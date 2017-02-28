До конца года в отставку могут отправиться еще три губернатора, а в ближайшие полтора года, то есть до единого дня голосования 2018 года, свои посты, вероятно, покинут еще 18-20 губернаторов. Такая оценка дается в докладе политконсультанта Валентина Бианки («Бианки и партнеры»), о котором пишет «Коммерсантъ».

В докладе анализируются параметры, которые могли бы стать причиной последних губернаторских отставок. Например, средний возраст ушедших губернаторов — 64 года, пришедших — 43 года, всего было шесть замен, разница — 21 год. Средний стаж экс-губернаторов составлял восемь лет. Те, кто приходит им на замену, не только молоды, но и с высокой вероятностью не состоят в «Единой России». «Логика "обновления элит" присутствует в отставках 2017 года и, по всей видимости, будет присутствовать и дальше»,— отмечается в исследовании.

По критериям возраста и стажа в зоне риска еще 11 губернаторов. Показательным фактором для отставок являются и результаты федеральных выборов. Так, в среднем регионы, в которых прошла замена глав, на выборах Госдумы 2016 года отставали от среднероссийского уровня на 8% по явке и на 10% по результату «Единой России». Согласно докладу, возможные замены глав будут соотноситься с выборами президента. Так, смещаются те, кто «наносит выборам ущерб прежде всего своим рейтингом, невозможностью контролировать ситуацию в силу войны с элитными кланами». Но останутся руководители, «чье смещение может нанести урон в силу чрезмерной замкнутости ситуации в регионе на них, прежде всего это Чечня и Кемеровская область».

Бианки объясняет случившиеся отставки и предсказывает новые с помощью т. н. модели «чаши терпения». Среди факторов, которые постепенно ее «наполняют», — конфликт с кем-то из круга близких к президенту лиц, скорое окончание срока полномочий, возраст, массовые протесты в регионе, яркий элитный конфликт, коррупция в окружении и т. д. Но резко «опрокинуть чашу» могут только два фактора — здоровье и личная коррупция главы, причем если ее вскрывают федеральные власти или силовики. У губернаторов разный «запас прочности» — его определяют личные отношения с президентом, наличие и вес «высоких» заступников и т. д.

Москва. Красная площадь.

Используя свою модель, Бианки предсказывает наиболее вероятные отставки до конца года: Владимир Миклушевский, Приморье (конфликты с региональными элитами, коррупция в окружении, сложные отношения с полпредом); Николай Меркушкин, Самарская область (конфликтность, скандально проведенные выборы, возраст, протест населения); Георгий Полтавченко, Санкт-Петербург (регулярные митинги, элитные конфликты, относительно невысокий рейтинг, «низкоэлекторальная» победа на личных выборах и т. д.). «В силу личных отношений с президентом и сильных покровителей "чаша терпения" в отношении Полтавченко крайне велика, но не безгранична», — отмечается в докладе.

В течение 2017-2018 годов, считают авторы доклада, отставки могут произойти еще в 24 регионах: это Республика Алтай, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская, Архангельская, Орловская, Астраханская, Псковская, Белгородская, Саратовская, Волгоградская, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Магаданская, Липецкая, Курская, Ульяновская области, Дагестан, Удмуртия, Якутия, Марий-Эл, Хакасия, Мордовия. Бианки прогнозирует, что из этих 24 регионов губернаторы поменяются в 18-20.

Встреча с губернаторами в Кремле.

Напомним, в феврале в отставку ушли 5 губернаторов. В отличие от прошлых годов, на этот раз центр очень уважительно относится к тем, кто добровольно покинул свой пост. Экс-руководители Пермского края Виктор Басаргин, Бурятии — Вячеслав Наговицын и Карелии — Александр Худилайнен, а также бывшие губернаторы Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев даже были приняты Владимиром Путиным в Кремле — это первая встреча подобного формата за всю историю страны.