Статья уголовного кодекса о неоднократных нарушениях правил проведения массовых мероприятий может быть отменена. Власти рассмотрят такую возможность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания, как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые, в данном случае, должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения. Думаю, что, так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз», — приводит РИА Новости слова Пескова.

На днях инициативу об отмене этой статьи (212.1 УК РФ) в очередной раз озвучивала омбудсмен по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она не обладает правом законодательной инициативы, но уже не впервые обозначает свою позицию по этому вопросу. По мнению Москальковой, эта статья не может стоять с другими девятью, которые предусматривают наказание после повторного административного правонарушения, так как этот проступок имеет иную «правовую природу». «Мне кажется, что было бы логично вторым шагом рассмотреть вопрос об исключении ее из административной преюдиции как самостоятельного правового института», — считает омбудсмен.

Омбудсмен Татьяна Москалькова. / Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Бурное обсуждение этого вопроса сейчас вызвано громкой историей Ильдара Дадина, который был осужден по этой статье в конце 2015 года. Тогда его приговорили к трем, а затем к двум с половиной годам колонии общего режима. Неделю назад Верховный суд РФ отменил приговор Дадину, и в воскресенье он вышел на свободу из исправительной колонии Рубцовска в Алтайском крае. Ильдар Дадин стал первым, кого осудили по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сам Дадин давно пытался добиться отмены этой статьи как несоответствующей Конституции РФ. В конце января прошло заседание Конституционного суда, рассматривалась его жалоба по этому вопросу: необходимость отмены статьи 212.1 УК РФ Дадин объяснял тем, что она нарушает свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, а также право не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, право на защиту и право считаться невиновным, пока вина не будет доказана. Тогда Конституционный суд отклонил эту жалобу, признал статью конституционной, но все же постановил пересмотреть судебные решения в отношении Ильдара Дадина.

Конституционный суд / Александр Коряков/Коммерсантъ

Этим вопросом заинтересовались и юристы, в частности, эксперты Дальневосточного федерального университета проанализировали доводы сторон и согласились с аргументами Дадина. По мнению юристов, ни сама уголовная ответственность за нарушения закона о митингах, ни отнесение этого нарушения к преступлениям средней тяжести «не является обоснованным, поскольку явно несоразмерно характеру и степени общественной опасности допущенного нарушения закона», полагают они.

Также сторону Дадина заняла и Генеральная прокуратура РФ. Там признали необходимость внесения изменений в административное и уголовное законодательство, так как неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, которое повышает степень опасности таких действий до уровня преступлений. Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский обратил внимание и на некорректной текст примечания к обсуждаемой статье: количество случаев привлечения к административной ответственности там рассматривается как условие наступления уголовной ответственности.

Вскоре после этого движение пошло и в Госдуме: депутаты от ЛДПР подготовили проект поправок в УК РФ, отменяющий уголовное наказание по статье 212.1. Однако о судьбе документа ничего не известно.

Напомним, что решение ввести уголовное наказание за нарушение правил проведения публичных мероприятий было принято в 2014 году после волны протестных настроений. По этой статье, помимо Дадина, обвинялись еще как минимум двое людей. В случае с одним дело так и не дошло до суда, а второй уехал из страны незадолго до вынесения приговора. После того, как Дадин вышел на свободу, ему уже не раз задали вопрос о том, собирается ли он остаться в России или покинет страну после всего, что произошло. «Непосредственно находясь в этой колонии, я собирался уехать из России, но через какое-то время понял, что не имею права уезжать, пока не добьюсь каких-то изменений», — сказал он в одном из первых интервью после освобождения, которое дал «Медиазоне».

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, анализируя дело Ильдара Дадина, затронула юридическую составляющую процесса: «В предшествующий этому освобождению период было обращение в Конституционный суд по проверке конституционности статьи 212.1, по которой Дадин сел, по которой он был первым, кто сел. И я очень сильно надеюсь, что он будет и последним человеком, который по этой статье получил реальный срок лишения свободы. Потому что разъяснения конституционного суда фактически выхолостило содержание из этой статьи. Это новая статья, она была принята в 2014 году, это часть этого репрессивного комплекса нового законодательства, которое принимала Дума шестого созыва с 2012 по 2014 год. Это криминализация фактически массовых собраний и шествий, это ужесточение законодательства о некоммерческих организациях, ужесточение законодательства о СМИ. Это не посткрымские явления, как часто думают, это явления пост-Болотной. Дадин был тем человеком, который сознательно пробовал на себе это законодательство. Благодаря ему и благодаря его защитникам, благодаря этой кампании эта статья, судя по всему, не будет больше применяться. Мы не улучшили наше законодательство, к сожалению, но мы фактически отменили одну из новых репрессивных статей», — сказала она в эфире радио Свобода в день отмены приговора Верховным судом.