27 февраля 2017, 09:17
Видео дня. «Оскар» не тому фильму
В ходе церемонии вручения в Лос-Анджелесе престижной премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» произошел неприятный казус. Ведущие церемонии объявили победителем в главной номинации премии «Лучший фильм» картину «Ла-Ла Ленд». Актеры из фильма уже успели подняться на сцену и даже победно помахать статуэткой, но затем их ждало разочарование. Оказалось ,что главный «Оскар» завоевал фильм-конкурент «Лунный свет»!
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