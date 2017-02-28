Палата лордов в британском парламенте обсуждает проект отделения Британии от ЕС, предложенный британским правительством. В понедельник пишет Reuters, лорды заговорили о возможном изменении предусмотренных проектом условий. Ранее в феврале проект был одобрен нижней палатой, и депутаты не пытались вносить в него поправки. Если лорды захотят внести поправки, то новую версию проекта снова придется согласовывать с палатой общин.

Хотя верхняя палата с самого начала относилась к перспективе отделения от ЕС крайне скептически, она едва ли будет блокировать проект полностью, отмечает автор. Однако внесение поправок и их согласование могут задержать процесс. В частности, речь идет о таких поправках, как права граждан ЕС в Британии; специфика отношений между Северной Ирландией и граничащей с ней Республикой Ирландией, которая входит в состав ЕС; условия сохранения Британией доступа к единому европейскому рынку.

Некоторые члены верхней палаты считают, что, затягивая процесс, они вынудят правительство пойти на уступки и принять их условия быстрее. Правительство, впрочем, пока настаивает на том, что оно не собирается идти на компромисс. Такая позиция мотивируется тем, что правительство считает документ, находящийся сейчас на рассмотрении парламента, довольно абстрактной отправной точкой для начала переговоров с ЕС. Каким будет развитие событий, предсказать невозможно, поэтому бессмысленно считать проект отделения чем-то более конкретным, нежели просто описание общих принципов, определяющих позицию Британии к началу переговоров.

Чуть раньше, перед началом обсуждения проекта в палате лордов, The Economist писал, что ее члены имеют все основания настаивать на большей вовлеченности парламента в процесс. Однако фактически пока парламент склонен в основном обсуждать процедуры, а не суть. Это естественное следствие того, что полемика идет на подготовительном уровне, а двустороннего обсуждения условий пока нет. Настоящая дискуссия по делу, считает автор, начнется после того, как будет запущена официальная процедура отсоединения.

Шотландские части, парад /pixabay.com

Между тем, Шотландская национальная партия собирается объявить новый референдум о независимости Шотландии от Британии. По замыслу, это должно произойти в марте, когда Британия начнет официальную процедуру отделения от ЕС. Премьер-министр Британии Тереза Мэй, по некоторым сведениям, склоняется к тому, чтобы согласовать новый шотландский референдум, но только при условии, что он состоится после отделения Британии от ЕС. Как отмечает Bloomberg, за этими новостями последовало падение курса фунта на 0,6%. Чуть позже появились высказывания спикера Мэй о том, что второй шотландский референдум проводить не следует.

Авторы напоминают, что на предыдущем шотландском референдуме о независимости, который состоялся в 2014 г., большинство голосов было за то, чтобы остаться в составе Британии (55% против 45%). Тот эпизод, отмечают они со ссылкой на эксперта, в конечном счете не сказался значительно на курсе британской валюты, хотя перед референдумом фунт упал. Однако если Шотландия будет настаивать на повторном референдуме, это неизбежно ослабит фунт по отношению как к евро, так и к доллару США.