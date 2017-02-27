Видео дня. «Оскар» не тому фильму

В ходе церемонии вручения в Лос-Анджелесе престижной премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» произошел неприятный казус. Ведущие церемонии объявили победителем в главной номинации премии «Лучший фильм» картину «Ла-Ла Ленд». Актеры из фильма уже успели подняться на сцену и даже победно помахать статуэткой, но затем их ждало разочарование. Оказалось ,что главный «Оскар» завоевал фильм-конкурент «Лунный свет»!