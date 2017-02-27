Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 февраля 2017, понедельник, 09:38
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Рязанец получил 14 лет тюрьмы за изнасилование дочери
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс-опера"
В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин
Образовательные учреждения Нижнего Новгорода прошли пик карантина, - Ирина Тарасова
На ТКР не будет экстрасенсов и платных викторин — директор
Квитанция за электроэнергию в новой форме доступна в «Личном кабинете» «КолАтомЭнергоСбыт»
В России ведут штраф за парковку на газоне
Керченских абитуриентов приглашают поступить в ВУЗы прокуратуры
Школьники Мурманшинской школы примут участие в конкурсе «Hello, Robot!» -Murmansk»
Нижегородец через суд пытается взыскать с дорожных компаний более 400 тыс рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
27 февраля 2017, 09:17
Голливуд кино Премия «Оскар» США

Видео дня. «Оскар» не тому фильму

Ошибка на вручении премии "Оскар"
Ошибка на вручении премии "Оскар"
ABC News/Facebook

В ходе церемонии вручения в Лос-Анджелесе престижной премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» произошел неприятный казус. Ведущие церемонии объявили победителем в главной номинации премии «Лучший фильм» картину «Ла-Ла Ленд». Актеры из фильма уже успели подняться на сцену и даже победно помахать статуэткой, но затем их ждало разочарование. Оказалось ,что главный «Оскар» завоевал фильм-конкурент «Лунный свет»!

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
«Ла-Ла Ленд» стал обладателем шести «Оскаров»
Курултай крымских татар
Крымские татары заявили о нежелании переезжать на Украину
Филип Билден
Кандидат Трампа на пост главы ВМС США отказался от поста
Арсен Аваков
Аваков рассказал о наличии у Украины плана по возвращению Донбасса
Пальмира. Сирия
Армия Сирии заняла господствующую высоту у Пальмиры
09:35 Избирательный штаб Путина может открыться в марте
09:31 Организаторы «Оскара» объяснили путаницу с объявлением лучшего фильма
09:18 Осужденная за репост воспитательница пожаловалась в ЕСПЧ
09:15 Янукович поведал о своем разводе и бегстве из Украины
09:14 Создана система распознавания лемуров

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Гелена Великанова
Гелена Марцелиевна Великанова
27 февраля 1922 года родилась Гелена Великанова, эстрадная певица
09:09 СМИ рассказали о запросе Черногории о задержании россиянина Шишмакова
08:57 Армия Сирии заняла господствующую высоту у Пальмиры
08:49 Кандидат Трампа на пост главы ВМС США отказался от поста
08:34 Крымские татары заявили о нежелании переезжать на Украину
08:15 «Ла-Ла Ленд» стал обладателем шести «Оскаров»
08:13 Аваков рассказал о наличии у Украины плана по возвращению Донбасса
26.02 20:37 Госдеп призвал РФ и ополченцев немедленно прекратить огонь в Донбассе
26.02 20:23 Путин и Назарбаев пообщались на горнолыжном курорте
26.02 19:36 Наблюдатели насчитали 15 тысяч участников на марше памяти Немцова
26.02 19:12 Умер актер из «Титаника» Билл Пэкстон
26.02 18:40 Новый лидер демократов США пообещал стать «кошмаром» для Трампа
26.02 18:26 Никита Белых вернулся в СИЗО из больницы
26.02 17:53 Порошенко пообещал оказать поддержку жителям Крыма
26.02 17:18 В шествии памяти Немцова в Москве приняли участие около 5 тыcяч человек
26.02 16:29 Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве
26.02 15:50 СМИ сообщили о смерти российского математика Людвига Фаддеева
26.02 15:25 В ЛНР сообщили о сокрытии украинскими военными от ОБСЕ запрещенного оружия
26.02 14:48 В ДНР заявили об освобождении Донецкой фильтровальной станции
26.02 14:21 МИД РФ осудил террористическую атаку в сирийском Хомсе
26.02 13:49 Информатор WADA Степанова не прошла квалификацию на зимний ЧЕ
26.02 13:24 На Украине призвали завести дело на Савченко за поездку в ДНР
26.02 12:58 В Киргизии задержан лидер оппозиционной фракции парламента
26.02 12:17 СМИ сообщили о начале кампании премьера Франции против Марин Ле Пен
26.02 11:52 Ильдар Дадин вышел на свободу после отмены приговора
26.02 11:49 Александр Овечкин провел 900-й матч в НХЛ
26.02 11:22 ВКС и морская авиация РФ получат 160 самолетов и вертолетов в 2017 году
26.02 10:52 В США пьяный водитель грузовика врезался в толпу людей на параде
26.02 10:40 В Малайзии подтвердили смерть Ким Чен Нама от отравляющего вещества VX
26.02 10:29 СМИ cообщили о предложении Японии по совместной деятельности на Курилах
26.02 09:50 Экс-постпред США при ООН посвятила Чуркину статью в колонке NYT
26.02 09:32 В колонии Алтайского края началась процедура освобождения Дадина
26.02 09:17 СМИ рассказали о намерении США покинуть Совет по правам человека ООН
25.02 20:28 В Германии автомобиль протаранил толпу
25.02 20:03 СМИ сообщили имя четвертого фигуранта дела о госизмене
25.02 19:42 СБУ рассказала о финансировании Россией ЛНР
25.02 19:11 Друг Ле Пен обвинен в мошенничестве при финансировании предвыборных кампаний
25.02 18:35 Фонд Баффета заработал 1,6 млрд долларов на акциях Apple
25.02 18:06 Недалеко от Мосула найдено крупнейшее захоронение ИГ
25.02 17:36 Обама появился на нью-йоркских улицах
25.02 17:30 Россиянин Устюгов пришел первым в мужском скиатлоне на 30 км
25.02 16:49 Глава МИД Украины опроверг невключение США в «нормандскую четверку»
25.02 16:37 Норвежка Бьорген побила рекорд по золотым медалям на ЧМ по скиатлону
25.02 15:57 Поклонская пожаловалась на блокирование указов Аксенова крымскими чиновниками
25.02 15:33 Супруга Дадина пожаловалась в прокуратуру на задержку в его освобождении
25.02 15:06 ДНР заявила о захвате украинской армией фильтровальной станции
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.