на украинских предприятиях из-за транспортной блокады.

«Ла-Ла Ленд» получил шесть премий «Оскар». Главная героиня фильма, актриса Эмма Стоун, получила награду за лучшую женскую роль, также «Оскар» вручили авторам оригинального саундтрека к фильму и отдельно — песни «City of Stars». Лучшим фильмом, однако, признана драма «Лунный свет». В ходе награждения произошла путаница - ведущий назвал «Ла-Ла Ленд» обладателем главного «Оскара». Потом он объяснил, что получил не тот конверт. «Я открыл конверт — там было написано Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд"», — заявил ведущий.

Алроса. Отбор алмазов.

Сын экс-главы администрации президента, старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов представлен на должность главы «Алросы», подтвердили в правительстве. Нынешний глава компании Андрей Жарков написал заявление об отставке. Он мог уйти из-за разногласий с чиновниками по поводу пути развития компании.

Повсюду - всякие блатные и родственники... Все лакомые активы страны делит между собой узкая кучка людей. Ситуация - даже хуже, чем в 90-е! https://t.co/6jjqJC4zvW — Владислав Наганов (@naganoff_ru) 27 февраля 2017 г.

Арсен Аваков.

Арсен Аваков заявил, что Киев разработал конкретный план по возвращению Донбасса, который «если воля путинского режима к реальному урегулированию все-таки будет иметь место под нажимом Запада, будет реализовываться». Министр отметил, что план не связан с уступками Москве.

Аваков сообщил:у Киева "есть план возвращения Крыма и Донбасса", но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 февраля 2017 г.

Между тем руководство ДНР и ЛНР потребовало от Киева прекратить транспортную блокаду с 1 марта, иначе на украинских предприятиях в регионе будет введено внешнее управление. Донецкий металлургический завод сегодня был остановлен из-за блокады на линии разграничения. В Кремле выразили сожаление из-за того, что Киев не может договориться с Донбассом по этой проблеме.

Савченко заявила, что лучше бы ДНР управлял Плотницкий, а не Захарченко — ВП (@sranysovok) 27 февраля 2017 г.

Неформальный избирательный штаб Владимира Путина может начать работу в марте. На этот раз к продвижению Путина могут привлечь крупные госкомпании, так как ресурсов одной «Единой России» может быть недостаточно для президентских выборов — они показали минимальную явку на выборах в Госдуму осенью 2016 года.

Ведомости: "Избирательный штаб Путина будет опираться на госкорпорации"



Ок. А мы продолжим опираться на людей. https://t.co/7bDr54XeG4 pic.twitter.com/2Y4A2kotSK — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) 27 февраля 2017 г.

Дональд Трамп хочет значительно увеличить оборонные расходы в бюджете будущего года за счет сокращения других расходов, в частности, расходов на экологию «на десятки миллиардов долларов». Однако программы медицинского страхования и соцобеспечения урежут незначительно. Траты же на оборону предусматривают выделение средств на новые суда и закупку военной авиации.

Trump's kleptocracy never takes no for an answer, it just takes. And keeps on taking and taking and taking. Fight the power! #ImpeachTrump pic.twitter.com/MLhPvuW7Yc — Dario Navarro (@darionavarro111) 27 февраля 2017 г.

Олег Навальный. / navalny.com

Суд в Орловской области отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении по делу «Ив Роше». Против УДО выступали представители ФСИН, которые сообщили о взысканиях, наложенных на Навального в колонии. Например, он лежал в дневное время на кровати и делал доклад не по установленной форме.

Напишите Олегу письмо.

Он — настоящий герой.

Его пытают, а он — герой. https://t.co/aGlhVupLeD — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 27 февраля 2017 г.

Кремль поддержал инициативу Татьяны Москальковой об отмене уголовной статьи за неоднократное нарушение правил проведения митингов. «Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания, как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые, в данном случае, должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения», — заявил Дмитрий Песков. По его мнению, «так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз».

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман возглавит стройку нового здания для школы акробатического рок-н-ролла в московском районе Хамовники. За нее ранее выступала Катерина Тихонова, которую СМИ назвали дочерью Владимира Путина. Роман Золотов работает в московском правительстве с августа 2016 года, с февраля нынешнего года стал замглавы департамента спорта и туризма. Стоимость проекта составит почти 530 млн рублей.

Всего 2 недели назад те же СМИ писали, что Р.Золотов член сов.дир. ПАО "Байкал" и будет одевать олимпийскую сборную. Вы уж определитесь. https://t.co/uzPp15W2K9 — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 27 февраля 2017 г.

Ольга Голодец /kremlin.ru/

Ольга Голодец заявила, что 4,9 млн россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. По ее словам, для бизнеса невыгодно вкладываться в инновационные технологии на производстве, так как рабочая сила и так дешевая, а уровень оплаты труда сейчас «не соответствует уровню квалификации наших работников». Между тем Дмитрий Медведев заявил о преодолении в стране кризиса и отсутствии безработицы.

Силуанов потребовал достать деньги из-под подушек.

Антон Германович, как россияне достанут деньги из-под подушек, если они их туда не клали? — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 27 февраля 2017 г.

Рабочие разбирают мемориал памяти Бориса Немцова. / YouTube

Ночью 27 февраля, во вторую годовщину убийства Бориса Немцова, рабочие увезли цветы и портреты с места его гибели на Большом Москворецком мосту в Москве. Дежурящих на мосту активистов забрали в ОВД под предлогом проверки информации о драке, и в этот момент рабочие почти полностью уничтожили мемориал. На мосту оставили три ведра с цветами. Активисты намерены восстановить его.

Дорогой @MosSobyanin ! Я цветы вчера принесла не Вашим упырям из Гормоста. Понимаю, проще воевать с мертвым, но слово "совесть" Вы слышали? — Tanya Felgengauer (@t_felg) 27 февраля 2017 г.

Только моральные уроды могут выкидывать цветы с места убийства. Большой Москворецкий мост вчера и сегодня рано утром. pic.twitter.com/oGuL8Rw5Ei — Никита Баталов (@nikbatalov) 27 февраля 2017 г.